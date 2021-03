Testi na protitelesa za covid-19 za domačo uporabo že v lekarnah

Ali imate protitelesa proti novemu koronavirusu, lahko preverite sami doma. Teste za domačo uporabo je mogoče kupiti v lekarnah in nekaterih specializiranih prodajalnah.

Vse več ljudi se sprašuje in poskuša pridobiti potrdila o prebolelosti bolezni covid-19. Razlogov je več – nekateri potrdilo o prebolelosti potrebujejo, ker se želijo izogniti vsakotedenskemu testiranju, ker želijo potovati ali ker so bili v stiku z okuženo osebo, sami pa niso imeli nobenih resnejših simptomov. Številni pa bi se za tovrstno testiranje odločili iz radovednosti.

Vse te odgovore lahko dobimo, če se testiramo na protitelesa. Do zdaj je bilo te teste mogoče opraviti samo v laboratorijih. Razvoj znanosti in tehnologije pa zdaj omogoča, da se tovrstna raziskava opravi kar doma, z nakupom hitrega testa na protitelesa proti novemu koronavirusu. S tem se izognemo čakanju, sebe in drugih ne izpostavljamo tveganju za okužbo, hkrati pa so ti testi veliko bolj cenovno dostopni. Kljub veliki zanesljivosti pa ti testi zaenkrat ne štejejo kot uradni dokaz.

Po uveljavitvi cepljenja je testiranje na protitelesa pomembno za vse, ki bi želeli s testom potrditi, da nimajo protiteles, saj proizvajalci cepiv odsvetujejo cepljenje oseb z aktivno okužbo z novim koronavirusom.

S testom na protitelesa se spremlja tudi, kako dolgo protitelesa ostanejo v našem organizmu, saj je znano, da njihova količina s časom upada, ter katera protitelesa je naš organizem sploh začel tvoriti (IgG ali IgM).

Pomembnost testiranja na protitelesa pri oceni imunosti populacije

Teste na protitlesa že intenzivno uporabljajo v drugih evropskih državah (Nemčija, Poljska...), saj se s tem zmanjša pritisk na testiranje s hitrimi in PCR testi.

V študiji prisotnosti protiteles, ki so jo izvedli v Avstriji, so odkrili, da so protitelesa prisotna tudi 11 mesecev po okužbi. Ugotovili so, da ima v Avstriji 18 odstotkov prebivalcev razvito zadostno število protiteles. Glede na število cepljenih so prišli do rezultata, da jih je na okužbo s covid-19 imunih že več kot 25 odstotkov prebivalcev Avstrije.

IgM so značilna za zgodnje faze okužbe, IgG so značilna za kasnejše faze okužbe in v našem organizmu ostanejo dlje časa. Teste je tako smiselno ponoviti v nekem določenem intervalu (npr. vsak mesec).

Preprosta uporaba, hitri rezultati

Foto: Getty Images

Njihova uporaba je zelo preprosta in primerljiva z rutinskim preverjanjem ravni sladkorja v krvi pri sladkornih bolnikih, saj se z vbodom v prst odvzame le nekaj kapljic krvi, ki se jih zmeša z reagentom, nato pa nakaplja na kontrolno ploščico.

Po treh minutah se izpiše rezultat testa, na katerem je razvidno, ali so v organizmu testirane osebe protitelesa proti novemu koronavirusu. Če oseba do zdaj ni imela znakov okužbe, ni bila testirana ali pa so bili dozdajšnji testi vedno negativni ter ni bila v stiku z okuženimi osebami, bo rezultat testa verjetno negativen. Pri pozitivnem testu pa je več mogočih kombinacij.

Kaj pomenijo rezultati?

Foto: Getty Images

Organizem lahko tvori protitelesa IgM, ki so značilna za zgodnje faze okužbe; lahko tvori protitelesa IgG, ki so značilna za kasnejše faze okužbe in v našem organizmu ostanejo dlje časa, nas varujejo dlje časa; lahko pa, da bo hitri test pokazal prisotnost obeh vrst protiteles, tako IgM kot IgG, kar lahko pomeni, da ste okužbo preboleli pred kratkim.

Ko opravite hitri test na protitelesa proti novemu koronavirusu, boste predvsem potešili svojo radovednost. Po drugi strani boste naredili še veliko veliko več. Če je vaš test negativen, pomeni, da v vašem telesu ni protiteles in ste za okužbo še vedno zelo dovzetni. Če so med vašimi bližnjimi rizične osebe, jih boste tako lažje zaščitili. Na drugi strani pa ste ob pozitivnem testu lahko bolj pozorni na kakršnekoli posledice, ki jih lahko za sabo pusti prebolela okužba (strdki, pljučna embolija ...).

Z rednim testiranjem širše populacije na protitelesa, bi ta podatek lahko pomagal pri obvladovanju in nadzoru nad širjenjem virusa, saj ponuja vpogled v dejansko število oseb, ki so bile v stiku z okužbo.

Za koga so primerni testi podjetja Lomina? Za vse, ki bi pred cepljenjem želeli s testom potrditi, da nimajo protiteles. (Proizvajalci cepiv odsvetujejo cepljenje oseb z aktivno okužbo z novim koronavirusom.) Če imate omejen dostop do laboratorija. Če ne želite sebe ali drugih po nepotrebnem izpostavljati možnosti okužbe. Če mislite, da ste bili izpostavljeni novemu koronavirusu. Če živite z rizičnimi osebami. Če želite preventivno preveriti, ali ste covid-19 že preboleli.

Pozitiven rezultat pomeni, da ste prišli v stik z virusom. Test je pozitiven v primeru, da ste preboleli bolezen covid-19, da ste bili okuženi brez očitnih znakov bolezni.

Negativen rezultat pomeni, da v vzorcu ni protiteles proti virusu SARS-CoV-2 in je velika verjetnost, da v preteklosti niste bili v stiku z virusom. Občutljivost testa je nad 95 odstotkov, obstaja možnost, da test ne zazna protiteles pri osebah, ki imajo zelo nizko koncentracijo protiteles.

Skupina LOMINA AG je mednarodno skupno podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo medicinskih diagnostičnih pripomočkov.

Članek je oglasno sporočilo in ne predstavlja mnenja uredništva portala Siol.net.