Specialno fizioterapevtsko zdravljenje nogometnih poškodb

Nogomet je najbolj priljubljen in najbolj igran šport na svetu . Športne poškodbe so v svetu nogometa vsakdanja stalnica.

Vsaka športna aktivnost s seboj prinaša športne poškodbe, ki negativno vplivajo na igralca in njegovo ekipo.

Možnost nastanka poškodb med igranjem nogometa je velika tako pri profesionalnih kot pri rekreativnih športnikih.

Najpogostejše nogometne poškodbe se v 60–90 odstotkih primerov zgodijo na spodnjem udu/nogi (kolk, koleno, gleženj, stopalo).

Uspešna fizioterapevtska rehabilitacija je ključnega pomena v akutni fazi zdravljenja in preventivni fazi pred ponovitvijo poškodbe.

Kar 55 odstotkov poškodb se ponovi zaradi neustreznega fizioterapevtskega zdravljenja, kar onemogoča dolgoročno in učinkovito celjenje poškodovanega predela.

Katere so najpogostejše nogometne poškodbe, mehanizmi njihovega nastanka in način, kako doseči hitro in varno vrnitev nazaj v športno aktivnost po poškodbi, izveste v nadaljevanju.

Najpogostejše nogometne poškodbe

Igranje nogometa ima pozitiven vpliv na telo, saj izboljša delovanje kardiovaskularnega sistema, mišično-skeletnega sistema in blagodejno vpliva na psihično stanje posameznika.

Najpogostejše nogometne poškodbe so poškodba zadnje lože stegenskih mišic, poškodba sprednje križne vezi, zvin gležnja, poškodbe primikalk (adduktorjev) kolka in vnetje narastišč mišic.

Poškodba zadnje lože stegenskih mišic je najpogostejša med rekreativnimi in športnimi nogometaši, poleg bolečine v stegnu pa dodatno povzroči bolečino v križu in vpliva na porušeno biomehaniko v kolenskem sklepu.

Poškodba mišice zadnje lože se zgodi zaradi nenadnega raztega oziroma močne napetosti v mišici.

Preutrujene, premalo trenirane ali neustrezno zaceljene mišice so dovzetnejše za poškodbe.

Naslednja najpogostejša poškodba v nogometu je poškodba sprednje križne vezi, ki zagotavlja pasivno stabilnost v kolenu.

Poškodba sprednje križne vezi nastane pri hitrih spremembah smeri na eni nogi in pri kontaktnem udarcu, kar je značilno za igranje nogometa.

Zvin gležnja je tretja najpogostejša poškodba, ki se zgodi med igranjem nogometa zaradi "zvrnjenega" stopala. Zvin gležnja delimo na tri stopnje intenzivnosti poškodbe, blago, zmerno in hudo.

Neustrezno zdravljenje zvina gležnja vodi v kronično nestabilnost in s tem v hitrejši konec športne kariere ali izvajanje športnih aktivnosti.

Mehanizem nastanka nogometne poškodbe

Ali ste vedeli, da se nogometna poškodba štirikrat pogosteje zgodi med tekmo kot med treningom?

Skoraj 70 odstotkov poškodb v nogometu je travmatske narave in 30 odstotkov jih je posledica čezmernih obremenitev telesnih struktur.

Kontaktni udarci so razlog za nastanek poškodbe v 12–28 odstotkih primerov in nekontaktna poškodba nastane v 26–58 odstotkih vseh primerov.

Večina nogometnih poškodb nastane v prvih ali zadnjih 15 minutah tekme ali športne aktivnosti, kar kaže na pomembnost ustreznega ogrevanja in priprave na športno aktivnost ter vpliv utrujenosti mišic na nastanek poškodbe.

Kaj storiti ob nastanku poškodbe in kdaj vemo, ali je potrebno fizioterapevtsko zdravljenje?

Diagnostika po akutni športni poškodbi

Najpomembnejša faza po akutni poškodbi je specialen diagnostični pregled, v katerem so zajeti obravnava vsega telesa, nastanek poškodbe in njene posledice (bolečina, omejena gibljivost, zmanjšana mišična moč, oteklina).

Poškodovan je sprednji križni ligament zaradi kontaktnega udarca, vendar je treba odkriti, kje na telesu so pomanjkljivosti, ki so obstajale že pred poškodbo in tako omogočile lažji nastanek poškodbe.

Diagnostični pregled vsebuje anamnezo, oceno artrokinematike, oceno mišične zmogljivosti in neravnovesja, obremenilno kapaciteto hrbtenice, funkcionalne vzorce telesa, biomehaniko hoje in specifične teste.

Na podlagi diagnostičnega pregleda, ki ga opravi fizioterapevt diagnostik, se zastavi individualni fizioterapevtski program, usmerjen v točno določene omejitve in sposobnosti poškodovanca.

Celostna rehabilitacija vrhunskih športnikov

Ali ste vedeli, da si kar 75 odstotkov olimpijskih športnikov prizadeva za čim hitrejšo vrnitev v šport. Kakšno vlogo ima fizioterapevt pri doseganju tega cilja?

Fizioterapevtska rehabilitacija vrhunskih športnikov je ključ do dolgotrajne in uspešne kariere.

Vrnitev vrhunskega športnika k športni aktivnosti je vsaj še enkrat hitrejša kot pri navadni rehabilitaciji.

Akutna športna poškodba zahteva kontrolo simptomatike, kar pomeni zmanjševanje bolečine, nastalega vnetja in prisotne otekline.

Akutna faza zdravljenja vključuje masažo mehkih tkiv, raztezanje in tehnike mobilizacije za ohranjanje obsega gibljivosti, izometrične vaje za aktivacijo mišic in krioterapijo.

Uporabljamo najsodobnejše naprave, kot so terapija TECAR, tehnologija PERISO, terapija LASER, elektroterapija HiTOP in ultrazvočna terapija.

Naslednja faza fizioterapevtske rehabilitacije se osredotoča na krepitev mišic, vzpostavitev pravilnega mišičnega sorazmerja, propriocepcije telesa (zaznava telesa v prostoru) in stabilnost telesne drže.

Vsaka specialna vadba je osebno prilagojena glede na sposobnosti in omejitve posameznega vrhunskega športnika in zahteve, ki jih ima določena športna aktivnost.

Zadnja faza zdravljenja zajema vzpostavitev pravilnih funkcionalnih biomehaničnih vzorcev telesa med izvajanjem specifičnih vaj. Posebna pozornost je namenjena mišični vzdržljivosti in pliometrični vadbi.

Ključnega pomena športne fizioterapije vrhunskih športnikov je preventivnost, ki uspešno preprečuje nastanek novih poškodb.

Specialni kineziološki testi

Končana akutna fizioterapevtska rehabilitacija se nadaljuje s kineziologijo, kjer pripravijo kondicijski program za vrnitev v športno aktivnost.

Glavna posebnost kineziološkega programa so specialni testi, ki se opravijo pred vrnitvijo v šport in omogočajo poglobljen vpogled v napredovanje rehabilitacije, fizično stanje telesa in absolutno pripravljenost mišično-skeletnega sistema na nove športne zmage.

Sodobna klinika Medicofit

Dolgoletne izkušnje in znanje zdravljenja vrhunskih nogometašev uspešno prenašamo v zdravljenje poškodb splošne populacije.

Sodobna načela zdravljenja dosegajo učinkovitejše rezultate pri poškodbah v splošni populaciji, kot so poškodbe kit rotatorne manšete, teniški komolec, skakalno koleno, poškodbe meniskusa in nestabilen gleženj.

Celostna obravnava zajema specialistični diagnostični pregled, fizioterapevtsko zdravljenje in kinezioterapijo na enem mestu.

Individualno zastavljeni fizioterapevtski program uspešno odpravi vzroke nastale športne poškodbe in simptome, ki jih te povzročajo.

Individualni pristop športnega fizioterapevta omogoča hitrejši potek zdravljenja in vas učinkovitejše vodi do gibanja v šport brez bolečin.

