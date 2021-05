Sodobne smernice in novosti na področju zdravljenja astme

Oglasno sporočilo

Letošnje leto je postreglo s kar nekaj strokovnimi smernicami za boljšo obravnavo pljučnih bolnikov. Najbolj odmevne so vsekakor vnovič smernice GINA (Globalna iniciativa za zdravljenje astme), po katerih smo tudi v Sloveniji priredili svoja navodila in strokovne smernice za to bolezen. Pogledali smo, katere so največje novosti na tem področju in se o tem pogovarjali s prof. dr. Matjažem Fležarjem, dr. med., specialistom pulmologom.