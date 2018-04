Sedem mitov o senenem nahodu

Pri običajnih simptomih, ki se pojavijo ob senenem nahodu, priporočamo uporabo protialergijskega razpršila za nos Aqua Maris 4allergy.

Aqua Maris 4allergy je protialergijsko pršilo za nos z naravno sestavino ektoin, ki blaži simptome alergijskega rinitisa. Vsebuje prečiščeno hipertonično morsko vodo iz Jadranskega morja z naravnimi minerali in oligoelementi. Blažilno deluje na sluznico zgornjih dihal.

Sestavina ektoin ustvari zaščitni film na sluznici, ki preprečuje stik celic z alergeni in drugimi snovmi, ki povzročajo draženje, ter na ta način blaži alergijsko reakcijo.

Alergeni in druge dražeče snovi se tako ne morejo približati nosni sluznici ter se odstranjujejo z izpihovanjem nosu. Rahlo hipertonična raztopina deluje tako, da na naraven način odmaši nos, morska sol pa obnavlja nosno sluznico.

Pršilo za nos Aqua Maris 4Allergy se uporablja za:

Blaženje simptomov alergijskega rinitisa, kot so srbečica, kihanje, smrkanje in zamašen nos.

Nego in zaščito epitelija nosne sluznice kot posledica povečane izpostavljenosti organizma različnim alergenom, kot so pelod in prah. Preventivna uporaba čez vse leto.

