Rešitev za kožo: naravna krema, ki jo potrebuje vsako gospodinjstvo

V poplavi izdelkov je težko najti zdrav, naraven in učinkovit izdelek, ki nam ustreza, a blagovna znamka ZEOTEX prinaša moč narave v najboljši obliki. Inovativna naravna krema ZEOTEX DERM , ki kar NE neha presenečati s svojo učinkovitostjo, naravno formulacijo in vsestransko uporabo, je poskrbela za revolucijo v naravni kozmetiki.

ZEOTEX DERM je naravna krema, namenjena negi problematične kože, pa tudi kože, ki potrebuje regeneracijo, reparacijo in učinek proti staranju.

Osnovana je na dveh naravnih sestavinah, absolutnih junakih za nego kože – to sta naravni razstrupljevalni mineral zeolit ​​inelementarno srebro, ki s svojo sinergijo delovanja vodita do osupljivih rezultatov.

Zakaj je ZEOTEX DERM ena od najbolj posebnih krem ​​na trgu?

Kremo lahko uporabljajo vse starostne skupine – lahko jo uporabljamo za dojenčke z različnimi atopijami, dermatitisi ali pleničnimi izpuščaji, primerna pa je tudi za otroke, mladostnike in odrasle. Težave s kožo so danes vse pogostejše, krema ZEOTEX DERM pa je s svojo naravno, nežno, a učinkovito formulacijo ustvarjena za lajšanje številnih dermatoloških težav.

Poleg tega, da jo lahko uporabljajo prav vsi, ima krema izjemno širok nabor učinkov – proti bakterijam, virusom in glivicam, in tako ne pomaga le pri eni bolezni, ampak lajša tudi različne dermatološke težave. Ravno zato je rešitev za prav vsako gospodinjstvo. ZEOTEX DERM lahko nanašamo na kožo, lasišče in nohte, najboljše pa je, da krema NE vsebuje škodljivih in dražečih sestavin, parabenov in kortikosteroidov!

Na kaj vse učinkuje ta čudežna naravna krema?

Po vrsti testiranj se je ZEOTEX DERM izkazal za fantastičnega pri srbečici, rdečici, ekcemih, aknah, rozacei, seboreji, psoriatičnih spremembah, glivičnih okužbah, pikih ... Pri otrocih je danes vse pogostejši atopijski dermatitis, nekateri se z njim celo rodijo, pri mladih akne in ogrci, pri starejših pa srbečica in pordelost, medtem ko so glivične okužbe nohtov prisotne pri skoraj vsakem tretjem človeku.

Vse to nedvomno prinaša določeno psihološko obremenitev in zelo pogosto občutek nelagodja in negotovosti. V poplavi izdelkov nam mnogi obljubljajo hitre rešitve, čeprav pogosto vsebujejo veliko spremljajočih nezdravih in škodljivih sestavin. A ne Zeotex. ZEOTEX DERM se zanaša na moč narave, rezultati, ki jih doseže ta krema, pa so osupljivi (fotografije rezultatov pred in po uporabi si lahko ogledate na Instagram profilu zeotex_detox).

Preverite rezultate, ki jih doseže ta krema.

Kako deluje ZEOTEX DERM?

Naravne učinkovine v kremi spodbujajo naravno obnovo celic, revitalizacijo in vlaženje kože. Krema deluje protimikrobno in protivnetno, kar je izjemno pomembno za občutljivo in problematično kožo. ZEOTEX DERM popravi celotno strukturo kože, kmalu po nanosu pa je viden pomemben napredek pri regeneraciji in čiščenju obraza. Krema je primerna za vse tipe kože, saj je izjemno blagodejna in hranljiva. Čeprav se uporablja pri akutnih težavah, je kot preventiva popoln dodatek k vsaki negi kože. Priporočljivo jo je uporabljati dvakrat na dan, zjutraj in zvečer ali po potrebi.

