Prvi brk, prvi samopregled – dm kampanja za moške

Oglasno sporočilo

Kampanja podjetja dm Prvi brk, prvi samopregled opozarja na pomembnost rednega samopregledovanja mod pri mladih moških. Samopregledovanje je preprosta, hitra in učinkovita metoda, za katero se priporoča, da jo redno izvaja vsak moški po 15. letu starosti. Rak mod je namreč prvenstveno bolezen mladih moških, najpogosteje se pojavlja pri moških v starosti od 18 do 35 let. Redno samopregledovanje mod omogoča zgodnje odkritje te vrste raka, zato dm s kampanjo Prvi brk, prvi samopregled nagovarja mlajše moške, da ob rasti prvih obraznih dlak začnejo tudi redno samopregledovati moda.

Adolescenca je čas velikih sprememb pri moških, ena izmed njih je zagotovo tudi prvo britje. To je prvi znak, da moški odrašča in vstopa v obdobje večje odgovornosti, še posebej do sebe in svojega zdravja. In prvo britje je tudi znak, da je čas, da začne samopregledovanje mod. Kampanjo Prvi brk, prvi samopregled v Sloveniji podpira tudi društvo Onkoman, na njihovi spletni strani so moškim na voljo navodila, kako pravilno opraviti samopregled.

Vse akcije lahko spremljajo na spletni strani dm.si ter profilih na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in TikTok. November je namreč mesec, ko se po vsem svetu spodbuja moške, da pustijo rasti brke, da bi opozarjali na moške zdravstvene težave, predvsem na raka prostate, raka mod in duševno zdravje moških ter na pomembnost preventive in zdravega življenjskega sloga.

V dm prodajalnah in v spletni trgovini dm.si bodo novembra na voljo tudi številne ugodnosti. Ob nakupu izbranih izdelkov za moške bodo kupci od 24. oktobra do 20. novembra prejeli 20-kratne točke na dm active beauty kartico. Ob nakupu najmanj treh moških artiklov BIOBAZA pa bodo kupci v dm prodajalnah prejeli darilo – majhno potovalno torbo.

