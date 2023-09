Praksa znamenitega Joeja Dispenze končno tudi pri nas

Dr. Tanja Pia Metelko, predavateljica ter certificirana trenerka in svetovalka pri mednarodni organizaciji NeuroChangeSolution, kjer uči po metodi dr. Joeja Dispenze. Foto: arhiv naročnika

"Negativen odziv lahko gojimo samo nekaj trenutkov in ga spustimo naprej. Ljudje si želimo živeti v homeostazi in ko nas nekaj iztiri, nas to močno zaznamuje in dobimo občutek, da je ves dan popolnoma pokvarjen, saj se nam zdi, da je ta slab trenutek nadvladal vse lepe v tistem dnevu," pripoveduje dr. Tanja Pia Metelko, predavateljica ter certificirana trenerka in svetovalka pri mednarodni organizaciji NeuroChangeSolution, kjer uči po metodi dr. Joeja Dispenze.

"Če bomo svojo pozornost namenjali pozitivnim dogodkom, pozitivnim ljudem, podpornim besedam in lepim občutkom ter se jih začeli tudi zavedati, bomo postali hvaležni za vse lepe stvari v življenju," dodaja. Zato je priporočljivo že zjutraj opraviti meditacijo in načrtovati lepe misli v določenem dnevu.

V času, ki je poln izzivov in kliče po preseganju sebe in naših okoliščin, boste imeli na seminarju Become It s priznano predavateljico dr. Tanjo Pio Metelko priložnost preživeti čudovit dan z metodami dr. Joeja Dispenze. Na dogodku vam bodo trenerka dr. Dispenze in gostje razkrili kar nekaj zanimivosti. Spoznali boste napredna praktična učenja dr. Joeja Dispenze, se srečali s kar tremi tehnikami dihanja, gongi in meditacijo v živo ter poslušali pogovore z osebami, ki so dosegle ozdravitev. Med drugim vam bodo razkrili metodo Coherence Healing, hkrati pa vas bodo povabili na brezplačno udeležbo na Walking Meditation. Walk for the World bo potekal v parku Tivoli v živo po vsem svetu hkrati. Ob koncu dneva sledi še presenečenje za dušo in telo. Del izkupička bodo podarili ljudem, ki so utrpeli velikansko škodo v poplavah.

Pridobite nova znanja in jih prenesite v življenje

Dr. Tanja Pia Metelko je doktorica znanosti, NLP Master Coachinja in mediatorka. Je tudi avtorica uspešne strokovne knjige Mediacijske tehnike in veščine 1–50. Z dr. Joejem Dispenzo, ki se ukvarja s praktično nevroznanostjo, epigenetiko in kvantno fiziko, sodeluje že vrsto let. Namen njunega dela je raziskati, kako človekov um in telo ­­vplivata drug na drugega, saj vedno delujeta usklajeno, ter ljudem pokazati načine, kako lahko to vpeljejo v svoj vsakdan.

Foto: arhiv naročnika Prepričana sta, da lahko s pomočjo misli v telesu ustvarimo homeostazo – popolno ravnovesje na telesni in umski ravni. Z negativnimi mislimi povzročamo odziv telesa in s tem izločanje stresnih hormonov, kar lahko vodi do zdravstvenih težav in bolezni. Vsaka misel namreč sproži nevrološko povezavo v naših možganih in raziskave kažejo, da je 70 odstotkov naših misli negativnih. Obstajajo orodja oziroma načini in tehnike, ki jih izvajajo dr. Dispenza in njegovi trenerji, in nas učijo, kako lahko negativno misel ustavimo ali spremenimo.

Svoja spoznanja prenašata v prakso, da bodo ljudje lahko učinkovito spreminjali sebe in se samoregulirali. Dispenza in Metelkova, ki je ena od njegovih svetovalcev in trenerjev, učita, kako preseči vplive okolice in okoliščin, svojih čustev, izkušenj iz preteklosti, kako samoregulirati lastne čustvene odzive, kako prepoznati in zamenjati negativne misli, prepričanja, vzorce iz preteklosti z novimi, konstruktivnimi in podpornimi vzorci, vse to z namenom, da bomo ljudje lažje, lepše in boljše živeli ter dosegali tisto, kar si želimo.

Metoda, ki vam pomaga ustvarjati nove rezultate

Joe Dispenza se je zavezal, da bo svoja znanja iz izkušnje popolne ozdravitve po hudi prometni nezgodi, razširil med druge. Njegovo poslanstvo je, da pomaga ljudem, da si pomagajo sami. Prepričan je, da lahko spremenimo vse, tudi sebe. Foto: arhiv naročnika

Dr. Metelkova s programom Spremenite svoj um – ustvarite nove rezultate dr. Joeja Dispenze pomaga posameznikom ter podjetjem in korporacijam, ki želijo dosegati trajne spremembe, učinkovito upravljati stres in ohranjati notranji mir in ravnovesje v sebi in svojih timih. Verjame, da je vsak človek vir enormnih potencialov in da ima v sebi prav vse, kar potrebuje, za to, da uresniči svojo vizijo, sanje, želje in cilje ter da živi najboljšo in najbolj zanimivo različico sebe.

Med njenimi izjemnimi gosti na dogodku Become It 23. septembra bodo:

Jernej Babij , trener dihanja in ledenih izkušenj, slovenski Wim Hoff, ki bo vodil delavnico dihanja,

, trener dihanja in ledenih izkušenj, slovenski Wim Hoff, ki bo vodil delavnico dihanja, Leonela Djakovič , virtuozinja na gongih in zvočnih posodah, ki bo vodila delavnico zvočne kopeli z gongi,

, virtuozinja na gongih in zvočnih posodah, ki bo vodila delavnico zvočne kopeli z gongi, Gregor Kovač , voditelj skupine Coherence Healing v Sloveniji,

, voditelj skupine Coherence Healing v Sloveniji, Alida Klemenčič , ki je po hudi možganski poškodbi dosegla celostno ozdravitev, in

, ki je po hudi možganski poškodbi dosegla celostno ozdravitev, in Kristina Mekinda , ki je po ekstremno težki diagnozi presegla svoj um in telo,

, ki je po ekstremno težki diagnozi presegla svoj um in telo, ter drugi gostje.

Kdo je dr. Joe Dispenza?

Dr. Joe Dispenza: Ste večji, kot si mislite. Močnejši, kot si predstavljate. In veliko bolj brezmejni, kot ste si kadarkoli upali sanjati. Foto: arhiv naročnika Joe Dispenza je doktor kiropraktike, ki je pri 24 letih doživel hudo prometno nezgodo. Poškodovanih je imel šest vretenc, utrpel kompresijske zlome petih prsnih vretenc, ki so se sesedla. Zdravniki so bili enotni: operacija ali pa ohromelost brez možnosti, da bi še kdaj hodil. Odločil se je drugače: da se pozdravi sam. Verjel je, da če se povežemo z najvišjo ljubeznijo, da lahko dobimo vse informacije in moč, da se pozdravimo. Ozdravel je v treh mesecih. Zavezal se je, da bo svojo izkušnjo razširil med ljudi. Njegovo poslanstvo je, da pomaga ljudem, da si pomagajo sami. Prepričan je, da lahko spremenimo vse, tudi sebe.

Postal je mednarodni predavatelj, avtor treh uspešnic (Placebo ste vi, Postanite brezmejni in Odvadite se biti to, kar ste), učitelj, ki predaja svoje praktično znanje nevroznanosti na petih celinah, v več kot 35 državah.

Njegovo učenje sega na področje kvantne fizike, nevroznanosti in epigenetike. Uči nas, kako preseči omejujoče vplive naše okolice, čustev, spominov iz preteklosti, omejujočih prepričanj in vzorcev, ki jih imamo, ter živeti tako, da dosegamo brezmejne rezultate. Je avtor praktičnega tečaja Spremenite svoj um ... ustvarite nove rezultate, ki ga za ljudi, ki si želijo doseči učinkovite spremembe, po vsem svetu izvaja njegovih 120 licenciranih trenerjev, med katerimi je tudi dr. Tanja Pia Metelko kot edina iz Slovenije in na območju Balkana.

Vsa učenja in spoznanja dr. Dispenze temeljijo na meritvah in znanstvenih dokazih, ki jih izvaja ekipa neodvisnih znanstvenikov. Dr. Joe Dispenza nas spodbuja, da živimo zavestno. Več milijonov ljudi po vsem svetu prakticira metode dr. Dispenze in dosega izjemne rezultate na področju zdravja, financ, odnosov ter osebne rasti.

Tudi vi spoznajte njegovo prakso in prenesite v življenje njegov rek: "Ste večji, kot si mislite. Močnejši, kot si predstavljate. In veliko bolj brezmejni, kot ste si kadarkoli upali sanjati." Dr. Joe Dispenza

"Kar želimo doseči, moramo brezpogojno tudi verjeti. Ko imamo jasno misel, jasno namero in močno pozitivno čustvo, ter ko odmislimo dejavnike, kot so prostor, okoliščine, naše telo oziroma čustva preteklosti in izkušnje, ki nas obremenjujejo, ter čas in smo prisotni v sedanjem trenutku, se lahko povežemo s kvantnim poljem in od tam potegnemo to, kar želimo," pravi dr. Tanja Pia Metelko.