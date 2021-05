Posledica športa, o kateri se premalo govori

Foto: LiparDesign

Dino in Naja, prikupen par in ustanovitelja One2Sweat, sta znana po tem, da ne iščeta kratkoročnih, hitrih estetskih rezultatov, temveč strankam pomagata do celostnega in dolgoročnega zdravja, samozavesti in dobrega počutja. Prvi in edini cilj njunega poslanstva je ozavestiti čim več ljudi, kako pravilno in na zdrav način doseči nekakšen cilj - oblikovanje postave, saniranje posledic poškodb in še mnogo več. Pravita, da je za njun uspeh ključna uporaba znanosti in osebnega, individualnega pristopa.

Njuni uspehi že odmevajo po Sloveniji. Med mnogimi drugimi sta pomagala tudi karizmatičnemu igralcu Sebastianu Cavazzi ter izvrstni in simpatični igralki Ajdi Smrekar.

Sebastian pravi: "S pomočjo individualnih treningov pri Dinu v Medicohealth Gym sem v treh mesecih uspel shujšati s 103 na 93 kg."



Foto: Luka Pascal

Ajda pa je dodala: "Naja bo prilagodila vaje tvoji konstituciji, sposobnostim, pripravljenosti in te izzivala naprej. Po izobrazbi je še kineziologinja in študentka fizioterapije, kar pomeni, da obvlada telo in prepozna njegove šibkosti."

Foto: Manimal