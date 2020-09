Podjetja, izkoristite razpis za brezplačne maske in razkužila za roke!

Oglasno sporočilo

Cilj javnega poziva (povezavo najdete tukaj) je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi podjetja k nakupu zaščitne opreme. Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije covid-19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.

Glede na to, da je predmet javnega poziva financiranje nakupa tudi obraznih zaščitnih mask in razkužil, smo se z vprašanji obrnili na podjetje DTM Natura d.o.o., enega od bolj znanih proizvajalcev in prodajalcev medicinskih pripomočkov pri nas.

Ali vaše podjetje sodeluje v Javnem pozivu COVID19 za nakup zaščitne opreme?

Pozdravljeni, drži, tako kot vsa podjetja, ki proizvajajo zaščitno opremo z ustrezno klasifikacijo, tudi mi sodelujemo v tem javnem pozivu s svojo ponudbo, in sicer zaščitnimi maskami in razkužilom za roke.

Nam kot laikom na kratko opišete, kako lahko podjetje uredi nakup zaščitne opreme, ki ga 100-odstotno financira država?

Treba je upoštevati kar nekaj pravil v tem razpisu, in sicer mora imeti podjetje pet ali več zaposlenih, ne sme imeti nobenih odprtih dolgov do države, upravičeni stroški morajo nastati med 12. 3. 2020 in 31. 10. 2020 in vsekakor pred oddajo vloge, priložiti je treba nekaj dokazil itd.

Sklepamo, da veliko podjetij takih razpisov ne izkoristi, ker nimajo zaposlene osebe, ki bi znala izpeljati postopek razpisa.

Verjetno je res tako, zato v našem podjetju ponudimo brezplačno pomoč vsem tistim, ki se odločijo, da bodo opremo kupili pri nas. V njihovem imenu pripravimo dokumentacijo, ki jo nato oni le še podpišejo in oddajo prek spleta.

Je to res tako preprosto?

Dokumentacija je za vsa podjetja enaka in naši zaposleni imajo s tem dovolj izkušenj. Če nam podjetje predloži vse potrebne podatke, lahko naši zaposleni zelo hitro izpolnijo njihovo dokumentacijo.

Še enkrat vprašamo – pomoči pri izpolnjevanju dokumentacije ne zaračunavate dodatno?

Tako je. Naročnik plača samo ceno za želene izdelke, to vrednost pa potem dobi v celoti vrnjeno iz razpisa. Dodatnih stroškov, razen plačila DDV (razpis pokriva neto vrednost naročila), naročnik nima.

Nam opišete, kako je v praksi videti ta postopek?

Postopek smo s poslovnimi partnerji maksimalno poenostavili v treh korakih.

Interesenti nam na e-pošni naslov slovenija@dtmnatura.com pošljejo sporočilo z naslovom Javni poziv – zaščitna oprema ter nam v njem navedejo podatke podjetja (naziv, naslov, davčna številka), število zaposlenih v podjetju na ta dan in tip zaščitne opreme, ki jim ustreza (zaščitne maske, razkužila za roke ali oboje). Na podlagi teh podatkov jim pripravimo ponudbo. Če jo potrdijo, jim nato izdamo račun, ki ga je treba plačati pred vlogo, saj mora strošek/izdatek nastati pred oddajo vloge. Takoj po prejetem plačilu jim posredujemo še izpolnjeno dokumentacijo za razpis in seveda tudi naročeno zaščitno opremo, ki jo imamo vedno na zalogi. Opremo pošljemo z varno ekspresno dostavo, ki je za naročnika brezplačna, tako da dodatnih stroškov dejansko nima.

Torej je celoten proces zelo hiter, v kolikšnem času pa podjetje prejme vračilo stroška za zaščitno opremo po podpisu pogodbe?

Plačilo se prejme v zakonskem roku 30 dni od potrditve.

Morda še beseda ali dve o vaših izdelkih?

Z veseljem, naše podjetje je registrirana specializirana prodajalna, ki opravlja promet z medicinskimi pripomočki na drobno, tako da ste ob nakupu naših izdelkov lahko prepričani o njihovi kakovosti. Svoje izdelke pošiljamo po vsem svetu, kot trgovina pa smo prisotni v petih EU-državah.

Naše razkužilo za roke je izdelano v Sloveniji, vsebuje 71 odstotkov alkohola in ima ustrezen varnostni list, kar potrjuje, da je primerno za prodajo na celotnem območju EU. Pakirano je v lični embalaži z dozirnim čepom in je v obliki tekočega gela.

Zaščitne maske za obraz so trislojne maske za enkratno uporabo. Vpisane so v slovenski register medicinskih pripomočkov, kar pove dovolj o njihovi kakovosti. Po potrebi seveda predložimo tudi vso potrebno dokumentacijo.

Kaj pričakujete od celotne akcije?

Pričakujemo, da bomo s pomočjo tega javnega poziva Slovenskega podjetniškega sklada in EU-skladov razposlali zaščitno opremo tudi tistim podjetjem, ki si je zaradi trenutnega položaja ne morejo privoščiti ali pa zaradi nepoznavanja področja sicer ne bi sodelovala v tem razpisu, čeprav izpolnjujejo vse pogoje.

Za več informacij o izdelkih se lahko obrnete tudi na našo telefonsko podporo na številki 07 600 3005.

