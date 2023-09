Po nasvet na Festival zdravja

Prisluhnili boste lahko naslednjim pogovorom s strokovnjaki:



Vadba za zdravo hrbtenico z Blažem Bertoncljem ob 10.00



Blaž Bertoncelj je mednarodno certificiran učitelj joge in somatike ter joga in biofeedback terapevt. Na Festivalu zdravja bo predstavil celostni pristop vaj za bolj zdravo in vitalno hrbtenico.

Psihološka odpornost s Saro Isaković ob 12.30



Sara Isaković je najuspešnejša slovenska plavalka, magistra performance psihologije, govornica in avtorica. Zavzema se za zdrav način življenja in promovira mentalni in fizični fitnes za dobro počutje ter odpornost v hitrem tempu življenja. Na 8. Festivalu zdravja bo govorila o tem, kako poskrbeti za psihološko odpornost in s tem za svoje zdravje.

Prehrana in zdravje z Jernejem Ogrinom ob 13.00



Jernej Ogrin je magister inženir prehrane. Njegova največja strast je pomagati ljudem doseči zdrave prehranske navade s prehranjevanjem brez slabe vesti, primerno izgubo telesne mase in čim boljše počutje v lastnem telesu. Na 8. Festivalu zdravja bo predstavil svojo filozofijo o prehrani in delil napotke, kako lahko z majhnimi spremembami pomembno vplivamo na naše zdravje in dobro počutje.