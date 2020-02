Odstranitev dioptrije - First minute cena

Prijavite se in uveljavite first minute ponudbo, ki velja do zapolnitve prostih mest.

Ali razmišljate o operativni odstranitvi dioptrije? Za vas smo pripravili first minute ponudbo za operacijo oči po metodi ReLEx SMILE, ki velja do zapolnitve kapacitet v mesecu APRILU . Pozor! Predoperativni PREGLED za odstranitev dioptrije je potrebno opraviti v mesecu marcu.

Operativne metode odprave dioptrije se delijo na laserske tehnike in tehnike z vgradnjo intraokularnih leč. Laserske metode odprave dioptrije se med seboj razlikujejo po stopnji invazivnosti, natančnosti, hitrosti posega in okrevanja ter ceni. Glavne laserske metode so t. i. PRK, LASIK, ReLEx SMILE in PRESBYOND. Tehnike z vgradnjo intraokularnih leč se delijo glede na vrsto vstavljene leče: vgradnja leče Visian ICL in zamenjava znotrajočesne leče (t. i. IOL).

Kaj pridobite, v kolikor se odločite za operativno odpravo dioptrije po metodi ReLEx SMILE po first minute ceni?

Ponudbo je v mesecu aprilu mogoče koristiti za premium paket, ki vključuje kar 5-letno sledenje po posegu! V obdobju spremljanja je poskrbljeno za vse, kar potrebujete po posegu. Po potrebi se lahko naročite na kontrolni pregled, prejmete potrebna zdravila in drugo, kar potrebujete po operaciji.

Metoda ReLEx SMILE

ReLEx SMILE (laserska metoda 3. generacije) je zelo natančen, varen in neboleč laserski poseg za korekcijo dioptrije. Odprava dioptrije poteka brez dolgotrajnega okrevanja in je primerna za paciente do 43. leta starosti. Vid se izboljša nemudoma po operaciji, 100-odstotna vidna ostrina pa je običajno dosežena že po dveh dneh po posegu.

Metoda ReLEx SMILE se v Sloveniji izvaja izključno v VIDIM Očesnem Centru v Celju in je že mnogim spremenila življenje na bolje. Na Facebook strani VIDIM Očesni Center Celje lahko preverite povratne informacije pacientov, ki so se odločili za odpravo dioptrije po metodi ReLEx SMILE. Pod razdelkom “ocene” si preberite zadovoljne komentarje naših pacientov ter njihove izkušnje.

Zakaj je metoda ReLEx SMILE z laserjem VisuMax tako posebna?

Laserske korekcije vida so znanstveno priznane in klinično preizkušene že desetletja, ReLEx SMILE pa je ena najnovejših in najuspešnejših metod odstranitve dioptrije.

Gre za minimalno invazivno metodo, ki je, v primerjavi z drugimi laserskimi metodami, pacientu prijaznejša, povzroča manj neprijetnih občutkov in omogoča pospešen čas celjenja.

Za razliko od nekaterih preostalih metod odstranitve dioptrije, ReLEx SMILE ne ustvarja roženičnega pokrova – rez na površini roženice je minimalen oziroma kar 80 % manjši kot pri ostalih metodah! To pomeni, da se ohrani največje možno število živčnih vlaken, postopek in okrevanje pa potekata brez bolečin.

Celoten postopek obravnave z laserjem je kratkotrajen (24-29 sekund) in se izvede v enem samem koraku, ne glede na višino vaše dioptrije!

VIDIM očesni center se predstavlja

V očesnem centru VIDIM smo usposobljeni za preiskave, diagnostiko in zdravljenje vseh vrst očesnih bolezni ter smo primarno specializirani za področje refraktivne kirurgije.

Smo edini očesni center v radiju 500 kilometrov, ki je specializiran za odpravo dioptrije po metodah ReLEx SMILE in PRESBYOND!

Z ekipo vrhunskih strokovnjakov obravnavamo paciente po najnovejših mednarodnih standardih. Smo referenčni center podjetja Carl ZEISS za očesno kirurgijo v regiji. Pridobili smo certifikat mednarodne akreditacijske hiše AACI (American Accreditation Commission International). Imamo tudi certifikat ISO 9001/2015 švicarske certifikacijske hiše QS Zûrich AG.

Pacient je vedno v ospredju!

Vsakemu posameznemu pacientu se v celoti posvetimo od začetka povpraševanja do končnega zadovoljstva. Med celotnim postopkom odgovarjamo na vsa morebitna vprašanja in pomisleke ter skupaj poiščemo najboljše rešitve. Pri odločanju o tem, kateri od posegov je najboljši za posameznika, se vedno poskušamo postaviti v kožo pacienta in se držimo svoje vizije ter načela: "Kar je dobro za pacienta, je dobro tudi zame."

Za več informacij nas pokličite na 080 16 13. Z veseljem vam bomo podali vse informacije, ki jih potrebujete za preudarno odločitev glede odprave dioptrije.