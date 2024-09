Očarljivi Zagreb: Zakaj bi ga morali obiskati to jesen?

Čudovito zgodovinsko mestno jedro, romantične ulice, izvrstna kulinarična ponudba in kulturni dogodki niso edini razlogi za obisk Zagreba. Odkrijte še veliko drugih, zaradi katerih vas bo to mesto osvojilo.

Zagreb, glavno mesto Hrvaške, je očarljiva in slikovita metropola z zanimivo zgodovino, raznoliko kulturo in impozantno arhitekturo. Leži na stičišču srednje Evrope in Sredozemlja ter združuje šarm starega sveta in sodobnih vibracij. Zgodovinsko jedro mesta, Gornji grad, navdušuje z ozkimi in romantičnimi ulicami, srednjeveškimi cerkvami in slikovitimi trgi. Po drugi strani pa Donji grad ponuja elegantne parke, muzeje svetovnega razreda in živahne kavarne.

Foto: Adrian Krajcar

S čudovitimi pročelji secesijskih stavb in bogato kulturno sceno Zagreb izžareva toplino in gostoljubje v vseh letnih časih, zato je privlačna destinacija za obiskovalce z vsega sveta. Jesen, ki je pred vrati, bo Zagrebu prinesla poseben čar – od jesenskih plodov, vključenih v lokalne specialitete, do krošenj dreves v parkih, ki sijejo v toplih barvah.

Zagreb privablja turiste z vsega sveta, med vodilnimi obiskovalci pa poleg Nemcev in Avstrijcev izstopajo Slovenci. Zakaj je tako?

Najbližji center medicinske odličnosti

Eden od ključnih razlogov, zaradi katerega naši sodržavljani pogosto obiščejo Zagreb, je bližina hrvaške meje. Mesto je preprosto dostopno za krajše izlete in vikend potovanja. Poleg tega zgodovinska in kulturna povezanost Hrvaške in Slovenije ustvarja občutek bližine, zato Zagreb dojemamo kot znano, a tudi vznemirljivo destinacijo.

Zagreb ponuja tudi bogat nabor kulturnih dogodkov, od koncertov in gledaliških predstav do razstav in festivalov, kar še posebej privablja slovenske turiste, ki uživajo v kulturnih vsebinah. Zagrebška kulinarična scena s poudarkom na lokalnih dobrotah in modernih restavracijah dodatno motivira Slovence za pogoste obiske tega mesta.

Še en razlog za obisk Zagreba je nakupovanje, saj mesto ponuja pestro ponudbo trgovin in nakupovalnih centrov.

V zadnjih nekaj letih pa se je Zagreb uveljavil kot eno od vodilnih medicinskih središč v regiji, ki privablja vedno več mednarodnih pacientov, ki iščejo vrhunsko zdravstveno oskrbo. Medtem ko so zagrebške javne bolnišnice znane po svoji odličnosti, zasebne klinike v mestu ponujajo posebno raven storitev, ki ustreza najvišjim mednarodnim standardom, zato so privlačna destinacija za paciente z vsega sveta, tudi iz Slovenije.

Foto: Kaja Sariwating

Kakovost in strokovnost na svetovni ravni

Eden glavnih razlogov, da se pacienti z vsega sveta odločajo za zasebne klinike v Zagrebu, je izjemna kakovost storitev in strokovnost medicinskega osebja. Zasebne zdravstvene ustanove v Zagrebu zaposlujejo vrhunske strokovnjake, med katerimi so se mnogi izobraževali in usposabljali v najuglednejših svetovnih medicinskih ustanovah.

Med slovenskimi pacienti so še posebej priljubljene zobozdravstvene in estetske klinike. Zahvaljujoč se naprednim tehnologijam in metodam, ki jih uporabljajo, ter individualnemu pristopu k vsakemu pacientu ti centri zagotavljajo odlične rezultate.

Poleg tega so cene zdravstvenih storitev v zagrebških zasebnih klinikah bistveno nižje v primerjavi s tistimi v zahodni Evropi in Združenih državah Amerike, vendar to ne pomeni, da je kakovost storitev ogrožena. Nasprotno, bolniki pogosto poudarjajo, da je zdravljenje, ki so ga bili deležni v Zagrebu, enako ali celo boljše od tistega v njihovi domovini.

Foto: Darko Tomaš/Cropix

Privlačna destinacija za zdravstveni turizem

Zaradi razmerja med ceno in kakovostjo je Zagreb privlačna destinacija za zdravstveni turizem. Uspešna kombinacija strokovnega znanja, tehnologije in dostopnih cen pacientom omogoča najboljšo mogočo oskrbo brez finančne obremenitve, ki bi jo sicer imeli v svojih državah.

Poslanstvo zagrebškega implantologa dr. Zdenka Trampuša , DDS, je povrniti nasmeh svojim brezzobim pacientom in tistim z znatno izgubo čeljustne kosti.

Ta vodilni hrvaški implantolog v svoji kliniki Ortoimplant DENTAL SPA letno opravi 600 implantoloških posegov in več kot 300 operativnih posegov All-on-4 . Prvi na Hrvaškem je uvedel današnji zlati standard zdravljenja brezzobosti – metodo All-on-4, z njo pa tudi zigomatične vsadke, ki se vgradijo v zgornjo čeljust.

Zaradi subperiostalnih vsadkov, ki se vgrajujejo osebam z izrazito kostno resorpcijo spodnje čeljusti, dr. Trampuš pravi, da ni več bolnika, ki mu ne bi mogli vgraditi fiksne proteze.

Foto: Darko Tomaš/Cropix

Na tisoče novih nasmehov

V njegovi ordinaciji je bilo na tisoče slovenskih pacientov. Spraševali smo se, zakaj. Kaj je v Zagrebu tako privlačnega, da toliko naših državljanov prihaja v kliniko Ortoimplant DENTAL SPA?

"Ni skrivnost, da je med kliniko Ortoimplant DENTAL SPA in pacienti iz Slovenije močna povezava. Navsezadnje že nekaj tisoč slovenskih pacientov ponosno nosi nasmeh, ki smo ga ustvarili v Ortoimplant DENTAL SPA ," pove dr. Trampuš.

Kombinacija odličnosti storitev, dostopnih cen in personaliziranega pristopa zagotavlja, da bo Zagreb še naprej prepoznaven kot destinacija medicinske odličnosti. In kaj je slovenskemu pacientu najpomembnejše pri izbiri zobozdravnika?

"Verjamem, da slovenski pacienti prihajajo po zanesljive informacije o svojem ustnem zdravju. Na podlagi tega se odločijo za poseg v naši ambulanti. Slovenski pacienti želijo varnost in zaupanje v svojega zdravnika in kirurga. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da je za naše drage paciente pomembno pridobiti vse informacije o ustnem zdravju, da med zdravljenjem ne bodo doživeli presenečenj ali skritih stroškov. Za konec naj povem, da je za paciente iz Slovenije najpomembnejša iskrenost na vseh ravneh."

In zato med raziskovanjem očarljivih zagrebških ulic izkoristite priložnost za nekaj posebnega – rezervirajte svoj prvi brezplačni pregled v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA in uživajte v vrhunskih zobozdravstvenih storitvah, ki združujejo personaliziran pristop z najsodobnejšimi metodami.

