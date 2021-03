Novi premium beljakovinski napitek, primeren za vegane

Oglasno sporočilo

Tri Blend Select vsebuje edinstveno kombinacijo graha, kvinoje in lanenih semen kot del premium beljakovinske mešanice, ki zagotavlja vse poglavitne aminokisline v popolnih beljakovinah. Z nizko vsebnostjo sladkorja in izjemnega okusa je 100-% veganski, vsebuje 12 sestavin naravnega izvora in iz ekološkega kmetovanja, vitamin C iz acerole in sedem poglavitnih mineralov – to je odlično za tiste, ki jih zanima naravna in visoko zmogljiva prehrana. Tri Blend Select lahko prispeva k povečanju vnosa beljakovin rastlinskega izvora dopoldne in popoldne kot ključni del uravnoteženega obroka ali obroka po vadbi.

Ključne prednosti: vsebuje edinstveno kombinacijo graha, kvinoje in lanenih semen,

vsebuje izolat riževih beljakovin,

ena porcija vsebuje 20 g beljakovin, ki prispevajo k vzdrževanju mišične mase, in 6 g vlaknin ter ima le 151 kalorij,

vsebuje ovsene in riževe vlaknine,

100-% veganski,

vsebuje veliko vitamina C iz vira acerole in sedmih mineralov,

je brez glutena, ne vsebuje gensko spremenjenih sestavin*, soje, mleka ali mlečnih izdelkov, niti umetnih konzervansov ali barvil, vsebuje sladilo iz naravnih virov in naravne arome.

Tri Blend izpolnjuje zahteve čedalje večjega števila strank, ki jih zanima predvsem dobro počutje ter iščejo naravne sestavine, katerih izvoru je mogoče slediti, jih prepoznajo in jim zaupajo. Sčasoma bomo ponudbo dopolnili še z drugimi izdelki.

Tri Blend Select z okusom coffee caramel je zdaj na voljo v Sloveniji Za več informacij vzpostavite stik z nami na tej povezavi.

*Skladno z uredbama (ES) št. 1829/2003 in št. 1830/2003.

Izdelek ne vsebuje kofeina.

Naročnik oglasne vsebine je HERBALIFE d.o.o.