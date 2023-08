Nazaj v šolo z ostrim vidom

Pred vrati je novo šolsko leto. Obdobje novih izzivov, radosti, novih spoznanj, a tudi obdobje, polno obveznosti, v katerem je vid naših najmlajših zaradi različnih dejavnikov bolj obremenjen. Naj gre za tablice, računalnike ali domačo nalogo, današnji otroci se vse bolj osredotočajo le na stvari, ki so neposredno pred njimi, namesto da bi preživljali čas tudi na prostem. To vedenje vodi do tega, da vedno več otrok razvije miopijo – znano tudi kot kratkovidnost.

Rodenstock očala za otroke. Foto: Rodenstock

Miopija ali kratkovidnost je ena najpogostejših težav z vidom, še posebej izrazita pri otrocih. Slab vid vpliva na otrokove obveznosti, ne le na šolske, temveč tudi na druge dejavnosti, prav tako pa tudi na njegovo samozavest in družabno življenje.

Svetovne statistike kažejo, da se je pogostost kratkovidnosti v primerjavi z 70. leti do danes skoraj podvojila. Številke razkrivajo, da je bila do leta 2020 že več kot ena tretjina svetovnega prebivalstva kratkovidna. To pomeni, da se je v samo dveh desetletjih število močno povečalo. Svetovna zdravstvena organizacija tako ocenjuje, da bi miopijo do leta 2050 lahko imela polovica svetovnega prebivalstva (vir: Brian Holden Vision Institute).

Vpliv "modernizacije življenja"

Ob vedno večji uporabi novodobnih tehnologij, pametnih telefonov, tablic in računalnikov ter ob manjši količini časa, ki ga otroci prebijejo zunaj, smo priča epidemiji pojava kratkovidnosti pri vedno bolj zgodnji starosti. Ivo Rimc (ing. optometrije) iz Optike Rimc pritrjuje, da gre vedno večjo pojavnost kratkovidnosti pripisati tudi t.i. "modernizaciji življenja".

Ivo Rimc (ing. optometrije) iz Optike Rimc. Foto: Infinity photography

"Dejstvo je, da življenje današnjega časa zahteva od otrok in ljudi na splošno, da preživijo veliko časa v zaprtih prostorih, slabo ali fluorescentno osvetljenih stavbah in pred zasloni pametnih naprav in to je po zadnjih raziskavah povezano s približno 30 % večjim tveganjem za kratkovidnost. V kolikor pa je delo na bližino v zaprtih prostorih kombinirano s pretirano uporabo digitalnih zaslonov, pa se to tveganje dvigne na približno 80 %," situacijo kontekstualizira strokovnjak iz Optike Rimc.

Preverite otrokov vid in vrnite fokus v njegovo življenje Ker ima lahko visoka kratkovidnost v mladosti posledice pozneje v otrokovem življenju, lahko zgodnejši nadzor kratkovidnosti naredi ogromno razliko. Ena izmed najnovejših možnosti za korekcijo vida in predvsem nadzor napredovanja kratkovidnosti pri otrocih so korekcijska stekla proizvajalca Rodenstock – stekla MyCon.

Kateri so dejavniki, ki povečujejo pojav kratkovidnosti pri otrocih?

"Kratkovidnost ali medicinsko miopija, je očesna napaka oz. bolezen, pri kateri lahko ljudje predmete na blizu vidijo jasno, oddaljeni predmeti pa so videti nekoliko zamegljeni. Razloga sta predolgo očesno zrklo ali prestrmo ukrivljena roženica (prozorna sprednja ovojnica očesa). Običajno se pojavi nekje med 7. in 14. letom starosti in lahko narašča vse do 26-leta," razloži ing. optometrije Ivo Rimc.

Če je starš kratkoviden, je tveganje za razvoj kratkovidnosti pri otroku povečano. Če sta kratkovidna oba starša, se tveganje poveča na od 35 do 60 odstotkov. Kratkovidnost pri otrocih, katerih starši so kratkovidni, ponavadi napreduje hitreje kot sicer. Tudi kadar je kratkoviden samo en starš, je povprečno povečanje kratkovidnosti v petletnem obdobju nekoliko več kot dve dioptriji.

Drugi dejavniki za povečano tveganje za pojav kratkovidnosti pri otrocih: Nizka plus (+) dioptrija v zelo zgodnjem otroštvu.

Veliko časa brez premorov preživitega ob branju, delu za računalnikom, igranju video iger ali drugem intenzivnem bližinskem delu.

preživitega ob branju, delu za računalnikom, igranju video iger ali drugem intenzivnem bližinskem delu. Premalo časa preživetega zunaj na prostem.

Nepravilno izmerjena dioptrija (preveč ali premalo minusa) je dokazano lahko povezana s povečano rastjo kratkovidnosti.

(preveč ali premalo minusa) je dokazano lahko povezana s povečano rastjo kratkovidnosti. Zaradi okoljskih dejavnikov in/ali drugih zdravstvenih težav.

Kaj lahko storite sami, brez specialista?

Svojim očem lahko pri bližinskem delu pomagamo tudi sami. Kako? "Tako, da ponotranjite oz. vnesite v svoj življenski slog zelo reprosto pravilo 20/20/20*. Vsakih 20 minut bližinskega dela poglejte vsaj za 20 sekund nekaj, kar je več kakor 6 metrov stran in to stvar ali predmet s pogledom dejasnko fiksirajte. Tako boste sprostili napor vašega vidnega sistema in ublažili nekatere simptome. V kolikor pa se vam zdi to prekomplicirano si lahko zapomnite vsaj pravilo 30:30. Vsake pol ure poglejte nekam v daljavo za 30 sekund. Tudi to bo po najnovejših smernicah dovolj dobro, da pomagate svojim očem," svetuje ing. optometrije Ivo Rimc

Sogovornik iz Optike Rimc sicer poudarja, da je zgodnje prepoznavanje kratkovidnosti bistveno za ohranitev zdravih oči. Redno spremljanje dioptrije in temeljit očesni pregled pri očesnem specialistu sta ključnega pomena za vse vrste očesnih napak ne samo za kratkovidne, saj so oči organ, s katerim spremljamo do 80 % informacij iz okolja.

Rodenstock očala za otroke. Foto: Rodenstock

Zakaj navadna enožariščna stekla niso dovolj?

Ko govorimo o ostalih rešitvah, velja poudariti, da navadna stekla za očala niso narejena tako, da bi zavirala napredovanje kratkovidnosti. Zakaj? Način, na katerega običajna enožariščna stekla korigirajo kratkovidnost, povzroči, da svetloba pade tudi za mrežnico. Pri nekaterih otrocih se njihove oči poskušajo temu prilagoditi in se še podaljšujejo, kar povzroči nadaljnje napredovanje kratkovidnosti.

Zakaj se zasnova stekel MyCon razlikuje od zasnove drugih stekel za kratkovidnost na trgu?

Na srečo imajo uporabniki očal na voljo nove, napredne možnosti. Rešitev so korekcijska stekla za otroke Rodenstock MyCon, ki so posebej zasnovana za korekcijo kratkovidnosti in zagotavljanje ostrega vida, hkrati pa nadzorujejo napredovanje kratkovidnosti. Ne glede na to, ali je otrok rahlo ali močno kratkoviden, bodo Rodenstockova stekla MyCon izboljšala njegov vid in mu omogočila zdrave oči v prihodnosti.

Rodenstock očala za otroke. Foto: Rodenstock

Da, na trgu res obstajajo tudi druge metode – zakaj torej izbrati ravno stekla MyCon za kratkovidnost namesto drugih metod zdravljenja? Kako se zasnova stekel MyCon razlikuje od zasnove drugih stekel za kratkovidnost na trgu?

Pri steklih MyCon je svetloba razpršena tako, da zadene območje pred mrežnico in ne za njo. To upočasni raztezanje oči. Območja, ki nadzirajo napredovanje kratkovidnosti, se v steklih MyCon nahajajo ob straneh. To zagotavlja, da je ostrina vida zgoraj in spodaj nemotena.

Ker lahko otroci očala hitro zaznajo kot omejitev, so stekla Rodenstock MyCon na voljo v različnih indeksih in jih je tako mogoče prilagoditi potrebam otroka. Najpomembnejše je, da so tanjša in lažja od številnih drugih stekel za kratkovidnost, ki so trenutno na trgu, stekla iz plastike pa zagotavljajo tudi visoko varnost med zabavno igro.

So stekla MyCon primerna za vse kratkovidne otroke?

Podjetje Rodenstock je eden od vodilnih svetovnih proizvajalcev visokokakovostnih stekel za očala. Dolgoletne izkušnje jim omogočajo, da razvijajo prvovrstne izdelke, ki jih odlikuje osupljiva natančnost z vidika funkcionalnosti, materialov in dizajna.

Kot strokovnjak za najostrejši vid želi Rodenstock vedno zagotoviti najvišjo vizualno natančnost – tudi za otroke. Pa so stekla MyCon primerna za vse kratkovidne otroke?

Nova stekla Rodenstock MyCon so zasnovana tako, da popravijo kratkovidnost, zagotovijo oster vid in preprečijo napredovanje kratkovidnosti pri vsakem kratkovidnem otroku, tudi preventivno.

Rodenstock očala za otroke. Foto: Rodenstock

Zakaj so korekcijska stekla MyCon tako posebna? Ker so izdelana posebej za korekcijo kratkovidnosti ter omogočajo oster vid in zavirajo napredovanje kratkovidnosti pri otrocih.

Ker njihova oblika omogoča nemoteno glavno vidno polje stekel in s tem oster vid.

Ker premorejo edinstvene in dokazane pozitivne dolgoročne učinke na zaviranje napredovanja kratkovidnosti.

Ker bodo z njihovo uporabo oči dolgoročno bolj zdrave, saj se močno zmanjša tveganje za razvoj očesnih bolezni v odrasli dobi.

Ker gre za tanjša in elegantnejša stekla, ki pomagajo otrokom izboljšati samozavest, ko nosijo očala.

Ker pomagajo zavirati napredovanje kratkovidnosti ne glede na to, ali je otrok rahlo ali močno kratkoviden.

Ker so najmanj invaziven in najlažji način nadzora napredovanja kratkovidnosti.

Ker ne boste imeli težav z vstavljanjem kontaktnih leč ali uporabo kapljic za oči.

Podprto s klinično študijo

Učinki korekcijskih stekel, izdelanih po načelih Rodenstock MyCon, so bili dokazani v klinični študiji, ki je trajala pet let. Kažejo na 40-odstotno zmanjšanje napredovanja kratkovidnosti pri evropskih otrocih.

Ne glede na to, ali je otrok rahlo ali močno kratkoviden, korekcijska stekla Rodenstock MyCon izboljšajo njegov vid in mu pomagajo zagotoviti zdravje oči tudi za prihodnost.

Stekla MyCon za otroke so na voljo v optikah, ki ponujajo stekla Rodenstock.

*Pravilo je izhaja iz angleško govorečih držav in drugačnega metričnega Sistema zato je zadnja številka 20 ft = 6 metrov.