Navade, ki vam lahko občutno skrajšajo življenje

Vsi si želimo živeti zdravo in srečno življenje. Obstaja pa vse več navad, ki škodujejo našemu zdravju in počutju.

"Smo živali, ki hrepenijo po udobju, in to nas vodi v nekatere kompulzivne slabe navade," pravi psiholog Scott Bea. "Smo bitja navad in slabe navade imajo še vedno moč nad nami. Če se vrnete v slabe navade, se spomnite, da je včasih potrebno veliko preizkušenj, da pridete tja, kamor želite," poudarja. Po mnenju strokovnjakov obstaja pet navad, ki vam občutno krajšajo življenje.

1. Sedenje cel dan

Imamo veliko študij, ki dolgotrajno sedenje povezujejo s krajšim življenjem, tudi če redno telovadite. "Obstaja predpostavka, da vas bo fizična aktivnost zaščitila, tudi če vsak dan veliko časa preživite sede," pravi Rebecca Sequin, docentka za prehranske znanosti na Univerzi Cornell.

Vsem, ki veliko časa sedijo, strokovnjaki priporočajo, da med delom večkrat vstanejo. Foto: Pexels

"Pred negativnimi učinki sedečega položaja na zdravje ste pravzaprav veliko manj zaščiteni, kot se zavedate ... Če ste v pisarni, vstanite in se pogosto gibajte. Če ste upokojeni, poiščite način gibanja v hiši ali zunaj nje. Vstanite med gledanjem televizije, vzemite si odmor od računalnika in branja ter se zavedajte, da prekinjate dolgotrajno sedenje," pravi.

2. Premalo spanca

Študije kažejo, da je premalo kakovostnega spanca povezano s številnimi resnimi zdravstvenimi stanji, vključno s sladkorno boleznijo in boleznimi srca. "Noben vidik naše biologije zaradi pomanjkanja spanja ne ostane nepoškodovan," pravi strokovnjak za spanje Matthew Walker.

Premalo spanca lahko vodi do sladkorne bolezni ali bolezni srca. Foto: Pexels

"Spanje se pogreza v vse možne kotičke. Pa vendar nihče glede tega ne naredi ničesar. Stvari se morajo spremeniti: na delovnem mestu, v naših skupnostih, domovih in družinah. Kdaj ste nazadnje videli plakat, ki ljudi poziva k spanju? Kdaj zdravnik ni predpisal uspavalnih tablet, ampak več spanca? Spanju je treba dajati prednost in ga celo spodbujati."

3. Kajenje

Študija za študijo kažeta, da lahko kajenje vzame več kot deset let vaše življenjske dobe. "Kajenje je vzrok smrti številka ena, ki ga je mogoče preprečiti," pravi Timothy McAfee. "Narediti moramo več, da bi ljudi podučili o teh ugotovitvah. Ženske zaradi kajenja izgubijo približno 11 let pričakovane življenjske dobe, moški pa 12 let," še poudarja.

Kajenje vam lahko vzame več kot deset let življenja. Foto: Pexels

4. Stres

Vašo življenjsko dobo lahko na celični ravni skrajša tudi kronični stres, opozarjajo zdravniki. "Stres je trenutno prepoznan kot eden najbolj doslednih napovedovalcev krajše dolžine telomera (zaščitni ovoj na koncu verige DNK)," opozarja zdravnica Elissa Epel.

Dodaja še: "Vrsta stresa določa, kako velik je njegov učinek. Skozi celotno življenje lahko vidimo to razmerje med stresom in staranjem celic, kar je temeljnega pomena za to, kako smo zgrajeni. Naši možgani nenehno iščejo grožnje za naše preživetje. Ko svoje telo izpostavimo dolgoletnemu kroničnemu stresnemu vzburjanju, vidimo učinke, ki prevladajo nad normalnim staranjem, zaradi česar so naši telomeri videti, kot da izvirajo iz bistveno starejše osebe.

Vrsta stresa določa, kako velik je njegov učinek. Foto: Pexels

5. Osamljenost

Ali ste vedeli, da lahko osamljenost življenjsko dobo skrajša tudi za 15 let? "Osamljenost in šibke družbene povezave so povezane s skrajšanjem življenjske dobe. To je podobno skrajšanju življenja, ki ga povzroči kajenje 15 cigaret na dan. Je celo hujše od skrajšanja življenja, ki je povezano z debelostjo," pravi nekdanji ameriški generalni kirurg Vivek Murthy.

"Osamljenost je povezana tudi z večjim tveganjem za srčno-žilne bolezni, demenco, depresijo in anksioznostjo. Osamljenost v službi zmanjšuje uspešnost, omejuje ustvarjalnost in škoduje drugim vidikom izvršilne funkcije, kot sta sklepanje in odločanje. Za naše zdravje in delo je torej nujno, da epidemijo osamljenosti obravnavamo hitro," še dodaja.

Osamljenost lahko vodi v srčno-žilne bolezni, demenco, depresijo in anksioznost. Foto: Pexels

