NASVET: Priprava na samozavestno poletje brez celulita!

Oglasno sporočilo

Celulit je nadloga, s katero se ženske ukvarjamo skoraj vse leto, še posebej pa je nadležen v času pred poletjem in seveda v sezoni kopalk. Če se želimo pred poletjem znebiti kakšnega odvečnega centimetra, so pomembni štirje elementi: prehrana, vnos tekočine, telesna vadba in dovolj spanca. Ker mi vedno zmanjkuje časa, si za boljši rezultat pomagam tudi s petim elementom - slimming serumom .

Celulit je trdovraten. Se ga res lahko znebim do poletja?

Ugotovila sem, da ja, a za lepo postavo in napeto kožo brez celulita so ključnega pomena:

zdrava in redna prehrana – uživanje v jedi ter redni obroki (5 obrokov dnevno) z izbiro pestre hrane, ki vsebuje več živil rastlinskega kot živalskega izvora;

– uživanje v jedi ter redni obroki (5 obrokov dnevno) z izbiro pestre hrane, ki vsebuje več živil rastlinskega kot živalskega izvora; dovolj tekočine – za normalno delovanje naš organizem potrebuje od 1,5 do 3 litre vode na dan, ob večji telesni aktivnosti in čez poletje pa še več;

redna telesna aktivnost – priporočeno je vsaj pol ure gibanja na dan, tudi če ne gre za visoko intenzivno vadbo – bistveno je, da je gibanje redno;

– priporočeno je vsaj pol ure gibanja na dan, tudi če ne gre za visoko intenzivno vadbo – bistveno je, da je gibanje redno; dovolj spanca – odrasli potrebujejo vsaj 7 do 8 ur spanca na noč.

Vse lepo in prav, če bi le imela čas, da bi se naslednje tri mesece držala vsega naštetega. Pred nekaj leti mi je še uspelo in sem bila res navdušena nad rezultatom, a že naslednje leto je bil le-ta ob pomanjkanju časa za spanec in redno telovadbo precej slabši.

Če imaš dovolj časa za vse našteto, super, drugega za fit poletje skoraj ne potrebuješ, če pa si tako kot jaz, potem ti razkrivam še peti element, ki sem ga našla na trgu in mi pomaga pri samozavestnem skoku v letošnje poletje!

uporaba naravnega Intheline slimming seruma z gliciretinsko kislino, ki znanstveno dokazano topi podkožne maščobe, je naraven, veganski in hkrati slovenski produkt.

Ob redni uporabi sem prve rezultate opazila že v dveh tednih, a kar je najbolj pomembno, brez velikega napora ali drastičnih sprememb življenjskega sloga. Največ sprememb sem opazila na področju stegen, trebuha, bokov in zadnjice. V kombinaciji z ostalimi štirimi elementi, za katere običajno najdem nekoliko več časa maja in junija, pa poskrbi za pravo formulo, ki stopi odvečne maščobe in poskrbi za mojo samozavest.

Pred objavo članka sem se pogovarjala tudi s Tino, mamico, ki stoji za znamko Intheline, in mi je povedala, da je trenutno slimming serum še dodatno znižan (paket treh krem, kar bo verjetno dovolj do poletja, kar 33 % ceneje), ima pa tudi drugo naravno kozmetiko za obraz, tako da morda tudi tam najdeš kaj zase.

Res ti iskreno priporočam, da poskusiš tale serum, tako da hitro naroči, dokler je še v akciji!

S tem tudi zaključujem svoj zapis, spodaj sem skopirala še nekaj “znanstvenih” podatkov o kremi, ki so mi prvič odgovorili na dve dilemi, “ali to sploh deluje?” in “poznam koga, ki to uporablja?”. Če te morda zanima še kaj več, pa skoči na Tinino spletno stran in boš tam našla vse informacije.

Se vidimo poleti!

Ali mi bo krema res pomagala pri maščobnih oblogah?

Njeno delovanje je potrjeno z znanstveno raziskavo, ki je bila izvedena na univerzi v Padovi. V raziskavi je sodelovalo osemnajst žensk, starih od 20 do 33 let, z normalnim indeksom telesne mase. Devet udeleženk je ob nespremenjeni prehrani na enem stegnu uporabljalo kremo z 2,5 odstotka gliciretinske kisline, devet pa kremo z vsemi pomožnimi sestavinami, a brez gliciretinske kisline. Pri drugih po preteku enega meseca ni bilo nobenih sprememb v obsegu, medtem ko je bila pri udeleženkah, ki so uporabljale kremo z gliciretinsko kislino, razlika občutna.

Zaradi pomožnih sestavin, kot so rožni koren, izvlečki citrusov ter naravna hranilna olja sončnic in cipres, pomaga koži, da maksimalno absorbira aktivno sestavino licorice. S tem zavira delovanje hormona kortizola, pospešuje mikrocirkulacijo, preprečuje izparevanje vlage iz kože ter jo naredi gladko, napeto in dišečo.

Udeleženke v raziskavi so kremo z aktivno sestavino uporabljale zgolj enkrat dnevno v majhnih količinah, a so po enem mesecu kljub temu dosegle zavidljive rezultate. Uporabnicam kreme Intheline zato za še boljše in hitrejše rezultate priporočamo nanos kreme dvakrat dnevno, saj bodo tako vidni rezultati prišli še hitreje!

Uporabljajo jo tudi znane Slovenke! Kremo uporabljajo tudi številne znane Slovenke, ki jih je krema navdušila. Mis Universe in manekenka Anamarija Avbelj je s pomočjo kreme v enem mesecu izgubila pet centimetrov, manekenka Daša Podržaj pa kar osem centimetrov obsega. Med znanimi uporabnicami so tudi Coolmamacitaa (Teja Jugovic), Karin Škufca, Danica Lovenjak, Particia Peklar, Manja Plešnar, Tjaša Kokalj Jerala in Eva Pakiž ter fotomodel Anja Jenko.

Naročnik oglasne vsebine je Intheline.