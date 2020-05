Najbolj priznano BIO CBD olje v Nemčiji – plod slovenskega znanja

Oglasno sporočilo

Napis CBD ste najverjetneje že zasledili na kakšni bencinski črpalki. In sicer na majhnih vrečicah, ki vsebujejo pravcate konopljine vršičke. Morda ste celo bili med številnimi, ki so se takrat začeli spraševati, kako je sploh mogoče, da je kaj takega v prosti prodaji. Saj ni legalno, ali pač?

Ne samo, da je CBD v večini evropskih držav legalen, njegova popularnost raste iz dneva v dan. Potencial te hitro rastoče industrije je v zadnjih letih povzročil pravi boom. Zagotovo ste tudi sami že opazili, da se je konoplja začela pojavljati prav povsod – v čajih, testu za pice, pivu, pecivu, sladkarijah in še marsičem. Vedno več ljudi prisega na njene pozitivne učinke na človekovo zdravje in počutje.

Medtem ko se je večina slovenskih trgovcev in proizvajalcev konopljinih izdelkov držala izključno domačega trga, je mlado podjetje preseglo meje vseh pričakovanj. Z uspehom lastne znamke BioCBD.de na 80-milijonskem nemškem trgu so pokazali, da je z ambicijami in trdim delom mogoče doseči veliko več, kot bi si marsikdo lahko mislil.

CBD: legalen ali ne?

Kanabidiol, bolje poznan pod kratico CBD, je sicer res ena izmed več kot 200 različnih naravnih aktivnih sestavin konoplje, kljub temu pa ni prepovedana droga. V nasprotju z bolj znanim THC-jem CBD namreč nima psihoaktivnega učinka.

Dokler vsebujejo manj kot 0,2 % THC-ja, so konopljini izdelki s CBD-jem v večini evropskih držav popolnoma legalni. Prodajajo se v trgovinah z živili, drogerijah in celo lekarnah. Vedno bolj popularna pa postaja tudi spletna prodaja, ki strankam nudi nižje cene, veliko večjo izbiro in mnogo več informacij o CBD-ju, njegovem delovanju, doziranju in uporabi.

Kdo sploh kupuje CBD?

Še vedno obstajajo predsodki glede konoplje in ljudi, ki jo uporabljajo. Kljub svoji dolgi zgodovini – že stari Egipčani so jo uporabljali za izdelavo oblačil, papirja ter v zdravstvene namene – še zmeraj velja kot droga, ki je zanimiva zgolj za uporniško mladino.

Trendi pa kažejo, da to že daleč ne drži več. CBD olje, ki si ga lahko enostavno nakapljaš pod jezik, je izjemno popularno tudi med starejšimi od 40 let. Mnenja glede konoplje se iz dneva v dan spreminjajo, saj vedno več ljudi odkriva njene pozitivne učinke.

Raziskave v ZDA so tako pokazale, da so uporabniki CBD izdelkov najpogosteje visokošolsko izobraženi moški. Kot glavne razloge za jemanje CBD-ja so po večini navajali bolečine, psihično zdravje in splošno počutje.

Zakaj Nemci prisegajo na konopljine izdelke?

"Naravno" je v Nemčiji vsekakor v trendu. V letu 2019 je promet z ekološkimi živili dosegel slabih 12 milijard evrov, kar predstavlja 9-odstotno povečanje v primerjavi s predhodnim letom. Prav tako narašča zaupanje ljudi v alternativne metode zdravljenja.

Razlogov za to, da vedno več ljudi uporablja alternativno medicino, je veliko. Iskanje celostnih rešitev za lajšanje zdravstvenih težav in izboljšanje počutja vodi mnoge do konoplje. Dosedanje raziskave namreč kažejo na precejšen potencial te starodavne rastline. Kljub temu konoplja kot zdravilo še ni zadostno raziskana, da bi bila popolnoma sprejeta v uradno medicino.

Slovenska kakovost, priznana na mednarodni ravni

V zadnjih letih se je mnogo ekoloških kmetijskih obratov pri nas odločilo za pridelavo industrijske konoplje. Nekateri celo sami proizvajajo in prodajajo lastna konopljina olja, čaje, kozmetične izdelke ter visokokakovostna CBD olja in smole. Pri tem pa se pogosto srečujejo s težavami, povezanimi z majhnostjo slovenskega trga in pomanjkanjem marketinških kompetenc.

Mlada ekipa, ki stoji za uspehom spletne trgovine BioCBD, je v teh težavah videla priložnost. Najprej so sicer začeli s prodajo CBD olj avstrijskega izvora, a so se kmalu odločili izkoristiti še izjemen potencial domačih proizvodov.

Tako se je rodila priznana znamka AlterLife, ki danes vključuje širok nabor različnih CBD olj in smol, proizvedenih v Sloveniji. Gre za izjemno čiste in naravne izdelke, brez kakršnihkoli dodatkov, ki so s svojo visoko učinkovitostjo ter konkurenčnimi cenami hitro pridobili prepoznavnost.

Naročnik oglasnega sporočila je Dominatus.