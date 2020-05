Na zalogi: izredno ugodne trislojne zaščitne maske za usta in nos

Oglasno sporočilo

Preventivni ukrepi zaradi covid-19 še kar trajajo. In nič ne kaže, da bi jih bilo zelo hitro konec. Zaščitne maske tako postajajo del našega vsakdana. Brez njih ne moremo vstopiti v trgovino, na pošto, v lekarno in še marsikje drugje so obvezne.

Ste se že opremili z zalogo kakovostnih mask, ki bodo zaščitile vas in vaše najbližje? Ne še? Potem obiščite labcommerce.si in za samo 31,74 evra naročite 50 zaščitnih mask.

V obdobju samoizolacije, ki je trajalo dober mesec in pol, so bile zaščitne maske obvezne. Tako kot večina ste verjetno mislili, da nam jih po sprostitvi ukrepov ne bo več treba nositi, a ni tako.

Kot kaže, jih bomo nosili še zelo dolgo in bo to postal način življenja, zato jih bomo morali imeti vedno s seboj, ne glede na to, ali se odpravljamo na banko, v trgovino, se peljemo z avtobusom ali pa naročamo kepico sladoleda na stojnici ob morju.

A zaščitne maske običajno nimamo pri sebi ravno takrat, ko jo obvezno potrebujemo, zato dajmo zaščitne maske v vsak hlačni žep in žep na jakni ter v vsako damsko torbico. Vsekakor je to oprema, ki ne sme manjkati. Nekako tako, kot doma ne zapustite brez denarnice in ključev. Da se ne boste vsak dan znova spraševali, ali imate na razpolago opremo za nošenje, se lahko z maskami opremite vnaprej in naredite ustrezno zalogo. Standardizirane zaščitne maske za usta in nos v treh slojih za enkratno uporabo lahko naročite v spletni trgovini Lab Commerce.

Kirurške zaščitne maske niso namenjene le zdravnikom

Če so maske, ki se prodajajo na trgu, označene z besedo kirurške, večina pomisli na to, da so namenjene le zdravnikom in drugemu medicinskemu osebju. Vendar ni tako, saj je to le izraz, ki se uporablja glede na pridobljene standarde zaščite.

To pomeni, da je kirurška oprema namenjena tudi vsem preostalim, zato ni potrebe, da bi vas skrbelo, ali vam bo ta oprema zagotavljala ustrezno zaščito.

Po standardih izdelane kirurške zaščitne maske v treh slojih, ki jih lahko po ugodni ceni kupite v spletni trgovini Lab Commerce, imajo določene značilnosti in posledično tudi prednosti:

Ščitijo usta in nos pred vdorom tekočin in mikrobov, ki se prenašajo po zraku s kašljanjem, govorjenjem in kihanjem.

Preprečujejo, da bi bakterije in tekočine uhajale iz nosu in ust, zato z nošenjem ne zaščitite le sebe, temveč tudi druge.

Omogočajo prosto dihanje z optimalnim filtriranjem več kot 99 odstotkov delcev, tudi odpornost proti prahu.

Ponujajo celodnevno udobje nošenja, saj so izdelane iz odebeljene netkane tkanine brez hipoalergenih materialov, ušesne zanke se udobno prilegajo.

Zagotavljajo optimalno prileganje obrazu, pri čemer imajo pri nosu vdelan kovinski del za stabilnost.

Izdelava po standardih CE in N95

Da bi zagotavljale optimalno zaščito, morajo biti kirurške zaščitne maske za usta in nos izdelane po evropskem standardu z oznako CE. Pridobitev oznake pomeni, da je moral proizvajalec opraviti analizo tveganja in preizkuse, ki so v skladu z različnimi zahtevami za zaščito pred okužbami. Tako testiranja temeljijo na:

učinkovitosti filtracije bakterij,

zračnosti,

odpornosti proti brizganju,

čistoči mikrobov,

biokompatibilnosti.

Če je ob nakupu opreme poleg oznake CE označen tudi standard izdelave N95, to pomeni, da maske ustrezajo tako evropskim kot ameriškim standardom, ki temeljijo na zelo podobnih analizah.

Zaščitne maske – trislojne za boljšo zaščito pred okužbami

Higienske trislojne zaščitne maske so izdelane iz zunanje hidrofobne netkane in običajno prosojne tkanine, iz srednjega sloja iz belega polipropilena ter iz notranjega mehko vpojnega netkanega sloja. Čemu služi vsak sloj?

Zunanji sloj je vodoodporen.

Srednja plast deluje kot filter, ki bakterije elektrostatično absorbira in zaustavi na površini, zato ne morejo prodreti v masko oziroma v nos in usta.

Notranja plast absorbira naše tekočine, kot so slina, sluzi, znoj in kapljice. Ta sloj skrbi za to, da ne bi okužili drugih ljudi.

Navadne dvoslojne higienske maske so prav tako izdelane iz netkanih slojev, vendar je ključna razlika v tem, da nimajo srednje filtrirne plasti, zato ne zagotavljajo optimalne zaščite.

Higienske trislojne zaščitne maske lahko naročite v spletni trgovini Lab Commerce, za nakup kliknite TUKAJ, na voljo pa je kar nekaj različnih paketov:

20 kosov po ceni 12,70 evra,

50 kosov po ceni 31,74 evra,

100 kosov po ceni 63,50 evra,

1.000 kosov po ceni 585 evrov.

Pravilno nanašanje higienske zaščitne maske na obraz

Maske bodo že opravile svojo nalogo, vendar moramo tudi mi poskrbeti za to, da si jih pravilno nadenemo, zato da nas bodo lahko varovale pred okužbami. Kakšen je postopek za nanašanje na obraz?

Preden si nadenete masko, si temeljito umijte roke z milom in vodo.

Pridržite ušesni zanki in si ju zataknite čez uho na obeh straneh.

Upognite upogljiv kovinski del in namestite zgornji trak na nos.

Dno maske povlecite čez usta in brado.

Prepričajte se, da se oprema dobro prilega.

Ko je maska na mestu, se je ne dotikajte z rokami; če se umaže ali navlaži, pa jo zamenjajte z novo.

Kako pravilno sneti in zavreči zaščitno masko za enkratno uporabo?

Če želimo preprečiti prenašanje virusa in bakterij s higienske kirurške zaščitne maske na roke in obraz, moramo opremo tudi pravilno sneti in zavreči. To lahko storimo po naslednjih korakih:

Preden snamete masko, si dobro umijte roke ali uporabite sredstvo za razkuževanje rok.

Izogibajte se dotikanju tkanine, saj bi masko lahko kontaminirali.

Primite le ušesni zanki in ju snemite z ušes.

Držite ušesni zanki, masko pa zavrzite tako, da jo položite v pokrit koš za smeti.

Po odstranitvi opreme si temeljito umijte roke.

Univerzalna velikost zaščitne maske

Zaradi odličnega dizajna so higienske maske izdelane v univerzalni velikosti, zato ustrezajo vsem, tudi otrokom. Vdelan kovinski del omogoča, da se oprema bolje prilega obrazu, elastični ušesni zanki pa preprečujeta drsenje in premikanje.

Higienske zaščitne maske za usta in nos v treh slojih za enkratno uporabo so trenutno še na zalogi, za naročilo pa obiščite slovensko spletno trgovino Lab Commerce.

Kliknite TUKAJ in rezervirajte svojo zaščitno masko za usta in nos po izredno ugodni ceni!

Naročnik oglasnega sporočila je LAB COMMERCE d.o.o.

Članek je oglasno sporočilo in ne predstavlja mnenja uredništva portala Siol.net.