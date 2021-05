Milijarde razlogov za dobro počutje!

Oglasno sporočilo

Formula Microbiotica Max vsebuje dve milijardi živih probitičnih bakterij, ki jih imenujejo tudi koristne bakterije, iz rodov Bifidobacterium lactis in Lactobacillus helveticus ter edinstveno prebiotično vlaknino Bimuno®.

Probiotiki, kot sta roda bakterij Lactobacillus in Bifidobacterium, lahko pomagajo uravnotežiti bogastvo in raznolikost koristnih bakterij v črevesju1, prebiotiki pa hranijo koristne bakterije in zmanjšajo število škodljivih bakerij2.

V našem črevesju so bilijoni živih bakterij3, ki pomagajo izvajati raznovrstne ključne funkcije, skrbijo za prebavo in pridobivanje hranilnih snovi iz hrane4, uravnavajo delovanje imunskega sistema5, poleg tega pozitivno učinkujejo na splošno zdravje in dobro počutje, vključno s kognitivnim zdravjem6.

"Sčasoma se krepi pomen uživanja probiotikov in prebiotikov za številne potrošnike po vsej Evropi. Žive bakterije in Bimuno® v Microbioticu Max so fantastična kombinacija in se odlično dopolnjujejo, izhajajo iz znanstvenih dognanj in omogočajo zelo raznovrstne koristi," pravi Andrea Bertocco, direktor pri Herbalife Nutrition za znanstvene zadeve.

Microbiotic Max je na voljo v prahu, in sicer v 20 vrečkah, tako je odličen za uživanje, kjerkoli že ste. Je brez glutena in brez dodanih sladkorjev, sladil, barvil ali konzervansov, poleg tega jih ni potrebo hraniti v hladilniku. Microbiotic Max z odličnim okusom vanilje preprosto zmešajte s 100 mililitri vode in ga spijte pred obrokom ali ob obroku ali pa ga vmešajte v svoj najljubši napitek Herbalife Nutrition, a šele po mešanju z električnim mešalnikom.

Za več informacij in nakup se obrnite na svojega Herbalife Nutrition neodvisnega distributerja ali prosite za stik na tej povezavi.

1 Markowiak, P., in Śliżewska, K. Nutrients. 2017; 9(9). Li, C., idr. J Dairy Sci. Julij 2020; 103(7): 5816–5829.

2 Davani-Davari, D. Foods, 9. marec 2019; 8(3): 92.

3 Sender, R., idr. PLoS Biol, avgust 2016; 14(8): e1002533.

4 Boland, M. J Sci Food Agric, maj 2016; 96(7): 2275–2283.

5 Yang, W., idr. Nat Commun. 8. september 2020; 11(1): 4457. Meijer, K., idr. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. November 2010; 13(6): 715–721. Zou, J., idr. Cell Host Microbe 23, 41–53.e4.

6 Tooley, K. L. Nutrients, 30. september 2020; 12(10): 3009.

Naročnik oglasnega sporočila je Herbalife.