Magnezij NE POMAGA! Razen če …

Moje telo potrebuje magnezij. Pa ga res?

Da, zelo. Ne delaj si utvar, da tvoje telo tvorijo samo čvrste mišice in nezlomljive kosti. Če želiš doseči resnično preobrazbo in dejansko zdravo zaživeti, se moraš poglobiti v delovanje svojega telesa. Magnezij, kemični element z oznako Mg, ni samo sestavina pločevink za pijače, ampak tudi eden izmed ključnih mineralov, saj sodeluje pri več kot 300 procesih v tvojem organizmu.

Misliš, da magnezij ni zate, ker ti pač treniraš in paziš na zdravo prehrano?

Svetujem ti, da ne narediš napake, ki je mnoge stala dobre rezultate. Magnezij namreč med drugim odloča o tem:

kako učinkovito kuriš odvečno maščobo ,

, koliko zdrave mišične mase imaš ,

, kako kakovosten je tvoj spanec.

Prav tako vpliva na tvoje razpoloženje in počutje. Verjemi, da za tvoje slabo razpoloženje ni vedno kriva polna luna, pa tudi gneča na cesti in deževna nedelja ne.

Verjemi mi, da tvoje življenje prihaja iz tvoje notranjosti, zato je zadnji čas, da poskrbiš zanjo.

Saj ni res, pa je ali ABC o magneziju

Pojdiva lepo po vrsti in najprej spoznajva ta čudežni Mg, o katerem poslušaš na vsakem koraku. Ni naključje, da o magneziju govorijo praktično vsi – nutricionisti, fizioterapevti, osebni trenerji in celo zdravniki. Ker je neverjetno vsestransko in pomembno hranilo, vsi navedeni verjamejo, da je magnezij izredno pomemben za zdravje ljudi.

Magnezij so znanstveniki poimenovali antistresni mineral ter balzam za živce in mišice.

Magnezij spada med t. i. esencialne snovi. Ta tujka ti je zagotovo znana, pomeni pa, da je magnezij za življenje nujno potreben in da ga organizem sam ne zna proizvesti. Je gradnik življenja, brez katerega tvoje telo ne bi moglo delovati. Magnezij je pomemben za:

delovanje mišic,

živčni sistem,

uravnavanje stresa,

srčno-žilni sistem,

močne kosti in zobe,

energijski metabolizem.

Ni dileme, da je magnezij čudežni mineral

Večja dilema pa je, kako magnezij v telo vnesti v zadostnih količinah. Kaj praviš, sta sočen hamburger in slastna pica dober vir magnezija? Obema je jasno, da ne živimo v pravljici in da do dobrih rezultatov ni bližnjic, zato vzemi pamet v roke in se projekta Magnezij loti na pravilen način.

Misliš, da potrebam svojega telesa po magneziju lahko zadostiš z uživanjem živil in pijač, bogatih z magnezijem?

Obstaja več različnih virov, bogatih z magnezijem:

Magnezij v hrani. Magnezij vsebujejo zelena listnata zelenjava, na primer špinača in zelje, pa stročnice, oreščki, banane, semena in polnozrnati izdelki. Na splošno so živila, ki vsebujejo prehranske vlaknine, bogata z magnezijem. Tudi kakav v prahu in temna čokolada sta odlična vira magnezija.

Govoriva o ustekleničenih vodah, ki vsebujejo mehurčke. Prehranska dopolnila. Na trgu obstaja več izdelkov, ampak …

Če ne izbereš prave oblike magnezija, si zapomni, da ti ne bo pomagal.

Ne prezri znakov pomanjkanja magnezija

V svetu preobrazb in zdravega življenja ti vsi prodajajo najboljše rešitve, običajno po načelu, da greš enkrat spat in je potem kar vse drugače. No, v življenju pač ne gre tako, čudežev je celo v filmih vse manj.

Bodi pozoren na prevare in prodajanje mačka v žaklju!

Začni z analizo tega, kaj zaužiješ. Misliš, da ješ najboljše od najboljšega? Nobena skrivnost ni, da kakovost hrane iz leta v leto pada. Prst je vse bolj izropana, zato ne preseneča podatek, da …

… večini populacije primanjkuje ključnih hranil.

Med drugim tudi magnezija. Ne veš, kateri so znaki pomanjkanja magnezija? Da imaš to težavo tudi ti, te organizem opozarja na več načinov:

mišični krči ,

, anksioznost ,

, pomanjkanje energije ,

, nespečnost ,

, pogoste bolečine v mišicah in izraziti "muskelfiber" ,

, visok krvni pritisk ,

, zaprtost.

Magnezij pri športni aktivnosti

Športniki nismo neuničljivi in pot do popolne postave je včasih precej trnova. Naj pa ti zaupam skrivnost, da se je vredno potruditi – na koncu te čakajo ne samo napete mišice, ki pritegnejo poglede, in odlični športni rezultati, ampak seveda tudi zdravje, boljše počutje, nasmešek na obrazu in kup znanja o lastnem telesu.

Pri športu se potrebe po magneziju povečajo.

Prosim, ne spreglej tega dejstva. Magnezij je potreben za prenos signala, da narediš neki gib, od živčne celice do mišične celice, pa tudi za krčenje mišičnih celic. Pri športnih aktivnostih se magnezij skupaj s preostalimi elektroliti pospešeno izloča s potenjem in urinom, zato se potrebe po njem povečajo.

Bodi iskren do sebe in se vprašaj, kako skrbiš za nadomeščanje magnezija po športni aktivnosti.

Pet ključnih zmot o magneziju

Te še vedno najeda dvom, ali magnezij dejansko potrebuješ. Navedel ti bom pet najpogostejših zmotnih prepričanj o tem pomembnem mineralu:

Magnezij potrebujem samo, če imam krče v nogah. Zmota! Obstaja še veliko drugih simptomov, ki so ravno tako posledica pomanjkanja magnezija. Pri normalni prehrani zadostna oskrba z magnezijem ne predstavlja težave. Zmota! Raziskave kažejo, da s hrano ne zaužijemo dovolj magnezija. Kdor redno uživa banane, je zadostno oskrbljen z magnezijem. Zmota! Tudi mišice ne zrastejo samo od špinače, kajne? S starostjo se potreba po magneziju zmanjša. Zmota! Za starejše je dopolnilno uživanje magnezija še celo bolj priporočljivo. Vseeno je, kateri magnezijev pripravek uživam. Zmota! Med prehranskimi dopolnili obstajajo bistvene razlike.

Potrebujem magnezij, kaj pa zdaj?

Ugotovila sva, da samo z bananami ne moreš zadovoljiti potreb po magneziju. Dejstvo je, da lahko nastopijo težave, ki konkretno zbijejo kakovost tvojega življenja. In ker si teh nihče ne želi, izključno raznolika prehrana pa ni več dovolj …

… sva na točki, ko se vse več posameznikov odloči za naslednjo logično potezo.

Resno razmisli o magneziju v obliki prehranskega dopolnila. Ampak pozor, trg je preplavljen z magnezijem, ki ti sploh ne pomaga. To pa zato, ker je večini proizvajalcev pomemben samo zaslužek, ne tvoje počutje. Rezultat tega so recepture in izdelki, ki niti približno ne služijo svojemu namenu.

Večina se ne zaveda, da poznamo ogromno različnih vrst magnezija, med drugim:

magnezijev oksid,

magnezijev sulfat,

magnezijev laktat,

magnezijev citrat,

magnezijev malat,

magnezijev bisglicinat.

Vsaka od teh oblik pa se lahko pohvali s svojo biološko razpoložljivostjo oziroma absorpcijo.

Trik za uspeh je v absorpciji

Pa sva prišla do grma, v katerem tiči zajec in kjer se stvari konkretno zalomijo. Večina izdelkov vsebuje magnezijev oksid. Ta je sicer izjemno poceni, kar je super informacija za proizvajalce.

Njegova absorpcija pa je naravnost katastrofalna!

Lahko bi rekli, da praktično pade skozi tvoje telo in, jasno, ne prinese želenih rezultatov. Pa ne samo to, zapomni si, da izključno ena oblika magnezija ni dovolj. Če si želiš vrhunskih rezultatov, je magnezijev kompleks edina prava izbira.

Vem, visoke zahteve, ampak brez skrbi.

Takoj ko sem opazil, kako hitro se širi nevarna goljufija, povezana z neučinkovitim magnezijem, sem stvari vzel v svoje roke. Padla je odločitev, da oblikujemo rešitev, ki bo v primerjavi s preostalimi veljala za poglavje zase. Zato smo se z ekipo strokovnjakov odločili za formulacijo, ki združuje več različnih oblik magnezija.

V vrhunsko prehransko dopolnilo smo vključili tudi najučinkovitejše oblike magnezija, ki se lahko pohvalijo z nepremagljivo absorpcijo.

Kateri magnezij je najboljši?

Uspelo nam je oblikovati rešitev, ki sliši na ime Golden Tree Magnesium Complex in združuje kar tri različne oblike magnezija:

magnezijev citrat ,

, magnezijev malat,

magnezijev bisglicinat.

To pomeni, da gre za formulacijo, s katero:

premagaš krče, utrujenost in izčrpanost ,

in , izboljšaš sproščanje energije pri presnovi ,

, pozitivno vplivaš na delovanje živčnega sistema ,

, pospešiš sintezo beljakovin ,

, zmanjšaš možnost za pojav migren in anksioznosti.

To pa še ni vse!

Magnezij ter vitamina B6 in D3 so najboljša druščina Odločili smo se, da rešitev naredimo kar se da učinkovito, zato smo ji dodali še dva pomembna dodatka. To sta vitamin B6 in vitamin D3. Za oba je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) odobrila spodaj navedene trditve, ki potrjujejo, za kako pomembna elementa pri tvoji prehrani gre. Vitamin B6 prispeva k: sproščanju energije pri presnovi ,

, delovanju živčnega sistema ,

, presnovi beljakovin in glikogena ,

, delovanju imunskega sistema ,

, uravnavanju delovanja hormonov. Vitamin D3 pa: prispeva k normalni absorpciji/uporabi kalcija in fosforja. Kot lahko vidiš, je na kocki ogromno. Vem, da si želiš samo najboljše. Prepričan sem, da te zato zanima, kaj je tisto, kar lahko kakovost tvojega življenja hitro postavi stopničko višje. Zagotovo je Golden Tree Magnesium Complex z dodanima vitaminoma B6 in D3 tisto, kar zares potrebuješ. Ne premišljuj predolgo, vsak izgubljen trenutek se v življenju nikdar več ne vrne. Naj bodo vsak dan, vsaka ura, vsaka minuta čarobni in posebni, to si zagotovi tudi z vsakodnevnim odmerkom vrhunskega magnezijevega kompleksa.

