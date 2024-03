Koliko vas lahko stane izguba enega zoba?

Dandanes so dostopne številne učinkovite rešitve za osebe, ki jim manjka en ali več zob. Obstaja splošno mišljenje, da izguba enega zoba ni problematična, posebej če ne vpliva na estetski videz. Vendar dr. Zdenko Trampuš z zagrebške klinike Ortoimplant Dental Spa meni nasprotno.

"Moderna stomatologija lahko reši vse probleme z zobmi. Morda se ne zavedamo, koliko nas lahko izguba zgolj enega zoba 'stane' v smislu oralnega zdravja in kakovosti življenja," pravi dr. Trampuš.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Neprijetne posledice izgube zob

Dr. Trampuš meni, da nekaterih posledic izgube zob lahko ne opazimo dlje časa, dokler se ne pojavi večja škode. Zato je pomembno, da čim prej zdravimo izgubo enega ali več zob.

"Poleg vidnih estetskih problemov, ki lahko vplivajo na samozavest, imajo zobje pomembno vlogo pri govoru. Izguba zob lahko povzroči spremembe pri izgovarjavi določenih zvokov," poudarja dr Trampuš. Izguba zoba lahko oteži žvečenje hrane, povzroči pa tudi pomikanje sosednjih zob, zaradi česar se odnosi med zobmi porušijo, kar povzroči slabši videz zobnega niza. Najbolj neprijetna posledica izgube zob pa je umik čeljustne kosti.

"Žal mnogi pacienti odlagajo obisk zobozdravnika po izgubi zoba, zaradi česar se lahko pojavi znatna resorpcija kosti," pove dr. Trampuš. "Na kliniko redno prihajajo pacienti, ki so pred desetimi leti izgubili enega ali več zob, zaradi česar se jim je kost na tem mestu umaknila. Vendar tudi za takšne primere obstajajo sodobne rešitve," pravi dr. Trampuš, ki je specializiran za najtežje primere brezzobosti. Dr Trampuš meni, da danes ni pacienta, ki mu zahvaljujoč vsadkom ne bi bilo mogoče vgraditi fiksne proteze.

Kot naravni zobje

Vsadki so nadomestki zobne korenine iz titana, estetsko in funkcionalno izpopolnjeni, skoraj identični naravnim zobem. Pacientom, ki so izgubili vse zobe, vsadki omogočajo zamenjavo nefunkcionalnih mobilnih protez s fiksnimi.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Dr. Zdenko Trampuš je že na začetku svoje kariere prepoznal pomanjkljivosti klasičnih protez. Postal je prvi hrvaški zobozdravnik, ki je uvedel metodo All-on-4, hitro rešitev za brezzobost s štirimi vsadki. "Ta metoda omogoča pacientu, da takoj po operaciji dobi začasno in funkcionalno rešitev, trajno rešitev pa mu bodo vgradili v nekaj mesecih," pravi dr. Trampuš.

Poleg omenjene metode dr Trampuš uporablja tudi vsadke Zygoma. Ti so revolucionarna rešitev za paciente, ki so povsem izgubili kost zgornje čeljusti. Dostopni so tudi pterigoidni vsadki, ki uporabijo preostalo čeljustno kost kot sidrišče za vsadek, in subperiostalni individualizirani vsadki, kjer titanov okvir postavijo na spodnjo čeljust s pomočjo titanovih vijakov.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Vse za dobro počutje pacienta

Da bi bili posegi vgradnje vsadka za pacienta čim ugodnejši, si je dr. Trampuš zamislil integrirani Dental SPA koncept.

V njegovi kliniki Ortoimplant Dental Spa se trudijo za dobro počutje pacienta s skrbjo za ambient, sproščujočo glasbe ob prihodu, pa vse do aromaterapije in limfne drenaže pred prihodom v ordinacijo.

Čim hitrejše okrevanje pacienta dosežejo z raznovrstnimi dental-spa tretmaji, kot so limfna drenaža, magnetoterapija, avtotransfuzija krvi, obogatena z ozonom in intravenozne suplementacije.

Poleg tega pacientu zagotavljajo popolno udobje s pomočjo potencirane intravezne analgosedacije, saj je klinika dr. Trampuša registrirana za anesteziologijo. Tako lahko pacient med posegom zaspi in se zbudi s sproščenim nasmehom.