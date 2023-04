Ko med rjuhami ni vse tako, kot bi moralo biti

Pomembno je, da moški redno obiskujejo svojega zdravnika ter opravljajo preglede. Tako se lahko erektilno disfunkcijo in z njo povezane morebitne druge zdravstvene težave odkrije v zgodnji fazi, s tem pa se lahko dovolj zgodaj začne tudi ustrezno zdravljenje. V ordinaciji Master Doctor izvajajo celoletni, specialni program z namenom blaženja simptomov erektilne disfunkcije ter tudi andropavze, izgube moči in psihičnega ravnovesja pri moških. Pri izvedbi programa pacientom zagotavljajo popolno zasebnost in v celoti individualen pristop. Foto: Master Doctor Poleg prim. dr. Gordane Kalan Živčec, dr. med., ki skrbi za usklajeno ter personalizirano obravnavo in diagnostiko, v ordinaciji deluje tudi priznani specialist urolog, subspecialist andrologije in urološke onkologije doc. dr. sc. Vladimir Mozetič, dr. med., MHA, ki prihaja iz tujine. Trenutno zdravnika delujeta v Postojni, a bosta svoje storitve že aprila zagotavljala tudi v Ljubljani.

Erektilna disfunkcija je medicinski izraz, ki se uporablja za opisovanje težav z erekcijo pri moških. O erektilni disfunkciji govorimo, ko moški v minimalnem časovnem razponu treh mesecev ni sposoben doseči zadostne erekcije za običajno spolno aktivnost.

Simptomi erektilne disfunkcije lahko poleg težav pri doseganju in ali vzdrževanju erekcije vključujejo tudi zmanjšano željo po spolnih odnosih. To se lahko pojavi iz različnih razlogov, tako psiholoških kot tudi zdravstvenih ali celo kombinacije obeh.

Čas je, da razbijemo stigmo

Foto: Shutterstock

Podobno, kot naj bi veljalo, da moški ne marajo spraševati za smer, saj naj bi to odražalo njihovo šibkost, je tudi pogovor o zmanjšani spolni sli pogosto stigmatiziran. A erektilna disfunkcija vsekakor ni znak šibkosti in prav tako ne pomeni, da bi zaradi nje moški bili manj moški.

Gre za vseprisotno težavo, katere izvor pa je treba pri vsakem posamezniku ugotoviti individualno. Statistično gledano ima občasne težave z erektilni disfunkcijo vsak deseti moški v starosti med 18 in 40 let, vsak tretji do 70 let in vsak drugi v kasnejših letih.

Veliko moških, ki se srečujejo z erektilno disfunkcijo, se o tem ne želi pogovarjati, saj to povezuje z občutki sramu in manjvrednosti. Vendar je ključno, da se o tem odkrito pogovorimo, saj lahko erektilna disfunkcija odraža drugo resno zdravstveno stanje, ki ga je mogoče, še posebej če je odkrito pravočasno, uspešno odpraviti.

Se tudi sami srečujete s težavami v postelji?

Če ste se tudi sami že srečali s težavami pri erekciji, pa se ne morete odločiti, ali je čas za obisk zdravnika, vam lahko pri tem pomaga kratek, a učinkovit vprašalnik za oceno erektilne disfunkcije. Seštejte točke, s katerimi so točkovani odgovori, ki jih boste pri vsakem vprašanju izbrali, in nato preverite, kaj pomeni doseženi rezultat. Pri odgovorih upoštevajte časovno okno šestih mesecev.

1. Kako prepričani ste, da lahko dosežete in vzdržujete erekcijo? Zelo slabo 1 Slabo 2 Srednje 3 Prepričan 4 Zelo prepričan 5 2. Ko imate erekcijo, kako pogosto je ta dovolj trdna za penetracijo? Skoraj nikoli 1 V manj kot pol primerov 2 V polovici primerov 3 Več kot v polovici primerov 4 Skoraj vedno 5 3. Kako pogosto med spolnim odnosom lahko vzdržite erekcijo tudi po penetraciji? Skoraj nikoli 1 V manj kot pol primerov 2 V polovici primerov 3 Več kot v polovici primerov 4 Skoraj vedno 5 4. Kako težko med spolnimi odnosi vzdržujete erekcijo do zaključka? Ekstremno težko 1 Zelo težko 2 Težko 3 Rahlo težko 4 Brez težav 5 5. Kako pogosto vas spolni odnos zadovolji? Skoraj nikoli 1 V manj kot pol primerov 2 V polovici primerov 3 Več kot v polovici primerov 4 Skoraj vedno 5

Rezultat:

22–25 točk: Brez težav z erektilno disfunkcijo.

17–21 točk: Milejše težave z erektilno disfunkcijo.

12–16 točk: Milejše do srednje težave z erektilno disfunkcijo.

8–11 točk: Zmerne težave z erektilno disfunkcijo.

5–7 točk: Resnejše težave z erektilno disfunkcijo.

Foto: Shutterstock

Izberite termin v spletnem koledarju ordinacije Master Doctor in se naročite na pregled.

Vzroki za erektilni disfunkcijo

Erektilna disfunkcija se lahko pojavlja različno intenzivno:

stalna in popolna nezmožnost doseganja erekcije,

nezmožnost doseganja dovolj trde erekcije za uspešno penetracijo,

nezmožnost vzdrževanja erekcije dovolj dolgo za uspešen spolni odnos ali

izguba spolne sle.

Za uspešno erekcijo mora usklajeno sodelovati več telesnih funkcij. V stanju vzburjenosti morajo povezano delovati tako možgani kot krvne žile, živci in gladko mišičje penisa. Ker je potrebno simultano delovanje, so možni vzroki erektilne disfunkcije zelo različni: vaskularne, nevrogene, hormonske, penilne poškodbe ali bolezni, depresija, anksioznost, psihosocialne težave, težave v odnosu ali psihološka stiska.

Najpogostejši vzroki erektilne disfunkcije so: srčna bolezen, ateroskleroza, visok holesterol, visok krvni tlak, sladkorna bolezen, debelost, metabolični sindrom, nevrološke bolezni (Parkinsonova bolezen, multipla skleroza), kajenje, Peyroniejeva bolezen, zdravljenje tumorjev in drugih bolezni prostate, motnje spanja, alkoholizem, operacije v predelu medenice, hormonske motnje (hipogonadizem, hipotiroidizem, hipertiroidizem, hiperprolaktinemija), kronične bolezni jeter in kronična odpoved ledvic.

Foto: Shutterstock

Sladkorna bolezen poveča možnost pojava erektilne disfunkcije za 4,1-krat, bolezen prostate za 2,9-krat, periferna vaskularna bolezen za 2,6-krat, srčna bolezen za 1,8-krat, hipertenzija za 1,6-krat, hiperlipidemija za 1,6-krat in depresija za 1,8-krat.

Težave, povezane z erektilno disfunkcijo, lahko povzročijo tudi zdravila, ki jih moški jemljejo zaradi drugih težav oziroma bolezni. Številna zdravila lahko kot stranski učinek negativno vplivajo na prisotnost želje po spolnem odnosu, vzburjenja ter možnosti doseganja orgazma oziroma ejakulacije.

Zakaj je težave z erekcijo treba zdraviti?

Seksualnost in kakovost spolnega življenja sta pomembni sestavini življenja. Z enostavnim vprašanjem "Imate kakšne spolne težave?", ki mora postati del rednih zdravniških pregledov, lahko spremenimo dozdajšnjo prakso izogibanja pogovorov o tej temi. Še več, na ta način lahko pravočasno odkrijete vzrok težave in ga ustrezno zdravite.

Foto: Getty Images

Težave z erekcijo ne pomenijo konec spolnega življenja. Daleč od tega, z zdravljenjem erektilne disfunkcije lahko obnovite normalno spolno življenje. Tako bosta oba s partnerjem lahko ponovno uživala v spolnih odnosih. Dokazano je, da se ljudje, ki imajo redne spolne odnose, počutijo bolje tako fizično kot psihično. Izboljša se tudi celostna kakovost življenja in medosebnih odnosov.

Izberite termin v spletnem koledarju ordinacije Master Doctor in se naročite na pregled.

Kako postopati v primeru težav?

Diagnostika vzroka erektilne disfunkcije lahko privede do odkrivanja drugih bolezni, saj so raziskave pokazale, da je lahko zgodnji znak sladkorne bolezni in srčno-žilnih bolezni. Ker se lahko erektilna disfunkcija pojavi pred simptomi srčno-žilnih bolezni (zaradi manjšega premera penilnih arterij in s tem zgodnejšega pojava zapiranja v primerjavi s srčnimi krvnimi žilami), je treba prepoznati vzročno-posledično razmerje in izvesti diagnostiko ter zdravljenje.

Pred začetkom zdravljenja nekaterih od zgoraj nevednih bolezni, ki lahko povzročajo erektilno disfunkcijo, se priporoča pridobiti anamnestične podatke o težavah z erekcijo. Te težave so lahko povezane z osnovno boleznijo, zato je treba predpisati tudi terapijo za erektilno disfunkcijo.

Zaradi tesnega prepleta fizičnih in psihičnih učinkov spolnih težav je ta problematika izjemno kompleksna. Odgovori so individualni, tako kot so individualni pacienti, predvsem pa so odvisni od natančne anamneze, včasih tudi heteroanamneze, ter analize vseh simptomov. Na ta način nastaja mozaik, kjer je tudi za zdravljenje na voljo več terapevtskih možnosti.