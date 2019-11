Kje najti popolno kontrolo?

Oglasno sporočilo

ONLINE. Naroči brezplačne vzorce TENA Men in obdrži kontrolo nad iztekanjem urina.

Novo!

Brezplačno preizkusi nove 100 % diskretne, 100 % varne TENA Men ščitnike:



Ščitniki vsebujejo edinstveni Odour ControlTM sistem, ki pomaga ohranjati svežino in preprečuje neprijeten vonj.

Sedaj so tako diskretni, da nihče ne ve, da jih uporabljaš.

Brezplačna dostava brez vsakršnih obveznosti. Izkoristi priložnost, naroči zdaj.

TENA Men izdelki za različne potrebe

Od najtanjšega ščitnika TENA Men Protective shield - za zaščito ob izgubi nekaj kapljic, do TENA Men Level 3 z največjo vpojno močjo. Izberi primerno zaščito. O tem se posvetuj z zdravnikom ali farmacevtom.

Nisi edini

Uhajanje urina je pogost pojav. Vsak četrti moški, starejši od 40 let ve*, kako se počutiš. Seveda se

uhajanje urina pri vsakem moškem izrazi drugače. Ne glede na to, ali se samo občasno soočaš z nekaj kapljicami, ali pa je uhajanje urina večje, si lahko zdaj oddahneš. Obstaja namreč kar nekaj učinkovitih načinov, s katerimi lahko ohraniš nadzor nad uhajanjem urina.

Vaje za krepitev mišic medeničnega dna

S pravilnimi vajami lahko zmanjšate uhajanje urina. Te vaje so namenjene mišicam medeničnega dna in vašemu mehurju. Sklop vaj bo okrepil vaš nadzor nad mehurjem in vam pomagal pri spoprijemanju z uhajanjem urina.

Stiskanje

Izvajajte vaje za mišice medeničnega dna za nadzor nad uhajanjem urina. Preprosto stisnite in vadite prave mišice, da boste okrepili medenično dno. Stiskate jih lahko kjer koli, tako da kar na delo!

Vaje Preden začnete, morate odkriti prave mišice, ki jih je treba aktivirati. To lahko dosežete najbolj preprosto tako, da napnete iste mišice kot takrat, ko poskušate zadržati vetrove. Ko napnete točno te mišice, pri vadbi uporabljate mišice medeničnega dna. Z izvajanjem teh vaj lahko izboljšate tako moč kot tudi vzdržljivost vaših mišic, s čimer lahko preprečite uhajanje urina. Telesna moč Stisnite in zadržite mišice medeničnega dna napete za sekundo ali dve. Sprostite se za 10 sekund in nato spet ponovite, izvajajte, dokler ne dosežete 10 ponovitev. Med izvajanjem te vaje se poskusite izogniti naprezanju vaših stegen ali trebuha. Vztrajnost Uporabljali boste enako tehniko kot pri vaji za moč, a tokrat boste namesto ponavljanja kratkotrajnih krčenj mišice stisnili za 10 sekund. Postopek ponovite do 10-krat. Med vsako ponovitvijo si vzemite 20 sekund časa za počitek. Upor Vaje lahko še nekoliko otežite z dodanim uporom v trebušnem predelu in s tem povečate njihovo učinkovitost. Nasvet strokovnjaka: Močno krčenje Se vam zdi, da obvladate zgornje vaje? Poskusite uporabljati hitro in močno krčenje za stiskanje vaših mišic medeničnega dna do največje mere, nato pa jih takoj spet sprostite. Ponovite do 10-krat. A vedite, da traja nekaj časa, preden se pokažejo rezultati, preteklo bo več tednov, preden boste opazili dejansko izboljšanje. Do takrat pa poskrbite, da boste te vaje izvajali vsak dan. Nadzor mehurja Znova vzpostavite nadzor nad svojim mehurjem s časovnim načrtovanjem vaših obiskov stranišča in spremljanjem količine tekočine, ki jo popijete. Na primer, če dnevno spijete liter in pol vode, je povsem normalno, da obiščete stranišče do 8-krat na dan. Če morate urinirati pogosteje, izvajajte vaje za krepitev mišic medeničnega dna, da boste znova vzpostavili nadzor.

S TENA Men ščitniki lahko držiš kontrolo nad iztekanjem urina in se posvetiš dobrim platem življenja.

Na voljo v lekarnah, specializiranih trgovinah in na TENA spletni trgovini: www.tenatrgovina.si

1 Essity tržna raziskava 2013

Naročnik oglasnega sporočila je Tena.