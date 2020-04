Kako so tigrovi protibolečinski obliži pomagali Tomažu in Martini?

Oglasno sporočilo

Verjetno v Sloveniji ne obstaja oseba, ki še ni preizkusila ali pa vsaj slišala za tigrove protibolečinske obliže. Pri nas so namreč na voljo že vrsto let in marsikdo jih s pridom uporablja za lajšanje vseh vrst bolečin. Zakaj so tako zelo priljubljeni in kako pomagajo, pa bosta najbolje vedela povedati uporabnika teh obližev, Tomaž L. iz Domžal, ki se je z njimi srečal prvič, in njihova redna uporabnica Martina R. iz Slovenskih Konjic, ki jih s pridom uporablja že vrsto let.

Tigrovi protibolečinski obliži so 100% naravni in izredno učinkoviti proti vsem vrstam bolečin.

"Moje ime je Tomaž. Star sem 41 let in sem športno kar aktiven, vsaj bil sem. Odkar smo vsi zaprti doma zaradi pandemije, se gibljem veliko manj. Delam večji del od doma in ker mi je delo zelo oteženo, porabim v povprečju več časa za isto stvar, kar ima za posledico zopet manj gibanja. Posledice seveda že občutim: bolečine, prej le moja občasna popotnica, so sedaj postale del mojega vsakdanjika.

Preden pa preidem k bolečinam, naj povem, da čeprav občasne, so bile bolečine, predvsem v hrbtenici in desni roki (komolec in rama) nekaj, na kar sem se navadil in jih obvladoval z zaužitjem raznih tablet, tudi Ibuprofena ob hujših bolečinah; po navadi je bilo potem boljše.

Verjamem, da je k temu veliko pripomoglo tudi gibanje, saj sem kar redno hodil v fitnes. Odkar sem namreč doma, se gibljem veliko manj, delam več, bolečine pa so postale moj vsakdanjik in že prav neznosne. Ja, slaba drža in delo za računalnikom velikokrat pripeljeta do takšnega stanja.

K temu je sicer veliko pripomoglo tudi dejstvo, da dostop do lekarne in zdravil ni bil več tako enostaven kot prej. Prav zato sem po priporočilih prijatelja preko spleta naročil tigrove protibolečinske obliže. Dobil sem jih že naslednji dan in jih tudi takoj preizkusil."

Bolečina je v manj kot eni uri zelo popustila.

"Ni sicer še povsem izzvenela, bilo pa je veliko bolje, znosno. Morda stanje še najlažje opišem s tole primerjavo: Vsak od nas je verjetno imel kdaj glavobol. Takrat si mislimo, da bomo zdržali, vse dokler kar naenkrat nismo več skoncentrirani, bolečina pa postane tako neznosna, da lahko gremo le še spat. Podobno je bilo pri meni. Bolečine, prej znosne, so postale neznosne. Brez tigrovih protibolečinskih obližev ne vem, kaj bi naredil, tako hudo je bilo. Skratka, tigrovi protibolečinski obliži so mi pomagali mnogo bolj, kot sem pričakoval.

Zdaj jih uporabljajo žena, ata, mama, teta in stric ... malo za hec ... Ker pa živijo v drugi občini, jim jih nisem mogel kar tako dati, sem jih pa zato poslal po pošti očetu v Ljubljano in res so mu pomagali pri išiasu."

Resnično, tigrove protibolečinske obliže priporočam vsakomur!

"Rad bi še povedal, da dokler sem uporabljal tablete, sem imel kar pogosto težave z želodcem. Odkar uporabljam tigrove protibolečinske obliže, pa čeprav jem več, tudi več sladkih prigrizkov si privoščim kot prej, z želodcem nimam več težav, kar je še en dodaten plus. Toplo priporočam."

Tomaž se je z obliži v času korona krize srečal prvič, saj zaradi oteženega dostopa do lekarne ni več imel dostopa do klasičnih pomagal; a kot smo videli, klasično ni vedno tudi boljše. Ker so obliži transdermalni, kar pomeni, da se nalepijo na kožo in preko nje tudi delujejo /sestavine se vpijejo v kožo in na bolečino delujejo globinsko/, ne vplivajo na želodec kot klasična protibolečinska sredstva. Tako se izognemo začaranemu krogu: bolečina izgine, želodec pa nam malodane raznese od bolečin.

Tigrove protibolečinske obliže lahko naročite na tigrovioblizi.eu, kjer lahko trenutno kot darilo prejmete tudi rdečo tigrovo mast, zato pohitite z naročilom.

Poglejmo še, kaj pravi Martina, ki obliže uporablja že več let:

"Sem Martina, stara 47 let in tigrove protibolečinske obliže poznam in uporabljam že skoraj 10 let. Povedati moram, da ne vem, kaj bi brez njih.

Ker delam večji del stoje, so leta in leta takšnega dela pustila posledice: bolečine v hrbtenici, mečih, ramenih…

Ko sem obliže prvič preizkusila, mi sicer niso bili preveč všeč, saj imajo kar izrazit vonj in tudi ugotovila nisem takoj, kam si jih moram prilepiti – lepiti jih moramo namreč na mesto, od koder bolečina izvira in ne na mesto bolečine!

Pri mojih težavah s hrbtenico izgleda to takole: dva obliža na ledveni del nad ritni jarek, enega 2 cm levo in enega 2 cm desno. Kar dva naenkrat, da dela cirkulacija v obe smeri…in po nekaj minutah je že boljše.

Pri bolečinah v mečih jih nalepim na meča, ampak ne smem jih prilepiti preveč na trdo, da se ne odlepijo.

Ko me boli rama, jih nalepim nad lopatico, zvečer pred spanjem pa na vrat in spim brez bolečin.

Res, tigrovi protibolečinski obliži so zakon in jih neizmerno priporočam vsakomur. Preizkusite jih in se prepričajte sami, meni so neizmerno pomagali.

Za konec še kratka zgodbica. Dve leti nazaj me je v križu hudo "vsekalo", tako da nisem mogla niti ravno hoditi. Bila sem skrčena kot notredamski zvonar. Ko sem si nalepila obliže, sem čez pol ure že lahko pokončno hodila.

Obliže iz srca priporočam.

P.s.: Ker mi je prijateljica očitala, da z uporabo obližev pobijam tigre, moram povedati še to, da je takšno samo ime obližev, ki pa niso narejeni iz živali ali bog ne daj, tigrov. Vsebujejo le rastlinske izvlečke, tako da brez skrbi."

Tomaž in Martina sta le dva izmed mnogih zadovoljnih uporabnikov tigrovih protibolečinskih obližev. Bodite med njimi tudi vi.

