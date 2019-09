Kako skrajšati čas okrevanja po poškodbi

Oglasno sporočilo

Otroci so razigrani in aktivni v šoli in doma, zato se hitro prehitro lahko zgodi tudi kakšna poškodba, ki ji samo obkladki niso kos. Okrevanje po poškodbi se lahko zavleče in vpliva ne le na otrokovo aktivnost, ampak tudi na splošno počutje in samozavest. Je sploh lahko drugače?

Primer iz našega arhiva: operacija komolca zaradi padca

S treninga odbojke je trener Andrej poklical mamo Mileno in ji povedal, da je njena 16-letna Rebeka padla in se poškodovala. Nerodno je pristala na komolcu in jo močno boli. Mama Milena spusti vse iz rok in pohiti po hčerko, da jo odpelje na urgenco. Trener je Rebeki že prej pripravil obkladek, da bi pomagal pri oteklini komolca.

Poškodba komolca, ki ji zgolj obkladki niso bili kos

Na urgenci je zdravnik opravil rentgensko slikanje in presodil, da je treba nadaljevati polaganje obkladkov in počivanje, zato je na komolec namestil longeto. Zdravnik je še dal navodilo, da naj v primeru, da v nekaj dneh oteklina ne bo splahnela, obišče svojo pediatrinjo in zaprosi za pregled pri ortopedu.

Šestnajstletni Rebeki še nekaj dni po padcu oteklina ni povsem splahnela, kljub longeti in obkladkom. Mama je zato hčer peljala k izbrani pediatrinji in zaprosila za pregled pri ortopedu. Zdravnica ji je izdala napotnico s stopnjo "Hitro", kar pomeni do 60 dni čakalne dobe.

Ker Milena za Rebeko ni imela kakšnega dodatnega zavarovanja za hitrejši dostop do specialističnih storitev, je na pregled čakala skoraj dva meseca. Nato so pri ortopedu opravili ponovno rentgensko slikanje in predlagali še magnetno resonanco, na katero pa je spet treba počakati do 60 dni (stopnja "Hitro" na napotnici). Medtem so Rebeki prepisali protibolečinske terapije pri fizioterapevtu s stopnjo nujnosti "Zelo hitro" (do 14 dni čakalne dobe). Na vrstni red pri fizioterapiji je prišla po 10 dneh.

Od poškodbe je minilo več kot tri mesece, ko je Rebeka prišla do slikanja komolca z magnetno resonanco. Slikanje je pokazalo zahtevnejšo poškodbo komolčnega sklepa, za katero je potrebna operacija. Operacija je sledila po dveh tednih in nato še pooperativna rehabilitacija. Od poškodbe do končane rehabilitacije in normalne uporabe komolca je tako minilo skoraj šest mesecev.

Kako lahko skrajšamo čas okrevanja po poškodbi? 1 samoplačniški pregled pri specialistu ortopedu v ambulanti Zdravje AS stane 68 evrov.

pri specialistu ortopedu v ambulanti Zdravje AS Zavarovanje WIZ Šolar - paket D z vključenimi specialisti in drugimi kritji stane le 61,32 evra na leto.

Noben starš si ne želi otroka voziti od zdravnika do zdravnika, medtem pa vsak dan poslušati tarnanja o bolečinah. Samoplačniške zdravstvene storitve so lahko prevelik zalogaj za marsikaterega starša. Težko je, če ni druge poti, a v tem primeru, bi se čas okrevanja lahko pošteno zmanjšal, če bi mama Milena izbrala in sklenila nezgodno zavarovanje otrok WIZ Šolar, paket D (za 61,32 evra za vse leto). Čas okrevanja bi se najmanj prepolovil, saj WIZ Šolar vsebuje Nezgodne specialiste, zato do specialističnih pregledov in potrebnih diagnostičnih preiskav prideš hitreje kot z napotnico izbranega zdravnika.

Postopek koriščenja zavarovanja WIZ Šolar, ki vključuje Nezgodne specialiste:

Mama Milena za Rebeko pri izbrani pediatrinji prejme napotnico za ortopeda. Pokliče v Center Zdravje AS in po e-pošti posreduje zdravniško dokumentacijo o nezgodi in napotnico za ortopeda. V roku nekaj dni Mileno iz centra Zdravje AS pokličejo in povabijo Rebeko na pregled pri specialistu.

Na pregled bi Rebeka lahko prišla že v desetih dneh, kar je šestkrat hitreje kot z napotnico s stopnjo nujnosti "Hitro". Vse nadaljnje potrebne preiskave nato sledijo po načrtu pooblaščenega zdravnika. Čas zdravljenja bi se že zaradi hitrega dostopa do prvega pregleda drastično skrajšal.

Poleg časa bi s sklenjenim zavarovanjem prihranili tudi precej denarja, saj bi stroške pregledov in terapij plačala zavarovalnica (v primeru, da bi se sicer tega lotili kot samoplačniki).

Primer je fiktiven in služi kot prikaz različnih (ali dejanskih) možnosti koriščenja kritij in izplačila odškodnin pri nezgodnem zavarovanju otrok in mladine.

Kaj so še druge prednosti zavarovanja za otroke WIZ Šolar?

Zavarovanje za otroke in mladino do 26 let ima več kritij, ki jih ne smete spregledati:

PROGRESIVNO INVALIDNOST: v primeru hudih posledic, ko otrok postane 100-odstotni trajni invalid, izplačamo do 187.500 evrov, če je bil izbran paket E.

v primeru hudih posledic, ko otrok postane 100-odstotni trajni invalid, izplačamo do 187.500 evrov, če je bil izbran paket E. DNEVNO NADOMESTILO: dnevno nadomestilo se izplača, če je zavarovanec zaradi nezgode prehodno nesposoben za šolsko, študijsko delo ali obiskovanje organiziranega otroškega varstva ter tudi za čas, ko zavarovanec hodi v vrtec ali obiskuje pouk, če je imel med tem imobiliziran ud, šive ali je hodil na prevezovanje poškodbe v zdravstveno ustanovo.

dnevno nadomestilo se izplača, če je zavarovanec zaradi nezgode prehodno nesposoben za šolsko, študijsko delo ali obiskovanje organiziranega otroškega varstva ter tudi za čas, ko zavarovanec hodi v vrtec ali obiskuje pouk, če je imel med tem imobiliziran ud, šive ali je hodil na prevezovanje poškodbe v zdravstveno ustanovo. OPERACIJE: krijemo izplačilo zavarovalne vsote ali njenega dela za več kot 400 vrst operacij, ki so opravljene zaradi nezgode.

krijemo izplačilo zavarovalne vsote ali njenega dela za več kot 400 vrst operacij, ki so opravljene zaradi nezgode. ZLOMI, IZPAHI, OPEKLINE: če otrok kot posledico nezgode utrpi zlom, izpah ali opeklino zagotavljamo hitro izplačilo zavarovalne vsote ali njenega dela.

če otrok kot posledico nezgode utrpi zlom, izpah ali opeklino zagotavljamo hitro izplačilo zavarovalne vsote ali njenega dela. MESEČNO IZPLAČILO PRI INVALIDNOSTI nad 50 odstotkov: v primeru težje invalidnosti vam do 36 mesecev (3 leta) izplačujemo mesečno nadomestilo.

v primeru težje invalidnosti vam do 36 mesecev (3 leta) izplačujemo mesečno nadomestilo. NEZGODNI SPECIALISTI: organizacija, izvedba in plačilo stroškov storitev specialistične obravnave, diagnostičnih postopkov, enostavnih ambulantnih posegov in zahtevnih diagnostičnih preiskav.

organizacija, izvedba in plačilo stroškov storitev specialistične obravnave, diagnostičnih postopkov, enostavnih ambulantnih posegov in zahtevnih diagnostičnih preiskav. NAČRT ZDRAVLJENJA: svetovanje pooblaščenega zdravnika o nadaljnjem zdravljenju poškodbe zaradi nezgode, za katero je bilo potrebno bolnišnično zdravljenje z vsaj eno prenočitvijo.

