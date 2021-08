Kako preprečiti utrujenost čez dan?

Oglasno sporočilo

Če si začel brati ta članek, potem je v tebi vendarle kanček volje, da se izvlečeš iz tega lenobnega stanja. Zavedaj se, da utrujenost ni brezizhodna. Vedno se najde pot iz telesne in duševne utrujenosti. Izhod iz na videz nerešljivega položaja je pogosto tik pred našim nosom.

Pomembno je, da se ne predaš. Začni tako, da ta članek prebereš v celoti. Na koncu ti bo povsem jasno, kaj narediti, da utrujenosti za vedno obrneš hrbet.

Kako pogosta je utrujenost?

Utrujenost je pogost pojav, še posebej v moderni družbi in ob hitrem načinu življenja. Dnevno prepletamo več vlog in žongliramo med pričakovanji, ki jih imajo drugi do nas, in pričakovanji, ki jih gojimo sami do sebe. Priznajmo si, da je napredek prinesel tudi veliko dodatnih nalog in samoustvarjenih težav.

Si predstavljaš življenje pred sto leti brez moderne tehnologije?

Če ob tej misli začutiš vsaj delno olajšanje, pomeni, da si že ujet v pritisk, ki ga ustvarjajo sodobni mediji in komunikacijski kanali. Raziskave kažejo, da je utrujenost zelo pogost pojav, ki mu po 45. letu podleže kar 33 odstotkov vseh žensk (vir: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26028605/), visokemu tveganju pa so izpostavljeni tudi najstniki in še posebej moški, ki niso ali so redko športno aktivni.

Najpogostejši razlogi za utrujenost

Razlogov za utrujenost je veliko, najpomembneje je, da izločimo vse morebitne bolezenske vzroke. V primeru hujših težav je nujno poiskati zdravniško pomoč.

Seznam drugih sprožilcev utrujenosti je zelo dolg. Tukaj smo zbrali najpogostejše potencialne krivce za slabo počutje in brezvoljnost:

uživanje sladkorjev in predelanih ogljikovih hidratov,

občutljivost na določena hranila, ki lahko sprožijo utrujenost,

pomanjkanje vsakodnevne telesne aktivnosti,

pomanjkanje kakovostnega spanca,

premalo kalorična dieta za dnevne potrebe,

prenizek dnevni vnos beljakovin s hrano,

dehidracija,

nakopičen stres v službi ali doma.

Če si se našel na seznamu slabih razvad oziroma težav, potem je čas, da se jim resno posvetiš.

Kronična utrujenost ni samo telesna, ampak lahko vodi v hude duševne težave.

Si pripravljen na izstop iz stanja večne utrujenosti? Treba bo narediti nekaj zelo odločnih korakov, da bo uspeh tako rekoč zagotovljen.

Kako preprečiti vsakodnevno utrujenost?

Najprej bo treba opraviti analizo stanja. Kje torej tiči razlog za tvojo utrujenost? Če imaš slabe spalne navade in veš, da zaužiješ preveč sladkorja in predelanih ogljikovih hidratov, potem moraš odpraviti prvo in drugo.

Brez kakovostnega spanca se telo ne bo moglo zoperstaviti dnevni utrujenosti. Dieta z veliko sladkorja in ogljikovih hidratov pa na primer povzroči hitro zvišanje krvnega sladkorja, zaradi česar trebušna slinavka proizvede veliko količino insulina, da sladkor iz krvi vstopi v tvoje celice. Ko sladkorni pospešek izgine, se ponovno počutimo utrujene.

Pogost razlog za utrujenost, ki jo navadno spremlja glavobol, je dehidracija. Če čez dan spijemo premalo vode, nam bo telo hitro sporočilo, da ne more opravljati svojih nalog. Tako v vročih kot v hladnih mesecih moramo poskrbeti za zadostno količino tekočine.

Če se ne boš otresel slabih navad, tudi uspeha ne bo. Zato hitro od besed k dejanjem s preprosto, a izjemno učinkovito metodo.

Hitra formula proti slabemu počutju: dober spanec, zdrava prehrana z aminokislinami, redno gibanje.

Ko obkljukaš vse tri točke, si na dobri poti, da zablestiš v svojem življenju.

Z aminokislinami nad utrujenost

Skrivnost preprečevanja utrujenosti je v zdravi in uravnoteženi prehrani. Si se pripravljen odpovedati slabim navadam?

Pogosto mislimo, da bomo premagali utrujenost, če si pomagamo s sladkorjem in kofeinom. S skodelico močne kave je zmaga na tvoji strani, a na žalost le za kratek čas. Če želiš zmagovati na daljše obdobje, potem moraš spoznati vlogo aminokislin.

Aminokisline so osnovni gradniki beljakovin, zato se jih priporoča po treningu in nasploh za telesno moč. Redkeje pa se omenja, da so pomembne tudi pri ohranjanju zdravih las, nohtov in kože ter najpomembneje – za ohranjanje dobrega počutja.

Posebna skupina aminokislin pomaga hitro in učinkovito preprečevati utrujenost. Skoraj zagotovo si že slišal za BCAA, če ne, pa ti razkrijemo več v nadaljevanju.

Že poznaš BCAA?

Poznamo dvajset aminokislin, ki tvorijo mišične beljakovine. Devet od dvajsetih je esencialnih aminokislin, ki jih telo ne more proizvesti v zadostnih količinah. Tri od devetih esencialnih aminokislin so BCAA oziroma aminokisline z razvejano verigo: levcin, izolevcin in valin.

Te tri esencialne aminokisline so se izkazale z odličnimi učinki, kot so:

povečano nastajanje mišičnega tkiva, pomembno za športnike, starostnike in pooperativna stanja;

dokazano zmanjšujejo bolečine v mišicah po vadbi, kar je odlično za regeneracijo;

preprečujejo razgradnjo mišic, še posebej pri ljudeh s kroničnimi boleznimi in starostnikih.

BCAA poleg vzpodbujanja mišične mase učinkovito odpravljajo tudi utrujenost.

Pri utrujenosti je treba uporabiti specializirano formulo, kot je Golden Tree BCAAs, ki ima optimalno razmerje levcina, izolevcina in valina ter ne vsebuje umetnih barvil, sladil in ostalih zdravju škodljivih snovi.

Optimalna pomoč proti utrujenosti

Omenili smo, da se je v boj zoper utrujenost treba podati z zdravo hrano in rednim gibanjem. To dvoje je neločljivo povezano, zato poglejmo, kako.

Med vadbo ali fizičnim delom naše mišice porabljajo BCAA, zaradi česar se nivo teh nepogrešljivih aminokislin v krvi močna zmanjša.

Pomembno je, da ob rednem gibanju poskrbiš za vnos esencialnih aminokislin, ki bodo ohranjale tvojo mišično maso in motiviranost za vadbo.

S prehranskimi dopolnili pokriješ dnevno potrebo po aminokislinah, ki jih telo ne more samo sintetizirati in jih lahko pridobi le s hrano.

Z uživanjem BCAA poskrbiš, da so ravni BCAA v tvoji krvi optimalne, in se izogneš telesni utrujenosti, ki bi zavirala tvojo potrebo po gibanju. Torej, ko odstraniš vse izgovore, zakaj se ne gibaš ali hodiš na vadbo, potem daš telesu novo priložnost.

Šport je najboljše orožje zoper utrujenost, zato vsak dan poskrbi za nekaj minut vadbe ali gibanja v naravi. Ko bo to postalo tvoja rutina, bo tudi splošna utrujenost stvar preteklosti.

Trije stebri zoper utrujenost

Utrujenost ni naše naravno stanje. Pogosto je prehodno nelagodje, ki ga povzročajo neprespane noči, slaba prehrana, stres in pomanjkanje gibanja. Nekaj dni na levi nogi pa se lahko hitro sprevrže v kronično utrujenost.

Ne glede na to, ali gre za trenutno ali bolj resno utrujenost, se ji lahko izognemo tako, da izboljšamo spanec, poskrbimo za vnos esencialnih aminokislin in del dneva namenimo gibanju. Če boš upošteval vse tri stebre zdravega telesa, si lahko prepričan, da bo utrujenost zgolj beseda.

Pravo razmerje aminokislin za aktivno življenje

Aminokisline so dolgo preučevana pot do zdravega in aktivnega življenja. Golden TREE BCAAs vsebuje 100-odstotne naravne razvejane aminokisline BCAA brez umetnih dodatkov. Z dnevnim odmerkom BCAA v telo vnesemo esencialne aminokisline, ki jih naše telo ne more proizvesti samo.

Izdelek je namenjen vsem, ki želijo odpraviti utrujenost in pomanjkanje motivacije ter učvrstiti postavo. Aminokislinska formula namreč pomaga odpraviti maščobne blazinice brez izgubljanja mišične mase, hkrati pa je pomembno dopolnilo za vse kronične bolnike, ki želijo zaščititi mišice pred razgradnjo.

Tudi rekreativni in profesionalni športniki uživajo BCAA pred in med vadbo, ker tako spodbujajo sintezo mišične mase. Pri intenzivnih treningih se BCAA priporoča tudi po vadbi za regeneracijo in doseganje napredka.

Golden Tree BCAA je povsem naravna izbira za izboljšanje počutja, dvig motivacije, doseganje športnih ciljev in preprečevanje izgube mišične mase. Poskusi BCAA formulo in opazuj, kako se tvoje počutje, energija in rezultati obračajo na bolje. Če z rezultati ne boš zadovoljen, ti kupnino izdelka brez vprašanj povrnemo.

Naročnik oglasnega sporočila je Popolna postava.