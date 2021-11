Kako prepoznati sladkorno bolezen?

Podatki NIJZ kažejo na naraščajoč trend sladkorne bolezni v Sloveniji. Poznamo več vrst sladkorne bolezni, med katerimi pa lahko ravno tisto, ki je najbolj razširjena, to je sladkorna bolezen tipa 2, odkrijemo pravočasno, ko je še čas, da s kakovostnim zdravljenjem upočasnimo njeno napredovanje. Prihajajoč svetovni dan sladkorne bolezni, ki ga vsako leto zaznamujemo 14. novembra, je tako še posebej primeren dan, da razširimo vest o tem, kako prepoznati dejavnike tveganja za to bolezen.

Rojstni dan, ki je postal svetovni dan sladkorne bolezni

Sladkorna bolezen predstavlja vedno večjo nevarnost za zdravje ljudi, zato je Svetovna zdravstvena organizacija, skupaj z Mednarodno zvezo diabetikov, leta 1991 ustanovila svetovni dan sladkorne bolezni. Leta 2006 so ta dan uradno potrdili tudi Združeni narodi. Zaznamujemo ga vsako leto 14. novembra, na rojstni dan sira Fredericka Bantinga, ki je leta 1922 skupaj s Charlesom Bestom odkril inzulin.

Mednarodni dan sladkorne bolezni po vsem svetu zaznamujejo 14. novembra. Foto: Getty Images

Zakaj je sladkorna bolezen nevarna?

Sladkorna bolezen je skupina različnih bolezni, ki jih spremlja previsok krvni sladkor oziroma previsoka koncentracija glukoze v krvi. Krvni sladkor v normalnih mejah vzdržuje hormon inzulin, ki ga izdeluje trebušna slinavka. Kadar trebušna slinavka izloča premalo inzulina ali pa se telesna tkiva na inzulin ne odzivajo v dovolj veliki meri, se krvni sladkor dvigne nad normalno mejo.

Previsok krvni sladkor postane z leti vse nevarnejši za naše zdravje. Okvari namreč drobno in veliko žilje, lahko pa celo povzroči možgansko ali srčno kap, ledvično odpoved, slepoto in okvaro živcev. Kot skrajna posledica okvare ožilja lahko celo pripelje do amputacije. Te posledice previsokega krvnega sladkorja imenujemo zapleti sladkorne bolezni.

Različni tipi sladkorne bolezni so različno nevarni

Poznamo več tipov sladkorne bolezni: sladkorno bolezen tipa 2, sladkorno bolezen tipa 1, sladkorno bolezen v nosečnosti in druge tipe sladkorne bolezni, ki nastanejo kot posledica nekaterih zdravil, operacij, okužb in nekaterih redkih bolezni.

Najbolj razširjeno obliko sladkorne bolezni, sladkorno bolezen tipa 2, lahko odkrijemo pravočasno in s tem upočasnimo njeno napredovanje. Foto: Getty Images

Najbolj razširjena oblika sladkorne bolezni je sladkorna bolezen tipa 2, medtem ko ima tip 1 le štiri odstotke vseh bolnikov s sladkorno boleznijo. Sladkorna bolezen tipa 1 je posledica okvare trebušne slinavke, ki inzulina ne izloča več ali pa ga izloča premalo. Na drugi strani pa je sladkorna bolezen tipa 1 posledica sočasno prisotne okvare trebušne slinavke, ki izloča premalo inzulina, in oslabljenega učinka inzulina na telesna tkiva, predvsem mišičje in jetra. Sladkorna bolezen tipa 2 se pogosto pojavlja skupaj s previsokim krvnim tlakom in moteno presnovo maščob.

Kakšni so simptomi sladkorne bolezni?

Znaki sladkorne bolezni se pojavijo šele, ko se raven krvnega sladkorja dvigne čez 10 mmol/l. Takrat so lahko težave zelo izrazite. Gre za kombinacijo neobičajno hude žeje, pogostega uriniranja in nehotene hitre izgube telesne teže. Zdravnik lahko hitro postavi diagnozo sladkorne bolezni. Navadno gre v teh primerih za bolezen tipa 1.

Drugače je pri sladkorni bolezni tipa 2. Pri bolnikih s to boleznijo je krvni sladkor lahko previsok več let, a hkrati ni toliko previsok, da bi se razvili simptomi. Zato bolniki s to boleznijo pogosto živijo kar nekaj časa, ne da bi zanjo sploh vedeli. Ker pa ne vedo, ne morejo ravnati na način, ki bi upočasnil njeno napredovanje. Danes lahko tudi to obliko sladkorne bolezni odkrijemo pravočasno, saj je testiranje del preventivnih pregledov, ki jih opravljajo zdravniki družinske medicine in so del rednih preventivnih pregledov.

Pri ugotavljanju sladkorne bolezni si lahko pomagamo z vprašalnikom FINDRISC, ki je dostopen tudi na mojCuker.si. Foto: Getty Images

Sladkorno bolezen lahko odkrijemo tudi pred razvojem simptomov Pri ugotavljanju še neodkrite sladkorne bolezni tipa 2 si lahko pomagate z vprašalnikom FINDRISC. Z njim lahko izračunate tveganje za nastanek te oblike sladkorne bolezni v prihodnjih desetih letih. Kadar je seštevek točk 15 ali več, oseba potrebuje usmeritev k zdravniku družinske medicine in določitev koncentracije glukoze v krvi na tešče ali še bolje z oralnim glukoznim tolerančnim testom (OGTT). Vprašalnik FINDRISC je dostopen tudi na mojCuker.si.

Preprečevanje sladkorne bolezni

Tveganje, da bo posameznik zbolel za sladkorno boleznijo tipa 2, v največji meri določa prirojena hitrost propadanja trebušne slinavke. Žal na to še ne znamo vplivati, lahko pa razvoj bolezni preprečimo oziroma odložimo na kasnejše obdobje, pri čemer sta ključnega pomena zgodnje prepoznavanje in pravočasno zdravljenje.

Z zdravim načinom življenja lahko preprečimo razvoj sladkorne bolezni ali pa ga vsaj odložimo na čim poznejše obdobje življenja.

Z zdravim načinom življenja, predvsem s skrbjo za telesno težo in rednim gibanjem, lahko pojav sladkorne bolezni odložimo na čim poznejše življenjsko obdobje, s čimer lahko preprečimo kasnejše zaplete v razvoju bolezni. Načinov za preprečevanje sladkorne bolezni tipa 1 pa žal še ne poznamo.