Kako poskrbeti za zdravje ter okrepiti srce in pljuča?

Oglasno sporočilo

Pljuča in kardiovaskularni sistem zagotavljata telesu dovolj krvi in kisika, pri čemer je raven drugega pri arterijski krvi 98 odstotkov, pri venski pa 75 odstotkov. Če pljuča in kardiovaskularni sistem delujejo, kot bi bilo treba, raven kisika v krvi pade, kar vpliva na presnovo celic, v nekaterih primerih pa lahko povzroči resne posledice. Ohranjanje zdravja zato zahteva tudi telovadbo, prilagojeno tej funkciji človeškega telesa.

Katere vadbe so najboljše?

Za ohranjanje "kondicije" kardiopulmonalnih funkcij so odlični tek, hitra hoja, veslanje, vadba na eliptičnem trenažerju, plavanje, tai chi in dihalne vaje. Zbrali smo nekaj primernih vaj za dom, izberite pa tisto, ki vam najbolj ustreza.

Dihalne vaje, hitra hoja in tek na tekalni stezi – primerno za začetnike

Vadbe so zaradi priporočene intenzivnosti dejavnosti, zahtevane spretnosti in opreme manj zahtevne. Med hojo ali tekom poskušajte vdihniti in izdihniti na vsake tri, devet ali 18 korakov. Izdihnite močno, da prečistite zrak v pljučih, nato pa jih napolnite z globokim vdihom. Po približno desetih minutah boste občutili naraščanje telesne temperature, če se začnete potiti po 30 minutah, pa to pomeni, da je kardiopulmonalna funkcija začela delovati. Ko bo vadba postala preveč preprosta, napotke za intervalne treninge visoke intenzivnosti (HIIT) poiščete na spletu in jo dvignete na višjo raven.

Eliptični trenažer in veslaška naprava – primerno za odrasle

Vadbe na eliptičnem trenažerju ali napravah za veslanje krepijo srce, pljuča in mišice, obenem pa pri tem porabljate maščobe in izboljšujete telesno pripravljenost. Med vadbo bo pametna ura Huawei Watch GT 2 spremljala srčni utrip in porabljene kalorije, nato pa vadbo analizirala in zapovedala čas okrevanja. S tem vam bo ponudila celovito spremljanje vadb na omenjenih pripravah.

Dihalne vaje – primerno za fizično manj aktivne

Napihovanje balonov kot skrb za zdravje se morda sliši smešno, vendar so dihalne vaje izredno učinkovite. Zdravniki jih predlagajo bolnikom s slabo pljučno funkcijo za njeno krepitev. Pravilno napihovanje pa je drugačno od običajnega. Najprej globo vdihnete in pljuča čim bolj napolnite z zrakom, nato pa ga počasi in enakomerno pihate v balon. Hkrati poskušate izdihniti ves zrak iz sebe. Poudarek ni na hitrosti in količini zraka, raje se osredotočite na zaključek vdiha in izdiha.

Kako preverite raven kisika v krvi (SpO2) in srčni utrip?

Raven kisika v krvi je odstotek s kisikom nasičenega hemoglobina glede na celotno količino hemoglobina v krvi in je pomemben fiziološki kazalnik delovanja dihalnega sistema. Meritev pa vam bo omogočila pametna ura Huawei Watch Gt 2e. Ko je na zapestju, pritisnite zgornjo tipko in v meniju izberite funkcijo merjenja SpO2, nato pa sledite navodilom na zaslonu. Traja manj kot minuto, v tem času morate biti čim bolj pri miru, nato pa na zaslonu v realnem času spremljate odstotek nasičenosti krvi s kisikom.

Pametna ura ima optično tipalo, ki lahko ves dan spremlja in beleži srčni utrip. Če to želite, morate v aplikaciji Huawei Zdravje izbrati funkcijo neprekinjenega beleženja srčnega utripa. Med vadbami pa vam lahko ura postreže tudi z drugimi podatki, na primer z intervali srčnega utripa, ali pa vas obvesti, ko utrip doseže zgornjo mejo. Sicer pa je vadba najbolj učinkovita takrat, ko je srčni utrip v izbranem intervalu.

Pametna ura Huawei Watch GT 2e, ki je na voljo po priporočeni ceni 199,99 evra, je izvrstna spremljevalka pametnih telefonov Huawei P40, Huawei P40 Pro in Huawei P40 lite, ki so prav tako že na voljo na slovenskem trgu. Poleg zmogljivih procesorjev ter poudarka na fotografski odličnosti jih odlikuje tudi tržnica AppGallery, ki je postala osrednje mesto za priljubljene lokalne in globalne aplikacije za uporabnike naprav Huaweia.

O podjetju Huawei Huaweievi izdelki in storitve so na voljo v več kot 170 državah in jih uporablja tretjina svetovnega prebivalstva, kar jih je uvrstilo na tretje mesto na svetu v pošiljanju mobilnih telefonov. V obtoku je že več kot dva milijona pametnih ur Watch GT in več kot deset milijonov telefonov serije P30, lani so po vsem svetu razposlali več kot 200 milijonov izdelkov, Huawei pa se je uvrstil na drugo mesto v Evropi po številu patentnih prijav. V Sloveniji je zgolj lani Huawei uporabnikom dobavil 155 tisoč pametnih telefonov, njegov tržni delež na slovenskem trgu pa je bil v povprečju nad 30 odstotkov. Šestnajst središč za raziskave in razvoj je v Združenih državah Amerike, Nemčiji, na Švedskem, v Rusiji, Indiji in na Kitajskem. Središče za potrošnike Huawei Bussines Group je ena izmed treh poslovnih enot Huaweia in pokriva pametne telefone, računalnike, tablične računalnike, storitve v oblaku ... Globalna mreža Huawei temelji na 30 letih strokovnega znanja v telekomunikacijski industriji in je namenjena zagotavljanju najnovejših tehnoloških dosežkov potrošnikom okoli sveta. Za več informacij obiščite: consumer.huawei.com/si.

Naročnik oglasne vsebine je Huawei.