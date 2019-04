Kako poskrbeti za čvrsto telo?

Energična, pozitivna in večno nasmejana – to je Nataša Gorenc, ki je pred kratkim odkrila novo skrivnost za bolj čvrsto oblikovano telo. Poleg aktivnega življenjskega sloga je v svoj vsakdan vpeljala še enega aduta: Kolagenbody.

Foto: Ana Kovač

Ne samo pomladi, ko nas počasi že grabi panika in imamo pred očmi kratke rokave, razgaljene noge in kar je še huje, kopalke! Vse leto bi morali razmišljati o tem, da živimo bolj uravnoteženo, predvsem pa aktivno in z mislijo za dobrobit našega telesa. To je glavno sporočilo zagrizene trenerke Nataše Gorenc, ki pravi, da bi morala biti rekreacija sestavni del našega vsakdana. Naša motivacija bi morala torej biti samo ena: dobro počutje. Vse drugo pride zraven.

Vsi bi radi imeli čvrsto in prožno telo, pa ne vemo, kako se lotiti tega podviga. Ali je treba nujno uvesti zelo naporne treninge v fitnesu?

Rekreacija in gibanje morata biti sestavni del našega vsakdana. Kako naporno bomo telovadili, je seveda odvisno od človekove psihofizične pripravljenosti. Veliko bolje je, da smo dosledni in da telovadimo redno, kot da samo v določenem obdobju pretiravamo, ker želimo nadoknaditi zamujeno. Nihanja v teži slabo vplivajo tudi na prožnost in videz naše kože. Glede na to, da z leti izgubljamo mišični tonus, je nujno v svoj program vključiti vadbo z utežmi, tudi visoko v starosti, in v svoje telo vnesti dovolj beljakovin.

Mišice in koža z leti izgubljajo čvrstost. Ali tudi v bolj zrelih letih lahko še pridobimo čvrsto postavo oziroma popravimo, kar smo zamudili v mladosti?

Bolje je začeti pozno kot pa nikoli. Tudi če mnogo let nismo bili aktivni, je še vedno čas, da se spravimo v formo. S pravilno zasnovanim programom vadbe, ki mora upoštevati načelo postopnosti, bomo okrepili mišice in oblikovali svoje telo. V vsakem obdobju. Tako bomo pridobili tudi čvrstost in lepši videz telesa, saj bo tudi koža bolj napeta. Prav gotovo malce več dela čaka posameznike, ki morajo izgubiti veliko število kilogramov, ker po njihovi izgubi ostane precej odvečne kože. A ljudje smo si različni. Pri nekaterih so spremembe na koži hitreje vidne kot pri drugih. Pomislimo na strije po porodu. Nekatere ženske jih imajo, druge ne. Velik vpliv na posameznikov videz ima poleg gibanja torej dedna zasnova, življenjske navade, kot so pitje tekočine, primerna prehrana, predvsem ustrezen vnos beljakovin in pa okolje, v katerem živimo.

Foto: Ana Kovač

Spomladi je preoblikovanje zelo aktualna zadeva. Kaj vse moramo upoštevati, ko se odločimo za to (prehrana, vadba, splošni optimizem)?

Žal je tako, da lepše ko je vreme zunaj, več ljudi se kampanjsko loteva raznih programov, ki obljubljajo hitre rezultate. Sama se zavzemam, da smo fit in natrenirani v vsakem letnem času, in ne samo, ko nas v to prisili misel na kopalke.

Motivacija nam mora biti predvsem zdravje! Zdravo in funkcionalno telo nam bo služilo pri samostojnem opravljanju vsakodnevnih opravil, tudi kasneje v starosti. S primerno dozo vadbe, pravilne prehrane in počitka bomo prelisičili leta in bili videti dosti mlajši, kot smo v resnici. Vadba vpliva tudi na počutje, saj bomo bolj pozitivno naravnani in zadovoljni s seboj, kar povleče za sabo cel kup drugih dobrih stvari v našem življenju.

V kolikem času lahko dosežemo neki vidni rezultat?

Rezultati ne pridejo čez noč. To je treba poudariti. Pomembna je postopnost, torej pravilno stopnjevanje vadbe in dober prehranski načrt. Prav tako bomo hitreje napredovali, če bomo imeli primerno dozo počitka. Vse to, plus to, da se hujšanje odvija v glavi, tako da je treba obdržati močno psiho in ostati dosledni skoraj brez odstopanj. Doslednost je po mojem mnenju ključ do uspeha! Tu se pokaže, kako močna je naša želja po spremembi in koliko smo pripravljeni vložiti, da pridemo do cilja!

Če smo dosledni, se prave spremembe na telesu in počutju začnejo dogajati že po mesecu dni rednega gibanja.

Foto: Ana Kovač

Kako nam pri tem lahko pomaga Kolagenbody?

Kolagenbody je prehransko dopolnilo, ki na naraven način spodbudi telo k tvorbi lastnega kolagena. Kolagen pa je v mišicah glavna sestavina vezivnega tkiva, ki mišicam omogoča prožnost. Tako da se bo učinek viseče kože zaradi telesnih sprememb z jemanjem tega dopolnila ob redni vadbi z bremeni precej zmanjšal. Kolagen je beljakovina in ker vemo, da je dnevni vnos le-teh v prehrani dostikrat prenizek, je tudi zaradi tega priporočljivo jemanje Kolagenbodyja.

Kako pri sebi opažate učinkovanje izdelka Kolagenbody?

Verjamem v vzajemno jemanje Kolagenbodyja in pa redno vadbo.

Po mesecu dni jemanja izdelka Kolagenbody je moja koža prožnejša in še bolj napeta. Sploh na področju zadnjega dela rok, ki se mu reče "perutničke". (smeh) Nisem več najmlajša, tako da sem res vesela, da obstaja dopolnilo, ki je resnično pika na i in lepo dopolni moj trud, ki ga z rednim gibanjem vlagam v svoje telo.

Kolagen predstavlja 30 odstotkov vseh beljakovin v človekovem organizmu in je najbolj zastopana beljakovina v našem telesu. Prisoten je tudi v mišicah, kjer je glavna sestavina vezivnega tkiva, ki obdaja mišična vlakna ter omogoča mišicam čvrstost in prožnost. S staranjem se zmožnost telesa za obnovo kolagena zmanjšuje, mišice postajajo bolj ohlapne, prav tako pa se začne izgubljati mišična masa. Z uživanjem hidroliziranega kolagena lahko ta proces upočasnimo in poskrbimo za ohranjanje prožnih mišic in čvrstega telesa.

Foto: Ana Kovač

Redni treningi zahtevajo predanost in veliko motivacije. Kaj najbolj motivira vas in kaj svetujete ženskam, kje poiskati motivacijo in jo ohranjati?

Menim, da mora biti največja motivacija zdravje! Cilj vadbe je torej funkcionalno telo, ki nam bo omogočalo, da v vsakdanjem življenju normalno delujemo.

Se pravi opravljamo vsakdanja opravila, ne da bi nas bolečine ustavljale in nam grenile življenje. Tako lahko živimo bolj polno življenje.

Meni osebno vadba pomaga, da se dobro počutim v svoji koži, ne glede na leta. Veliko težkih situacij sem premagala, ker zaradi dobre fizične pripravljenosti verjamem vase! Sem samozavestna in si postavljam nove cilje.

Predvsem pa si želim ostati zdrava tudi v starosti, videti odraščati svoje otroke in z njimi preživljati kakovosten prosti čas. Gibanje tudi nas povezuje.

Zakaj Nataša Gorenc stavi na Kolagenbody?

Kolagenbody je prava odločitev za vse aktivne posameznike, ki iščejo napitek, ki jim bo po eni strani pomagal do hitrejše regeneracije in hkrati pripomogel tudi k vzdrževanju mišične mase.

Zaradi njegove edinstvene sestave – hidrolizirani kolagen Bodybalance™, magnezij in vitamin C v prahu – pripomorejo k delovanju in krepitvi mišic ter ohranjanju normalnega delovanja sklepov in kosti. Kolagen Bodybalance™ je kolagen v obliki majhnih, nizko molekularnih delcev, pridobljenih s posebno patentirano tehnologijo. Takšna oblika kolagena se v telesu hitreje in bolje absorbira ter služi kot kakovosten vir beljakovin za ohranjanje in krepitev mišic.

Magnezij ima pomembno vlogo, saj prispeva k delovanju mišic ter ohranjanju zdravih kosti. S tem odlično dopolnjuje kolagen, ki kot vir beljakovin prispeva k vzdrževanju in povečanju mišične mase ter ohranjanju zdravih kosti. Vitamin C ima poleg drugih ugodnih vplivov na zdravje tudi vlogo pri nastajanju kolagena v telesu.