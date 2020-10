Ne grem v karanteno! Kako to sezono preživeti brez gripe in prehlada?

Letos si najmanj želim ... zboleti! Če smo bili do zdaj navajeni, da smo kljub rahlemu prehladu ali vročini svoj dan organizirali normalno, se je letos to končalo . Že ob rahlem smrkanju ali delno nelagodnem počutju se že zapuščanje stanovanja zdi hud prekršek. Vaši načrti se tako že ob majhnem padcu odpornosti popolnoma podrejo. Ostane vam samo še samoizolacija. V trenutnih časih se bolj kot kadarkoli prej sprašujemo, kako ohraniti odpornost telesa.

Kaj zniža telesno odpornost?

Vašo odpornost skrha predvsem stres. Govorimo lahko o več vrstah stresa.

Eden od njih je oksidativni stres. Le-ta je povezan z vnašanjem toksinov v telo. K temu prispevajo kajenje, nekakovostna hrana, prekomerna telesna teža in premalo gibanja.

Druga vrsta stresa je lahko zgolj psihološke narave. Tega povzroči povečan obseg dela ali drugi neprijetni psihološki dejavniki.

Stres za telo je tudi nenadna sprememba temperature, predvsem navzdol.

Zakaj pozimi zbolimo pogosteje?

Imunski sistem je zaradi pogostejših dejavnikov stresa bolj na udaru prav v hladnih mesecih.

Med drugim se manj gibamo, nimamo dostopa do sveže zelenjave in sadja, manjka nam sončne svetlobe, naše telo pa je neprestano podvrženo tudi temperaturnim nihanjem.

Naslednji pomemben vzrok je tudi veliko več druženja v zaprtih prostorih, zaradi česar se obolenja hitreje širijo.

Kako povečati odpornost?

V jesensko-zimskem času moramo več pozornosti nameniti dejavnikom, ki naše telo okrepijo, in biti bolj pozorni na okužbe.

Odpornost med drugim krepijo zadosten spanec, redna rekreacija in kakovostna prehrana. Če je le možno, se kar se da veliko izpostavljamo soncu.

Vitamin sonca – vitamin D3 – je eden od najpomembnejših dejavnikov pri ohranjanju močnega imunskega sistema. Zaradi pomanjkanja vitamina D3 je imunski sistem šibkejši.

Vse zgoraj našteto lahko pomaga ohranjati dobro delujoč imunski sistem. Zaradi tega telesu ostane več moči za obrambo pred vsiljivci, kot so viroze, virusi in bakterije.

Ali je mogoče odpornost dvigniti s prehranskimi dopolnili?

Na prehranska dopolnila moramo gledati na prav način: zagotavljajo dodano vrednost že tako ali tako kakovostni prehrani in zdravemu življenju.

Res je, da je prehrana, predvsem industrijska, osiromašena pravih hranil, zato je uživanje vitaminov in mineralov v obliki kapsul ali tablet skupaj s hrano zelo dobra ideja.

V zimskih mesecih pogosto nimamo veliko priložnosti za gibanje na prostem in lovljenje sončnih žarkov. Zaradi tega je takrat priporočeno dodajanje vitamina D3.

Pomembno je tudi poudariti, da tako kot prehrana tudi vsa prehranska dopolnila niso enako kakovostna. Več o tem v nadaljevanju.

Kaj razen vitaminov in mineralov lahko dodamo prehrani?

V zimskem času je priporočljivo dvigniti vnos kakovostnih maščob. Priporočajo se predvsem olivno olje in ribja olja. Če vam žlička ribjega olja vsak dan ne diši, vam je le-to na voljo v priročnejši obliki kot dodatek k prehrani z Omega3.

V drugo kategorijo lahko uvrstimo izdelke, ki vsebujejo eno ali več naravnih sestavin, ki naj bi vplivale na našo odpornost. Med najbolj znane sestavine spadata matični mleček in ameriški slamnik.

Na kaj paziti pri izbiri prehranskih dopolnil?

Pri izbiri prehranskega dopolnila upoštevajte predvsem to, ali je govora o uveljavljeni blagovni znamki in ali ima podjetje potrjene priznane certifikate kakovosti.

Ker je prehransko dopolnilo registrirano enako kot vsa preostala živila, so tudi zahteve pri proizvodnji podobne. Podjetje lahko relativno hitro in preprosto ustvari blagovno znamko, sestavine pa kupi na mednarodnih trgih z nejasno kontrolo kakovosti (npr. Kitajska, Indija …) Zmotno je prepričanje, da smo z nakupom lokalne blagovne znamke prejeli tudi izdelek s sestavinami lokalnega porekla. Prodajalca povprašajte po državi izvora ključnih sestavin.

Pri izbiri upoštevajte tudi navodila za varen nakup na spletu ministrstva za zdravje. Predvsem se izogibajte nakupom na spletnih straneh, ki so nastale nedavno, in takih, ki nimajo navedenega sedeža podjetja v Sloveniji oziroma v državi, v kateri izdelke nakupujete. Naslovi sumljivih strani so redno objavljeni na spletni strani ministrstva za zdravje.