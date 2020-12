Kako izbrati najboljše prehransko dopolnilo s kolagenom?

Prednosti in razlogi za uživanje kolagena so dandanes nedvomno in čedalje bolj prepoznani med širšo množico ljudi. Kolagen je ena izmed "čudežnih" sestavin, ki lahko pomagajo pri ohranjanju mladostnega videza kože in glajenju gubic. Pa vendar "težava" nastopi v poplavi različnih izdelkov na trgu, zaradi česar se znajdemo v dilemi, katerim sploh zaupati. Kaj je res in kaj ne, razkrivamo v tem prispevku.

Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in sodi med strukturne proteine, ki telesu zagotavljajo oporo in obliko. Predstavlja kar 30% vseh beljakovin v našem telesu. S starostjo in nezdravim življenjskim slogom se tvorba kolagena zmanjšuje in leto za letom upada, po 20. letu pa ga telo vsako leto proizvede 1% manj.

Poznanih je veliko tipov kolagena, v človeškem telesu pa so najpomembnejši vlaknasti tip I, ki gradi predvsem kožo, kite, vezi, kosti in zobe; tip II se nahaja v hrustancu in steklovini, tip III najdemo v koži, mišicah ter krvnih žilah in mrežasti tip IV, ki je ključen gradnik očesne leče in kapilar. Kolagen namreč gradi veliko različnih tkiv v našem telesu, njegov upad pa se najhitreje opazi na koži, kjer se z upadanjem kolagena začnejo kazati vidni znaki staranja in gube.

Zatorej ni presenetljivo, da so prehranski dodatki s kolagenom tako priljubljeni tako med ženskami, kot tudi moškimi. Vendar pa je pri nakupu kolagena potrebno biti pozoren na nekaj ključnih lastnosti izdelka, če seveda želimo, da je delovanje kar se da učinkovito in absorpcija najboljša.

Največ izdelkov na tržišču vsebuje kolagen iz goveje ali ribje kože. Goveji kolagen je zaradi svoje sestave še posebej uporaben v izdelkih za sklepe, kosti in hrustanec, medtem ko se ribjega najpogosteje uporablja v izdelkih za kožo.

Pri nakupu prehranskega dopolnila s kolagenom bodimo pozorni na naslednje lastnosti:

Pred jemanjem nadomestkov na osnovi kolagena je nujno definirati namen same uporabe.

Pri kolagenu je pomembno, da je hidroliziran. Delci hidroliziranega kolagena se bolje absorbirajo, kažejo številne študije. Z encimsko hidrolizo oz. razgradnjo na manjše dele se netopen kolagen razgradi na aminokisline in peptide. S tem ko kolagen hidroliziramo, dobimo manjše delce, ki jih telo lažje absorbira. Hidroliziran kolagen ima kar 90% absorpcijo, medtem ko je stopnja absorpcije kolagena iz hrane le okoli 27%.

Učinkovitost hidroliziranega kolagena je večkrat klinično dokazana, pri čemer uživanje tovrstnega kolagena pripomore k bolj zdravi, elastični in gladki koži.

Na to, kje bo kolagen najbolje deloval, vpliva tudi molekulska masa (velikost molekul). Za dobro absorpcijo je ključno, da je velikost kolagenskih peptidov in polipeptidov pod 2000 Daltoni. To je izjemno pomembna lastnost, če želimo doseči dobre rezultate in proizvajalec, ki vam ne more zagotoviti podatka o velikosti kolagenskih peptidov, verjetno tej ključni lastnosti ne posveča dovolj pozornosti in se mu je bolje izogniti.

Tukaj velja preprosto pravilo – več je bolje. Več kot je različnih virov kolagena, lažje bo izdelek deloval na različna tkiva, ki jih kolagen gradi (koža, kosti, sklepi, lasje, nohti, dlesni, hrustanec …) in boljši učinek bo imel.

Ko izbirate izdelek s kolagenom, je pomembno, da preverite vsebovano količino dnevnega odmerka. Na deklaraciji obvezno preverite, koliko kolagena izdelek vsebuje v dnevnem odmerku. Na trgu obstajajo izdelki z zelo različno vsebnostjo kolagena, najprimernejši odmerki so med 5g in 10g, najdete pa tudi take, ki vsebujejo le slabih 20 miligramov.

Bodite pozorni, ali izdelek poleg kolagena vsebuje tudi sestavine, ki hkrati spodbujajo lastno tvorbo kolagena. Ključno vlogo pri nastajanju kolagena ima na primer vitamin C. Za tvorbo kolagena pa so pomembni tudi določeni minerali.

Vsekakor je izdelek prijetnejši za uživanje, v kolikor ima dodano kakšno naravno aromo, na primer sadja. Tudi oblika pakiranja ni zanemarljiva lastnost – posamezne vrečke so priročnejše in hkrati tudi bolj varne, saj je prah v vrečki zaščiten pred svetlobo in vlago.

Preverjena kakovost iz osrčja Krasa

In spet smo pri v uvodu zastavljeni problematiki. Katera prehranska dopolnila s kolagenom zares delujejo, katera so najboljša, komu zaupati?

Slovenska blagovna znamka Biostile iz palete številnih ponudnikov prehranskih dopolnil zelo izstopa po visoki kvaliteti sestavin, zahtevnejši sestavi in celovitim pristopom pri zasnovi kvalitetnih prehranskih dodatkov v moderni družbi. Poudarek je na mešanici učinkovin z dokazano sinergističnimi učinki, ne zgolj na eni sami sestavini.

Ustanovitelji podjetja Biovis, ki je locirano v samem osrčju Krasa, so člani družine Kosmina, ki deluje na področju prehranskih dopolnil že od leta 1990. Pod okriljem podjetja so združili domače in tuje strokovnjake na področju prehranskih dopolnil in najboljše dobavitelje surovin v evropskem prostoru ter jih nadgradili z modernimi lastnimi proizvodnimi obrati.

"V naše edinstvene formule smo vložili dušo in srce. Tisti, ki so naše izdelke preizkusili, vedo, da je njihov učinek hiter," poudarijo predstavniki podjetja.

Izdelki z ustreznimi certifikati

Iz majhnega podjetja je zrastlo močno in stabilno podjetje, a začetek njihove poslovne poti ni bil rožnat. "Poiskati je bilo treba prostore za proizvodnjo, ustrezna znanja, bilo je veliko neprespanih noči, napornih dni. V splošnem smo iskali različne rešitve, ki bi jih potreboval slovenski potrošnik. Ko smo jih našli, se je začel vzpon podjetja. Bolj ko smo ljudem pomagali, bolj je vzpon rastel. Zavezali smo se k temu, da našim kupcem ponudimo najbolj kvalitetne proizvode in to še vedno držimo. Pomemben kriterij je tudi dostopna cena, dejstvo, da si jih lahko vsakdo privošči, da si pomaga, da vzdržuje svoje zdravje, ga izboljša. Vsi proizvodi so narejeni za slovenskega kupca glede na njegove potrebe, glede na njihov primanjkljaj določenih snovi v telesu," dodajo.

Artikli, ki so jim bili ponujeni in s katerimi so se srečevali na trgu, niso imeli te kvalitete in učinka, ki so ga iskali. "Ljudem smo želeli ponuditi to, kar si zaslužijo, da lahko res izboljšajo svoje zdravje na naraven način. To je bil tudi ključen razlog, da smo pričeli z lastno proizvodnjo izdelkov in poskrbeli, da bodo izdelki res najboljši. Imamo kakovostno domačo ekipo, ki z veseljem pride na delo in ustvarja najkakovostnejše izdelke pod najstrožjo tehnološko kontrolo, testiranjem. Zavezani smo k temu, da imajo izdelki kar največ možnih aktivnih snovi. Zelo malo prehranskih dopolnil na trgu ima certifikate, ki dokazujejo prisotnost določenih snovi, aktivnih sestavin, nenazadnje pa tudi certifikate, s katerimi dokazujejo, da v njih ni škodljivih snovi. V tem se gotovo razlikujemo od drugih, kar je ena izmed največjih prednosti," razložijo.

Podjetje Biovis svoja prehranska dopolnila uspešno izdeluje tudi za druga podjetja in jim pomaga graditi njihovo zgodbo.

Biostile Collagen Powder Blend Biostile Collagen Powder Blend je edino prehransko dopolnilo s kolagenom na trgu, ki vsebuje kar 5 RAZLIČNIH VIROV hidroliziranega kolagena ter še dodan vitamin C, silicij, kurkumin in mumijo (gorsko smolo šilajit), ki je vir organsko vezanih mineralov.

Pet virov hidroliziranega kolagena (goveji tip I in tip II, ribji tip I, piščančji tip II, jajčna membrana),

naravni viri hondroitin sulfata in hialuronske kisline,

vsebuje gorsko smolo šilajit oz. mumijo,

naravni kurkumin iz korenik kurkume in vitamin C iz plodov šipka,

organsko vezan silicij iz mladih poganjkov bambusa,

dodano aromo manga in pomaranče za prijeten okus.