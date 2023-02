Kako do 3.000 evrov povračila za zobni aparat na napotnico?

Čezmejni zobni aparat je otrokova pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Omogoča mu takojšnje zdravljenje anomalij zobnih položajev in ugriza ter povračilo stroškov za zobni aparat od ZZZS. Pravna podlaga je 44. c člen ZZVZZ in 34. člen POZZ. Foto: ORTODONT TAKOJ®

Zobni aparat za otroke od 11. leta dalje

Če imate otroka z napotnico za ortodonta, ki je dopolnil 11 let ali več, ga lahko v ORTODONT TAKOJ® prijavite na čezmejni ortodontski pregled za zobni aparat s povračilom stroškov od ZZZS. Poleg veljavne napotnice je pogoj za povračilo opravljeno in plačano ortodontsko zdravljenje in indeks težavnostne stopnje EF nad 15 točk. Otrok mora ortodontski pregled opraviti do dopolnjenega 16. leta, sicer mu pravica do zobnega aparata s povračilom stroškov od ZZZS propade.

Povračila za zobni aparat tudi do tri tisoč evrov V ORTODONT TAKOJ® ponujajo dostop do specialistov ortodontije v Zagrebu in Reki na Hrvaškem, mrežo ortodontov pa skladno z rastjo pacientov povečujejo. Pri tem zagotavljajo ortodonte, ki imajo cene za zobni aparat enake povračilu stroškov od ZZZS, ter ortodonte, pri katerih so cene višje in je lahko zato v nekaterih primerih potrebno tudi doplačilo za zobni aparat. Povračila za zobni aparat so vse do tri tisoč evrov, v nekaterih primerih pa tudi višja.

Sodobne tehnike za hitro ravne zobe pri otroku

Ortodonti portala ORTODONT TAKOJ® izvajajo sodobne tehnike zdravljenja anomalij zobnih položajev in zdravljenja ugriza. Povprečno število obiskov za otrokove ravne zobe je med 12 in 16. V nekaterih pa celo manj. Čas zdravljenja in število prihodov starši izvedo, ko ortodont otroka pregleda in naredi analizo stanja njegove zobno-čeljustne deformacije.

Novo – svetovanje v pisarni portala ORTODONT TAKOJ®

Poleg informacij in naročanja na spletni strani www.ortodont-takoj.si portal zagotavlja svetovanje staršem v pisarni na Kidričevi ulici 24a v Celju. Svetujejo strokovnjaki za načrtovano zdravljenje v tujini, ki odgovorijo na vsako vprašanje. Hkrati pa lahko starši z napotnico pri njih otroka tudi naročijo. Cena svetovanja je promocijska in znaša 19,90 plus DDV za 30 minut svetovanja. Svoj termin lahko rezervirate na info@ortodont-takoj.si.

Prijava otroka na čezmejni ortodontski pregled

Starši, ki želite otroka naročiti na čezmejni ortodontski pregled za zobni aparat, to naredite po telefonu na 040 481 233 ali prek e-pošte na info@ortodont-takoj.si.

Termini vsak delovni dan in ob sobotah

Termin za ortodontski pregled je mogoč od ponedeljka do petka in tudi ob sobotah. Ob sobotah so mogoče tudi kontrole kot del terapije. Izberite ortodonta v Zagrebu ali Reki na Hrvaškem in v ORTODONT TAKOJ® se bo vaš otrok zdravil brez čakalne dobe in s povračilom stroškov za plačan zobni aparat, kot veleva veljavna slovenska zakonodaja.