Star slovenski pregovor pravi, "mladost je norost, čez jarke skače, kjer je most". To velja tako za otroke kot tudi mladostnike. Igriva in vragolij polna leta se ne končajo z vstopom v šolo, pač pa se nadaljujejo še v pozna mladostniška leta. Zato poskrbite, da bodo vaši otroci in mladostniki ustrezno nezgodno zavarovani doma in v tujini. Pri Zavarovalnici Triglav bodo poskrbeli za hitro izplačilo zavarovalnine, še pred iztekom zdravljenja.

Verjetno se vsi zavedamo, da če želimo koristiti javne zdravstvene storitve brez doplačil iz svojega žepa, enostavno potrebujemo osnovno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Prav tako koristno pa je tudi nezgodno zavarovanje za otroke in mladostnike. Podobno kot povsod drugod v življenju, tudi tu velja, da ga ne potrebujemo, razen seveda takrat, ko se nekaj zgodi. Nezgodno zavarovanje doma in v tujini Foto: Zavarovalnica Triglav

Pri Zavarovalnici Triglav so poskrbeli, da bodo vaši otroci, tako kot doma nezgodno zavarovani tudi v tujini. Nesreča ne počiva, zato je verjetnost, da se poškodujemo v tujini, ravno tako velika, kot kadar smo doma, le da so stroški zdravljenja v tujini lahko veliko večji, zaradi česar je ustrezno zavarovanje še toliko pomembnejše.

Zagotavljajo vam hitro izplačilo zavarovalne , in sicer še pred zaključkom zdravljenja. To vam lahko pride še kako prav v primeru, ko za namen zdravljenja potrebujete morebitne drage medicinske pripomočke.

Vnaprej vas seznanijo z višino zagotovljenih zavarovalnin za posamezne poškodbe.

Takoj ali kadarkoli kasneje po nezgodi se lahko za pomoč in nasvete obrnete na svetovalce Triglav zavarovalnice, ki vam bodo znali pomagati: 080 28 64.

Zavarovanje vam bo veljalo tako za nezgode doma kot tudi v tujini.

Zavarovanje za otroke in mladostnike lahko sklenete ne glede na otrokovo zdravstveno stanje ali splošno delovno sposobnost.

Kaj storiti, ko se poškoduje otrok?

Ob otrokovi poškodbi bodite mirni, pokažite mu, da imate situacijo pod kontrolo. Če je treba, brez odlašanja obiščite zdravnika. Foto: Getty Images

Ostanite mirni

Največji strah staršev je nedvomno povezan z zdravjem in dobrobitjo naših otrok. Zato je popolnoma razumljivo in pričakovano, da se tudi starši znajdemo v čustveni stiski, ko vidimo, da se je otrok poškodoval. Ne glede na vrsto poškodbe je pomembno, da ostanemo mirni, saj bomo samo s trezno glavo lahko odreagirali premišljeno in s tem kar najbolj pomagali svojemu otroku.

Bodite aktivni

Še posebej, če gre za manjše otroke, je pomembno, da jim pokažete, da ste situaciji kos. Otrok od vas pričakuje, da boste nekaj ukrenili glede njegove poškodbe. Lahko gre zgolj za to, da rano splahnete pod tekočo vodo, namestite obliž ali pa rano povijete s povojem, če vrsta rane to zahteva. Ključno je, da otrok vidi, da veste kaj narediti, saj mu boste s tem povrnili občutek varnosti.

Naj otrok sodeluje pri oskrbi rane. Foto: Getty Images

Vključite otroka

Naj imajo tudi otroci občutek, da so kos situaciji, da jo nadzirajo. Spodbudite ga, da vam opiše kaj se dogaja, naj sam izbere obliž, morda brisačko za hladen obkladek, če je že starejši, naj sam pove kakšna oskrba rane je primerna.

Zamotite ga

Ko ste rano oskrbeli, je čas, da otroka, še posebej mlajšega, zamotite, da njegov tok misli preusmerite na pozitivnejše stvari, nazaj na igro ali nekaj drugega kar rad počne. S tem boste razelektrili napeto ozračje in ga spodbudili, da preneha razmišljati o poškodbi.

Ne odlašajte z obiskom pri zdravniku

Upoštevajte navodila zdravnika. Shranite vso dokumentacijo, saj jo boste potrebovali ob vlaganju zahtevka za izplačilo zavarovalnine. Foto: Zavarovalnica Triglav Ko gre za poškodbe, ki po svojem obsegu presegajo odrgnine in potrebujejo obisk pri zdravniku, s tem nikar ne odlašajte. Upoštevajte vse napotke, ki vam jih bo ob obisku podal zdravnik. Shranite zdravstveno in ostalo dokumentacijo, ki jo boste prejeli v postopku zdravljenja. Zavarovalnici Triglav prijavite nezgodo takoj, ko vam oziroma vašemu otroku zdravstveno stanje to omogoča.

V prijavi nezgode morate zavarovalnici podati vsa potrebna dokazila, ki jih bo zavarovalnica zahtevala za rešitev zavarovalnega primera. Pri Zavarovalnici Triglav bodo poskrbeli, da boste izplačilo zavarovalnine prejeli hitro.

Kako do pravih odgovorov, drugega mnenja?

Vsem zavarovancem je na voljo brezplačna telefonska številka Zavarovalnice Triglav 080 28 64, na kateri lahko prejmejo številne uporabne odgovore, ki se nanašajo na: Pri Zavarovalnici Triglav je zavarovancem na voljo brezplačna telefonska številka 080 28 64, kjer jim lahko svetovalci pomagajo poiskati odgovore na njihova vprašanja. Foto: Zavarovalnica Triglav

zdravstvene storitve, izvajalce in čakalne dobe ,

, pravica iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (npr. pravica do bolniškega staleža zaradi nege otroka, spremstva otroka v bolnišnico, rehabilitacije po poškodbi ipd.),

iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (npr. pravica do bolniškega staleža zaradi nege otroka, spremstva otroka v bolnišnico, rehabilitacije po poškodbi ipd.), zavarovalna kritja in

in kontaktne podatke zdravnikov, specialistov, ki vam nudijo nasvete v primerih, kadar imajo otroci različne posledice zaradi nezgode.

Organizirali vam bodo tudi termin zdravniškega pregleda pri izvajalcih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ali pri zasebnikih.

Ste vedeli? Pripada vam vračilo potnih stroškov za prevoz do zdravnika

Do povračila potnih stroškov je upravičen tudi spremljevalec zavarovane osebe. Foto: Getty Images

Nasveti, ki jih boste prejeli na brezplačni kontaktni številki, vam bodo zagotovo prišli prav. Že iz osnovnega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja vsem zavarovancem pripadajo številne pravice, ki pa jih le redki poznajo v celoti. Ste na primer vedeli, da vsem zavarovancem osnovnega zdravstvenega zavarovanja pripada tudi povračilo potnih stroškov, ki obsegajo prevozne stroške, stroške prehrane ter nastanitve med potovanjem in bivanjem v drugem kraju? Do povračila potnih stroškov je posameznik upravičen, kadar mora do zdravnika potovati v drug kraj, a le pod pogojem, da v kraju njegovega domovanja ni ustreznega izvajalca ali če ga je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije napotil k izvajalcu v drug kraj.

Povračilo stroškov hrane in stroškov nočitve posamezniku pripada, kadar le-ti niso zajeti v sklop njegove obravnave pri zdravniku, ob čemer je povračilo stroškov hrane pogojeno z odsotnostjo od doma, ki mora biti daljša od 12 ur.

Do povračila potnih stroškov je upravičen tudi spremljevalec zavarovane osebe.

Paket Šport Foto: Getty Images

Kako zavarovati otroke ali mladostnike, ki so aktivni športniki?

Če je otrok ali mladostnik registriran športnik, ima polno kritje za primer nezgode le, če ima sklenjeno zavarovanje z doplačilom za šport in rizične dejavnosti. V nasprotnem primeru pri izplačilu zavarovalnine veljajo delne omejitve. Zato preverite tudi paket Šport Zavarovalnice Triglav.