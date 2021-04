Je kolagen marketinška laž?

Oglasno sporočilo

Povešena koža, upadle ličnice in izpadajoči, krhki lasje so lahko stvar preteklosti. Tako vsaj obljubljajo številne promocijske akcije, ki tržijo kolagen. Pa je v tem tudi zrno resnice?

Čeprav si vsi želimo, da bi se starali čim bolj vitalno, ne želimo nasedati praznim obljubam. Če si se že kdaj zalotil pri vprašanju, ali kolagen zares deluje, potem nisi osamljen primer.

Kolagenu je posvečenih veliko razprav, a predvsem med dietetiki in svetovalci za zdravje telesa, veliko manj pa je temeljitih raziskav, ki bi s kontroliranimi meritvami ugotavljale, ali so rezultati jemanja kolagena zares vidni že na prvi pogled.

Preučili smo najnovejše raziskave o kolagenu, ki sta jih izvedli dve povsem neodvisni znanstveni skupini. Zaključki so nas osupnili, ker so dermatologi iz dveh povsem različnih koncev sveta, prišli do enakih zaključkov.

Kolagenski dodatki so tista podpora, ki jo telo po 30. letu starosti potrebuje, ne le za lepo kožo in lase, temveč tudi za normalno delovanje črevesja in sklepov.

S kolagenom ohranjamo mladost

Naše telo je izpostavljeno številnim neugodnim dejavnikom, ki smo si jih nakopali kar sami.

Se še spominjate divjih dvajsetih, vseh tistih neprespanih noči in hitre prehrane? Pa na prve delovne obveznosti in stres, ki je prišel s prevzemanjem odgovornosti. Prehod iz enega življenjskega obdobja v naslednje ima svojo ceno. Račun se najprej izpiše na tvoji koži, ki kljub redni negi in uravnoteženi prehrani postaja utrujena.

Staranje je neizogibno, ni pa nujno, da bomo iz leta v leto izgledali bolj izžeto. Sijočo polt, zdrave lase in nohte, pa tudi hitro presnovo lahko ohranjamo v zlato starost. Res pa je, da brez pomoči ne bo šlo.

Ptički že dolgo čivkajo, da je kolagen prva pomoč pri staranju. A mnogi na kolagen gledajo kot na kukavičje jajce med prehranskimi dopolnili. Pogosto, ker ne poznajo funkcije kolagena v telesu.

Ste vedeli, da je kolagen najbolj zastopana beljakovina v našem telesu? To so tako imenovani strukturni proteini, ki predstavljajo tretjino vseh beljakovin. Brez kolagena telo ne bi imelo opore in forme, saj je ravno kolagen bistven gradnik kože, hrustanca, mišic in vezivnega tkiva.

Te zanima, kaj so pokazale študije, ki so se posvetile učinkom jemanja kolagena v prahu?

Vedno sta dve poti, tudi pri staranju

Do dvajsetega leta starosti telo tvori dovolj kolagena, zato je v obdobju adolescence koža napeta in sijoča. Prelomnica se zgodi, ko se bližamo tretjemu desetletju. Staranje upočasni nastajanje kolagena in takrat prvič opazimo, da:

je koža manj prožna in da se povesijo obrazne mišice;

lasje spremenijo strukturo, postanejo tanjši in lomljivi;

se pojavijo težave s sklepi in upada mišična masa.

To je samo nekaj najbolj očitnih znakov, da telo proizvaja manj kolagena, kot ga potrebuje. Na izbiro sta samo dve poti: ali prepustimo staranju svojo pot ali pa telesu pomagamo vzdrževati vitalnost z dodajanjem kolagena.

Kolagen lahko zaužijemo s hrano, a študije kažejo, da to ni dovolj za pomoč pri podpori telesu. Raziskave so zato pod drobnogled vzele hidroliziran kolagen.

Hidroliziran kolagen v prahu

Ali imajo prehranska dopolnila res veliko prednost pred živili, bogatimi viri kolagena? Če kolagen pridobivamo iz rib, jajc, govejega mesa, zakaj bi torej uživali kolagen v prahu?

Razlog je v absorpciji. Telo absorbira kar 90 odstotkov hidroliziranega kolagena, medtem ko iz hrane vsrka le slabo tretjino. S posebnim encimskim postopkom se naravni kolagen razbije na majhne delce, ki spodbujajo sintezo lastnega kolagena.

S hidroliziranim kolagenom telesu dovajamo gradnike v najbolj optimalni obliki. Prehransko dopolnilo Golden Tree Premium Collagen Complex izstopa po svoji sestavi, saj vsebuje štiri najpomembnejše tipe kolagena (tipa I, III, V, X). Pri izbiri kolagena je namreč pomembno, da vsebuje različne tipe peptidov iz hidroliziranega ribjega, govejega in jajčnega kolagena.

Trije klinično dokazani učinki hidroliziranega kolagena

Hidroliziran kolagen je klinično dokazano pomemben podporen steber, če želimo čvrsto kožo, močne lase oziroma preprečiti izpadanje las. Čeprav ga največkrat povezujemo z gladko kožo, to ni njegova edina naloga.

Drži, da se študije največkrat posvetijo dokazovanju učinkov na koži, ker je ta najbolj vidna in izmerljiva. A kolagen ugodno vpliva tudi na črevesje, hrustanec v sklepih in vezivna tkiva.

Te zanima, kaj so pokazale klinične študije?

#1 Za tretjino bolj vlažna in elastična koža

Tvoja koža izgublja vlago in je na mestih tanka in suha? Ko se odvija staranje, ga spremlja en kup neprijetnosti.

Študija Univerze v Bangkoku je spremljala 36 žensk, ki so dnevno jemale hidroliziran kolagen morskega izvora. Rezultati po enomesečnem obdobju so pokazali, da je koža bistveno bolj elastična. Učinki kolagenskega dopolnila so bili izmerljivi tudi štiri tedne po prenehanju uživanja.

#2 Manj gubic, manj prosojnosti

Zmanjšanje gubic je dolgo veljalo za mit, ki je hranil kolagenske skeptike.

Kolagen v prahu pospeši tvorbo lastnega kolagena in s tem krepi medcelično strukturo, ki napne površino kože. Študija Univerze v Novem Južnem Welsu iz Sydneja je preučevala učinke kolagena na površino kože pri 72 ženskah, starejših od 35 let. Ugotovili so, da so ženske, ki so jemale kolagen, imele do 41 odstotkov boljše rezultate kot placebo skupina. Hkrati se je povečala tudi gostota vrhnje plasti kože in to kar za četrtino. Si predstavljaš, to so korenite spremembe v zelo kratkem času!

#3 Tek na dolge proge

Kaj se zgodi, ko prenehaš jemati kolagen? Rezultati so presenetili celo strokovnjake.

Dolgo je veljalo, da kolagenski dodatki delujejo, dokler jih redno uživamo. Študiji univerze v Sydneju in v Bangkoku sta spremljali ženske tudi po prenehanju uživanja kolagena. Na presenečenje vseh je bila tudi mesec dni po prenehanju študije koža še vedno bolj prožna, gladka in navlažena.

Kolagen dokazano deluje, a ne vsak

Kolagen ni pravljica za lahko noč, ampak lepotni lifting. Kljub številnim dvomljivcem, ki kolagen označujejo za marketinški trik, so različne klinične študije dokazale učinkovitost hidroliziranega kolagena.

Staranju ne moremo ubežati, lahko pa se z njim soočimo. Ker po 25. letu izrazito pade nastajanje lastnega kolagena, lahko telesu priskočimo na pomoč. Redno jemanje kolagena v prahu ne bo prineslo le gladke in prožne kože, ampak bo okrepilo tudi sklepe in zdravje črevesja.

Pravijo, da lepota prihaja od znotraj in v tem primeru je kolagen znanstvena potrditev tega reka.

Izberi hidroliziran kolagenski kompleks

Ponudba kolagena je zelo raznolika, zato morate biti pri izbiri previdni. Golden Tree Premium Collagen Complex je narejen po najvišjih evropskih standardih kakovosti iz ribjega, govejega in jajčnega kolagena. V enem samem doziranju so kar štirje grami hidroliziranega kolagena, bistveno več pri ostalih kolagenskih dopolnilih.

Za optimalno delovanje so sestavi dodani še MSM ali mineral lepote, silika, hialuronska kislina in vitamim C. Uporabniki prve spremembe zaznajo že po tednu dni, saj se ob hitri absorpciji najprej izboljša tonus kože in upade izpadanje las.

