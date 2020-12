Izvrstni uspeh akcije Ne pozabi na jajca

Lidl Slovenija je ob uspešnem zaključku projekta Brkati november doniral 4.344 EUR Slovenskemu onkološkemu društvu za moške OnkoMan za boj proti raku. V sklopu svoje trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet so ves november skrbeli za ozaveščanje o preventivi in pomenu samopregledovanja. Podjetje je z različnimi eksternimi in internimi aktivnostmi zbralo donacijo, ki bo pomagala pri razširjanju glasu o pomembnosti preventive in posledično zgodnjega odkrivanja rakavih bolezni. Statistike namreč kažejo, da moški še vedno premalo pozornosti posvečajo svojemu zdravju in preventivi.

Škatle Lidlovih BIO jajc in jajc znamke Naše nam paše so v novembru bila opremljena z nalepkami Ne pozabi na jajca.

Lidl Slovenija je november zaznamoval dobrodelno: v novembru je od vsake prodane škatle BIO svežih jajc in jajc znamke Naše nam paše namenil 10 centov društvu OnkoMan. Ves november so bile škatle z BIO jajci in jajci Naše nam paše v vseh trgovinah Lidl Slovenija opremljene z modrimi nalepkami 'Ne pozabi na jajca'.

V Lidlu Slovenija so ob tem povedali: "S tem smo nagovarjali kupce, naj pri nakupovanju ne pozabijo vzeti še tako osnovne sestavine, kot so jajca, hkrati pa je imel ta poziv tudi namen, da se posameznik spomni, kako pomembno je, da si vzame čas zase in za samopregledovanje. Kot je že v navadi, smo k dobrodelnosti povabili tudi sodelavce, Lidlovke in Lidlovce."

Pozvali so jih, da letos ustvarijo najbolj kreativne brke, od vsakega sodelujočega so namenili denar v skupni donacijski fond OnkoManu.

Virtualna predaja donacije OnkoManu.

Prav tako so v Lidlu Slovenija za svoje sledilce na družbenih omrežjih pripravili prav posebno kampanjo, v sklopu katere so s pomočjo vplivnežev Hane Verdev (Lidlova Vitalnica), Urške Ahac, Maje Pinterič in Jana Filipa Jordana Frangeša na zabaven način ozaveščali o pomenu skrbi za svoje zdravje in dobro počutje z aktivacijo Ne pozabi na jajca.

Skupni znesek donacije, 4.344 evrov, so v Lidlu Slovenija zbrali z internimi in eksternimi aktivacijami, v društvu OnkoMan pa so bili prispevka veseli: »V podjetju Lidl Slovenija so ponovno dokazali, da so družbeno odgovorno podjetje. Ponovno so prepoznali našo vrednost in zelo smo hvaležni, da smo lahko skupaj naredili nekaj dobrega za vse nas. Zbrani znesek je nad pričakovanji in nam bo zelo prav prišel pri naših aktivnostih, s katerimi ozaveščamo širšo javnost. Iskrena hvala za srčnost in sodelovanje,« je ob virtualnem prevzemu donacije, sklepnem dejanju Brkatega novembra, povedal Gregor Pirc, predsednik društva.

Letos pri OnkoManu še posebej izpostavljajo problematiko pljučnega raka, sicer pa nudijo podporo obolelim, večji del svojega delovanja pa namenjajo osveščanju o preventivi in pomembnosti zgodnjega odkrivanja bolezni.