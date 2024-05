Izmerite si krvni tlak, nadzorujte ga in živite dlje

To je slogan letošnjega svetovnega dneva hipertenzije, ki ga zaznamujemo 17. maja. Namenjen je ozaveščanju in spodbujanju merjenja krvnega tlaka. Le z rednim merjenjem krvnega tlaka je mogoče pravočasno odkriti hipertenzijo in tudi ukrepati. Maja so zato v nekaterih zdravstvenih ustanovah in lekarnah organizirani brezplačne meritve krvnega tlaka in svetovanje o morebitnih nadaljnjih ukrepih.

Zvišan krvni tlak ali visok pritisk, kot se mu pogosto reče, je najpogostejši dejavnik tveganja za nastanek bolezni srca in žilja. Ima ga vsak četrti odrasli oziroma 1,8 milijarde ljudi. Ključna za ohranjanje zdravja sta njegovo zgodnje odkrivanje in zniževanje.

Nedavna raziskava, v kateri je sodelovalo 800 naključno izbranih prebivalcev Slovenije, starejših od 45 let, je pokazala, da se je v zadnjih letih zavedanje o pomembnosti poznavanja vrednosti krvnega tlaka povečalo. Še vedno pa si veliko posameznikov še nikoli ni izmerilo krvnega tlaka, zato ne vedo, ali je ta zvišan. Če je zvišan dlje časa, to pomeni tveganje za zdravje in nepopravljive poškodbe notranjih organov, predvsem srca, možganov, žilja in ledvic.

Le z rednimi meritvami lahko hitro odkrijete zvišan krvni tlak in ga začnete zniževati

Z ustreznim merilnikom si ga lahko izmerite doma. Pravilen postopek si lahko ogledate v videu. Izmerita vam ga lahko tudi vaš osebni zdravnik ali farmacevt v lekarni. V okviru letošnje akcije Mesec me­ritev maj, ki jo vodi Medna­rodno združenje za hipertenzijo, v Sloveniji pa poteka pod okriljem Združenja za arterijsko hipertenzi­jo, bo v nekaterih zdravstvenih ustanovah in lekarnah med 13. in 18. majem organizirano brezplačno merjenje krvnega tlaka.

ZDRUŽENJE ZA HIPERTENZIJO VSEM PRIPOROČA MERJENJE KRVNEGA TLAKA VSAJ ENKRAT NA LETO.

Številki, ki si ju je vredno zapomniti

O hipertenziji govorimo, če krvni tlak presega 140/90 mm Hg. Prva številka je vrednost sistoličnega krvnega tlaka, to je najvišjega krvnega tlaka v žili ob utripu srca. Druga številka pa je vrednost diastoličnega krvnega tlaka, to je najnižjega krvnega tlaka v žili med dvema utripoma, ko srčna mišica počiva. Vitalni organi, kot so srce, možgani in ledvice, učinkovito delujejo, če je krvni tlak pod 140/90 mm Hg.

Z zniževanjem zvišanega krvnega tlaka ne odlašajte

Če je povprečje treh zaporednih meritev krvnega tlaka doma nad 140/90 mm Hg, se o nadaljnjih ukrepih posvetujte s svojim osebnim zdravnikom. Skupaj bosta določila najprimernejši način, kako ga znižati.

Prvi ukrep, ki ga svetuje zdravnik, je običajno sprememba življenjskega sloga:

zmanjšanje telesne teže,

telesna dejavnost,

prenehanje kajenja,

omejitev soli v prehrani,

omejitev pitja alkoholnih pijač in

dovolj spanja.

Če je krvni tlak tudi po več mesecih (običajno 3–6 mesecih) upoštevanja priporočil za zdravo življenje še vedno nad 140/90 mm Hg, se zdravnik odloči za zdravljenje z zdravili. "Zdravniki se za izbor terapije odločamo na osnovi izvidov o morebitnih pridruženih boleznih, upoštevamo pa tudi že izraženo prizadetost posameznih organov in splošno anamnezo vsakega posameznika. Z dostopnimi zdravili lahko predvidimo varno in učinkovito terapijo za vsakega posameznika. Danes je mogoče tlak zniževati tudi s kombiniranimi tabletami, ki so za jemanje enostavnejše, pa tudi učinkovitejše," pojasnjuje Jana Mrvar, dr. med., specialistka družinske medicine v Zdravstvenem domu Novo mesto.

Dileme in vprašanja, ki se porajajo ob zvišanem krvnem tlaku

Diagnoza zvišanega krvnega tlaka lahko prinese številna vprašanja in skrbi glede prihodnosti. Številni se sprašujejo, kako bo zdravljenje vplivalo na njihovo življenje. Ali se bo kakovost življenja znižala? Ali bodo lahko še naprej počeli stvari, ki jih imajo radi? Doc. dr. Jana Brguljan Hitij, predstojnica Kliničnega oddelka za hipertenzijo, pojasnjuje:

Če hitro opazite, da je vaš krvni tlak zvišan (višji od 140/90 mm Hg), je to za vas prednost, saj lahko pravočasno ukrepate. Z zdravim načinom življenja, rednim jemanjem zdravil in upoštevanjem zdravnikovih navodil lahko še vedno uživate vse radosti, ki jih prinaša življenje.

KRVNI TLAK NAJ VAS NE SKRBI, DOKLER GA IMATE POD NADZOROM.

Za več koristnih informacij, strokovnih nasvetov in preventivnih ukrepov v zvezi s hipertenzijo ter videoprikaz pravilnega merjenja krvnega tlaka obiščite www.zakajtibijesrce.si.

