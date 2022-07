Izguba zob? Tu boste našli učinkovito rešitev.

Veliko ljudi se boji obdobja, ko začnejo izgubljati zobe. Na srečo je strah odveč. Današnja stomatologija namreč ponuja številne učinkovite rešitve. O tem, kako pacientu prisluhniti in mu pričarati naraven nasmeh, o katerem sanja, veliko ve Peter Tatalović, dr. dentalne medicine in vodja vse bolj uveljavljenega Dentalnega centra Tatalović . V njihovem centru so s t. i. metodo All-on-4 , pri kateri so vsi zobje podprti na štirih implantatih, uspešno pomagali že številnim pacientom.

Izguba stalnega zoba lahko povzroči vrsto zapletov. Na izgubo zoba lahko vplivajo številni dejavniki, kot so nesreča, zobna gniloba, nezdrave navade, nepravilna prehrana, parodontalne bolezni, prirojena odsotnost zob ali pa pomanjkanje ustne higiene. Ne glede na razlog pa je treba zob nadomestiti tako iz estetskih kot tudi funkcionalnih razlogov.

Razvoj v stomatološki protetiki je najhitrejši na področju novih materialov in novih tehnologij. Pred več kot 30 leti je zobozdravstvo razvilo način za zamenjavo korenine zoba z implantatom, ki delujejo tudi najbolj naravno in postajajo del protetične oskrbe. Za marsikoga je ta izum bistveno izboljšal kakovost življenja. Številni pacienti imajo ob dokončani implantološki oskrbi širok nasmeh na ustih, saj so si povrnili veliko več kot le sposobnost žvečenja. Povrnili so si tudi samozavest.

V Dentalnem centru Tatalović uporabljajo najsodobnejše rešitve za manjkajoče zobe in doseganje boljše zobne estetike in implantati so vsekakor pomembna rešitev pri izgubi zob. Implantat oziroma zobni vsadek je nadomestek iz titana, ki se uporablja za zamenjavo korenine zoba in kot oporo protezi. Prispeva k izboljšanju fizičnega videza in sposobnosti žvečenja.

Kdaj in za koga so vsadki primerni?

Kdaj in za koga so vsadki primerni, povprašamo Petra Tatalovića, dr. dentalne medicine. Katera je najnižja in najvišja starost za vsadek? Vodja Dentalnega centra Tatalović pojasni: "Za implantat mora biti dokončana zakostenitev, ta pa je dosežena okoli 18. leta, kar je najzgodnejša doba. Pri visoki starosti, če je človek zdrav, pa ni omejitev, četudi je brez vseh zob. Pomembno je le, da ima dovolj kostnine. Nadomestiti se da vsak zob posebej, pri daljših vrzelih pa pridejo v poštev mostički. Implantati lahko 'nosijo' snemalne proteze, pri novem principu, imenovanem All-on-4 , pa so implantati vstavljeni na določenem mestu in nosijo fiksen cirkularni most."

Glede na klinične okoliščine je na voljo več vrst zdravljenja. V nekaterih primerih je primerna samo ena, v nekaterih je primernih več možnosti zdravljenja. Vsekakor pa določitev ustrezne terapije poteka v pogovoru z izbranim zobozdravnikom. Implantacijo opravi oralni kirurg, pred posegom je obvezno vsaj panoramsko slikanje zob, v težjih primerih, ko je manj kosti, pa še slikanje 3D CT, kar opravijo v prostorih Dentalnega centra Tatalović. Dobra novica je, da so implantati omogočeni tudi tistim, ki nimajo dovolj kosti, saj je mogoče dodajanje umetne kosti.

So vsadki večni?

Petru Tataloviću je bil tako kot njegovi sestri Živi poklic zobozdravnika položen že v zibelko. Njun oče Milan Tatalović, dr. dent. med., je namreč vrata svoje ordinacije v Krškem odprl že pred 30 leti, zdaj pa njegova otroka nadaljujeta tradicijo družinskega podjetja. Tudi Petrova žena, Katja Ereš Tatalović, dr. dent. med., je zobozdravnica in skupaj z njima piše novo zgodbo.

Povprašamo ga, ali so vsadki večni. "Gre za implantat; tako kot telo lahko zavrne na primer umetni kolk, tako se lahko pojavi tudi zavrnitev zobnih vsadkov. Lahko se pojavi tudi vnetje okoli implantata – perimplantitis (tako kot parodontitis okoli zoba), saj so usta močno infektivno področje. Ob ustrezni higieni, rednih pregledih ter brezhibno načrtovani in narejeni protetiki na implantatih pa zapletov in težav ne bi smelo biti," je jasen naš sogovornik, ki dodaja, da vsadki niso primerni za ljudi, ki so bili obsevani v predelu glave in vratu.

Zobozdravniki v zobozdravstvu Tatalovič se veliko izobražujejo, saj se novosti v stomatologiji in implantiranju skokovito razvijajo. Glede na začetke postajajo postopki vse bolj minimalistični in neboleči in marsikaj novega je že skoraj tu. Razvoj pa omogoča, da vsadki postajajo tudi cenovno dostopnejši.

Glavne prednosti zdravljenja z implantati

Velika prednost uporabe protetičnih nadomestkov na implantatih je dejstvo, da se v ustih med jedjo ali govorjenjem ne premikajo. Ta stabilnost zagotavlja bolj naraven in udobnejši rezultat kot mostički ali običajne proteze, s čimer se izboljšata počutje in kakovost vašega življenja. Gledano v celoti je prednosti implantatov veliko.

Estetika . Implantati poleg tega, da omogočajo naraven videz zob, pomagajo ustaviti tudi proces resorpcije kosti, ki se zgodi, ko pacient izgubi celoten zob (krono in korenino) in ki lahko spremeni videz obraza.

. Implantati poleg tega, da omogočajo naraven videz zob, pomagajo ustaviti tudi proces resorpcije kosti, ki se zgodi, ko pacient izgubi celoten zob (krono in korenino) in ki lahko spremeni videz obraza. Vzdržljivost . Zobni vsadki so rešitev, zasnovana tako, da lahko traja vse življenje, še posebej v kombinaciji s pravilno in natančno izdelanimi protetičnimi komponentami.

. Zobni vsadki so rešitev, zasnovana tako, da lahko traja vse življenje, še posebej v kombinaciji s pravilno in natančno izdelanimi protetičnimi komponentami. Ohranjanje naravnih zob . Pri običajni tehniki je treba zobe, ki mejijo na izgubljene zobe, pobrusiti, da se lahko uporabijo kot sidra za mostiček. Implantati odpravijo potrebo po posegu v zdrave zobe.

. Pri običajni tehniki je treba zobe, ki mejijo na izgubljene zobe, pobrusiti, da se lahko uporabijo kot sidra za mostiček. Implantati odpravijo potrebo po posegu v zdrave zobe. Ohranjanje strukture kosti . Zobni vsadki prenašajo žvečilno silo na čeljustno kost in tako pomagajo pri njenem ohranjanju. V primeru delnih protez ali običajnih mostov kost postopoma trpi za resorpcijo, ki lahko, kot je opisano prej, spremeni obliko obraza.

. Zobni vsadki prenašajo žvečilno silo na čeljustno kost in tako pomagajo pri njenem ohranjanju. V primeru delnih protez ali običajnih mostov kost postopoma trpi za resorpcijo, ki lahko, kot je opisano prej, spremeni obliko obraza. Ohranjanje okusa . Pokrivanje predelov ustne sluznice s snemljivimi protezami moti nebo. To se ne zgodi pri zobnih vsadkih, ki so tudi udobnejši.

. Pokrivanje predelov ustne sluznice s snemljivimi protezami moti nebo. To se ne zgodi pri zobnih vsadkih, ki so tudi udobnejši. Ohranjanje kakovosti žvečenja. Zobne proteze, podprte z implantati, izboljšajo učinkovitost in učinkovitost žvečenja, poleg tega pa izboljšajo prehranske navade pacienta.

Posebna ugodnost za bralce portala Siol.net Za vse bralce portala Siol so pri Dentalnem centru Tatalović s kodo DCT22 omogočili posebno ugodnost. Vsem pacientom, ki se bodo odločili za zdravljenje z metodo All-on-4, bodo za še boljšo stabilnost ter v zahvalo za izkazano zaupanje naredili kar metodo All-on-6. Tako boste prejeli dva implantata GRATIS. Prav tako pa je brezplačen tudi prvi pregled. NAROČITE SE

Kakšne so prednosti zdravljenja z All-on-4?

All-on-4 se nanaša na kirurško-protetično obravnavo popolnoma brezzobih pacientov oziroma pacientov, katerih zobe je treba izpuliti. Prednost All-on-4 je ta, da se lahko s pravilnim načinom postavitve implantatov izognemo sinusu ali živcu in tako postavimo implantat na mesto, kjer je dovolj kosti.

Prvi korak na poti do novih zob je pogovor s pacientom. Pri Dentalnem centru Tatalović si vedno vzamejo čas, da jim pacient opiše svoje težave in želje ter nato skupaj najdejo ustrezno rešitev. Pomemben del zdravljenja je tudi dobra diagnostika. Opraviti je treba ortopan oziroma panoramski posnetek vseh zob in CBCT – 3D slikanje čeljusti, s pomočjo katerega lažje vidijo, izmerijo in določijo, kje bi bil najboljši položaj za implantate. Celoten postopek izvedejo v njihovi ordinaciji že na prvem pregledu. Pacientu nato predstavijo načrt terapije, ki mu sledi kirurški postopek vstavitve implantatov in nato v enem oziroma najpozneje dveh dneh fiksna obremenitev implantatov z novimi zobmi.

Rešitev pacientom omogoča kakovostno življenje, saj je videz zob naraven, boljši pa je tudi občutek zob, ki je bolj enoten. Vzdrževanje novih zob je enostavno, kar zagotavljajo tudi redni kontrolni pregledi, ki jih ponujamo v našem centru. Prav tako je enostaven poseg, ki se opravlja v lokalni anesteziji približno eno uro. Ker se implantati postavijo pod kotom oziroma so nagnjeni v kosti, ni vedno potrebna dograditev kosti okoli implantatov. Ena od prednosti All-on-4 je vsekakor cena, ki je nižja kot pri kompleksnejših rehabilitacijah.