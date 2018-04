Hrvati imajo raje sirov burek kot čokolado

Na Hrvaškem so objavili rezultate raziskave o prehrambnih navadah prebivalcev, ki so jo opravili v vseh hrvaških regijah med 2.000 polnoletnimi prebivalci do 64. leta starosti.

Foto: Matjaž Rušt

V dnevnih obrokih Hrvatov predstavljajo ogljikovi hidrati približno polovico vseh živil, torej občutno več od priporočenih 30 odstotkov dnevnega vnosa hrane. Od povprečja je nekoliko višji tudi delež beljakovin in maščob, pri čemer je skrb vzbujajoč vir živil. Pri beljakovinah gre večinoma za svinjsko meso, pri maščobah pa za rastlinska olja in živalsko mast.

Med Evropejci, ki pojedo najmanj rib

Hrvaška je na dnu lestvice držav članic EU pri uživanju rib. Moški najraje jedo svinjino, ženske pa piščančje meso, je še pokazala raziskava Kaj jemo.

Hrvati spijejo kozarec piva dnevno, Hrvatice pa tedensko

Moški v poprečju spijejo eno malo pivo na dan, medtem ko se ženskam prileže kozarec piva enkrat na teden. Ženske pogosteje jedo čokolado kot moški, a se je pokazalo, da med njimi ni razlike, ko imajo na izbiro sirov burek in čokolado. Burek praviloma zmaga.

Mlajši se bolj zavedajo pomembnosti zdrave prehrane

Na prehrambne navade vpliva veliko dejavnikov, zato so anketiranci odgovarjali na vrsto vprašanj, kot so njihov življenjski slog, izobrazba, višina prihodkov, v kateri regiji in kraju živijo ter koliko članov šteje njihova družina. V agenciji za hrano so ugotovili razlike pri prehranjevanju, ko gre za stopnjo izobrazbe in prihodke. Prav tako se mlajši bolj zavedajo pomembnosti zdrave prehrane, medtem ko vsak šesti prebivalec Hrvaške živi na robu revščine, so še objavili.

Rezultate raziskave bodo uporabili za oblikovanje smernic zdrave prehrane z namenom, da bi hrvaški nutricionisti in epidemiologi lahko ocenili zdravstveno stanje naroda.