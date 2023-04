Ena najpogostejših bakterijskih okužb, ki prizadene vsako drugo žensko

Okužba sečil je ena najpogostejših bakterijskih okužb, ki jo doživi vsaka druga ženska vsaj enkrat v življenju, pri od 20 do 30 odstotkih pa se okužba v šestih mesecih ponovi. Za okužbo sečil so dovzetni tudi moški in otroci, a v nekoliko manjši meri. Glavni povzročitelj okužb sečil je bakterija E.coli, ki je del normalne mikroflore spodnjega dela prebavil in ne povzroča težav, dokler ne pride v stik s sluznico mehurja in se tam začne razmnoževati.

Skrb za zdravje sečil v pomladnih mesecih

S prihodom toplejšega vremena se spremenijo naše navade in tudi naše oblačenje. Prvi pomladni žarki nas hitro lahko privedejo do tega, da pospravimo vsa topla oblačila in obutev. Pogosteje sedimo zunaj, pri tem pa morda sploh ne opazimo hladnih klopi in stolov. Naše noge so pogosto hladne, zazebe nas lahko tudi v spodnji del trebuha, s čimer se zmanjša pretok krvi v medenici in mehurju, ki je že tako izjemno občutljiv. Prehodna obdobja so najbolj stresna za celoten organizem, saj se pogosto pojavi padec odpornosti, kar lahko negativno vpliva tudi na mehur. Vsi ti dejavniki so lahko vir težav z mehurjem, ki se pojavljajo z različnimi simptomi, od rahlega draženja do hudih bolečin.

Med najpogostejšimi simptomi, ki kažejo na vnetje mehurja, so pogosta potreba po uriniranju, pri čemer uriniranje ne prinese olajšanja, pekoč in boleč občutek pri uriniranju, občutek nepopolnega praznjenja mehurja, sprememba barve in videza urina, ki so posledica prisotnosti bakterij ali vnetja mehurja, in bolečina v spodnjem delu trebuha, ki se med uriniranjem lahko še poslabša.

Bolečine v spodnjem delu trebuha so lahko eden od simptomov vnetja sečil. Foto: Yasenka

Pri pogostih vnetjih je ključna preventiva

Čeprav so na voljo antibiotiki za zdravljenje, je le-to pogosto neuspešno zaradi odpornosti bakterij na njih, saj se v mnogih primerih predpisujejo, tudi če zdravljenje z antibiotiki ni potrebno ali če vzrok okužbe še ni poznan. Poleg tega zdravljenje z antibiotiki ubija tudi koristne bakterije v telesu, zato so neizogibne in pogoste tudi posledice njihove uporabe. Driska, napihnjenost in prebavne motnje se pojavijo zaradi uničevanja koristnih probiotičnih bakterij v črevesju. Pri ženskah so pogost stranski učinek jemanja antibiotikov tudi pogosta glivična vnetja nožnice ali bakterijske vaginoze.

Pri nagnjenosti k vnetju mehurja se je zato treba zavedati pomembnosti preventive, da preprečimo pogosta ponavljanja. S preventivnimi ukrepi lahko sami naredimo veliko več, kot si mislimo. Ključnega pomena je, da popijemo vsaj dva litra vode na dan. To bo povzročilo tudi pogostejše uriniranje in s tem redno odstranjevanje morebitnih bakterij iz sečil. Izogibajmo se dražilcem, kot so alkohol, gazirane pijače in močne začimbe. Skrbimo za redno in pravilno higieno, pri čemer je priporočljiva uporaba mlačne vode in nežnih intimnih mil. Prav tako je pomembna izbira bombažnega spodnjega perila, ki diha in ne draži oz. ne povzroči razmnoževanja bakterij. Poleg teh preventivnih ukrepov poskrbimo za uravnoteženo in zdravo prehrano, ki lahko pomaga okrepiti imunski sistem in zmanjšati tveganje za različna vnetja.

