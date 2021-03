Dva koraka za poletje brez celulita

Oglasno sporočilo

Toplejši dnevi so že tukaj, zato bomo kmalu skočile v lahkotnejša oblačila in v ospredje postavile negovano telo. V vaši negovalni rutini za čvrsto kožo ne smeta manjkati dva kultna izdelka, ki bosta poskrbela, da se boste v svoji koži počutili odlično s pomočjo dveh preprostih korakov.

Prijetno razvajanje v domači kopalnici

Najprej si privoščite toplo prho ali vročo kopel, ki bo vašo kožo pripravila na nadaljnjo nego. Za začetek je treba odstraniti suho kožo, ki je nastala med zimo, hkrati pa bo koža tako še bolje vpila negovalne izdelke, ki jih bomo nanesli kasneje. Predlagamo vam izjemni piling Collistar Anti-Water Talasso Scrub iz negovalne linije Special Perfect Body, ki vsebuje sol, trsni sladkor, začimbe in eterična olja. Ta posebna mešanica bo aktivno delovala na kožo ter poskrbela za videz gladke in napete kože, ob redni uporabi pa bo pripomogla tudi k izboljšanemu videzu morebitnih problematičnih delov telesa. Uporaba je povsem preprosta, saj piling le nanesete s krožnimi gibi in preprosto sperete.

Dodaten namig: poleti ga uporabite pred sončenjem ali nanosom samoporjavitvenih sredstev, saj bo poskrbel za čudovit enakomeren ten.

Legendarni gel, ki ga lepotne poznavalke preprosto obožujejo

Razvajanje nadaljujte z nanosom inovativnega gela Collistar Anticellulite Cryo-Gel iz negovalne linije Special Perfect Body, ki vsebuje kombinacijo aktivnih sestavin za boj proti celulitu. Navdihnila ga je krioterapija, saj se takoj po nanosu vpije v kožo ter poskrbi za takojšen občutek prijetnega hlajenja, napete kože in lahkotnih nog, zato je še posebej prijeten za uporabo v vročih dneh. Posebna mešanica rastlinskih alfa-hidroksi kislin bo takoj dvignila vašo kožo in zmanjšala videz pomanjkljivosti, izvleček azijskega vodnega popnjaka pa se bo boril proti izgubi elastičnosti in zagotovil postopen lifting.

Ta prijeten gel se bo uspešno spopadel s ključnimi vzroki težav, kot sta kopičenje maščob in sprememba mikrocirkulacije, tudi s pomočjo izvlečka rožnatega popra in kofeina, ki omejujeta tvorbo maščobnih celic, preprečujeta kopičenje lipidov in nastanek nove maščobe.

Vsebuje tudi aromatična eterična olja, ki spodbudijo občutek sprostitve in v vašo kopalnico prinesejo malce spa razvajanja. Naj vam prišepnemo, da ta legendarni gel obožuje tudi modna ikona in poznavalka vsega lepega Nika Ambrožič Urbas, ki ga je razglasila kar za "absolutno odkritje sezone".

Privoščite si vrhunske izdelke po ugodni ceni

Pot do lepega videza kože je torej preprosta: uporabite negovalni piling Collistar Anti-Water Talasso Scrub in lahkotni gel Anticellulite Cryo-Gel ter druge izdelke iz vrhunske linije Collistar Special Perfect Body, ki bodo poskrbeli za brezskrben skok v pomlad.

Če jih želite preizkusiti, potem ne smete zamuditi posebne akcije, ki vas od 22. marca do 3. aprila pričakuje v poslovalnicah Müller po Sloveniji: na prav vse izdelke iz linije za nego telesa boste namreč prejeli kar 25 odstotkov popusta. Privoščite si razvajanje!

Naročnik oglasne vsebine je BOLTON ADRIATIC D.O.O.