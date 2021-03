Deset neverjetnih živil, ki delujejo kot viagra

Oglasno sporočilo

Kako dolgo že sanjaš o izklesanem in vitalnem telesu ter divjem seksu? Zagotovo predolgo. Pozabi na izgovore, kot so: preveč stresa, časovna stiska, preobremenjenost in utrujenost. Povrni si moško telo, v katerem se boš znova počutil nepremagljivo, močno in energično.

Te zanima, kako si napolniti življenjsko baterijo in povečati libido?

Dokazano je, da zdrav način prehranjevanja ter izbor pravih živil vplivata na željo po spolnosti in krepita spolno moč. Ljudje so že od antike iskali živila oziroma tako imenovane afrodiziake, ki vplivajo na porast libida. Za to, da prebudiš tigra v sebi, je potrebnih le nekaj pametnih prehranskih odločitev.

Deset živil, ki povečujejo vitalnost in libido vsakega moškega

Določena hrana lahko močno vpliva na tvoje hormone, energijo, stres in vsakodnevno počutje. Si vedel, da obstajajo živila, ki te vznemirijo, povišajo krvni tlak in, da, tudi prebudijo spolno slo?

V nadaljevanju si lahko prebereš več o naravnih afrodiziakih, ki jih lahko vključiš v svoj jedilnik. Naravni afrodiziaki so polni vitaminov in mineralov, ki pospešujejo pretok krvi v spolnih organih in zato povečujejo spolni nagon. Z njihovo pomočjo se bo bistveno izboljšalo najprej splošno počutje, sledila pa bo tudi želja po spolnosti.

#1 Ostrige

Prvi divji predlog. Svojo izbranko preseneti z romantično večerjo. Na meniju naj bodo ostrige, ki so najbolj znan afrodiziak med afrodiziaki. Vsebujejo veliko cinka, ki spodbudi libido. Ta mineral omogoča povečan pretok krvi v tvoje spolne organe, hkrati pa skrbi za zdrave vrednosti testosterona in posledično zdravo spolnost. Ker telo cinka ne tvori samo, ga moramo v telo vnesti s pomočjo živil ali prehranskih dodatkov. Če pa nisi ravno ljubitelj ostrig, je veliko cinka tudi v jastogu, rakovicah, rdečem mesu in perutnini.

#2 Losos

Losos in druge ribe z rožnatim mesom vsebujejo veliko količino koristnih maščobnih kislin omega-3, ki spodbujajo zdrav pretok krvi. Če uživamo več maščobnih kislin omega-3, imamo dokazano boljši pretok krvi in hkrati nižje tveganje za depresijo. Slabo mentalno zdravje in upočasnjen krvni pretok nista ravno prijatelja dobrega spolnega življenja.

#3 Sadje

S sadjem do boljše spolne kondicije? Študije dokazujejo, da več sadja v vsakodnevni dieti zmanjša tveganje za erektilno disfunkcijo za skoraj 15 odstotkov. Za to je zaslužna visoka vsebnost flavonoidov, ki so v jagodah, grozdju, jabolkih in agrumih. Svojo spolno slo pa lahko spodbudiš tudi z uživanjem lubenice ali rdeče pese. Prehranski nitrati iz soka rdeče pese izboljšujejo vzdržljivost med seksom, hkrati pa poskrbijo za zdravo srce. To pa je še kako pomembno za posteljne aktivnosti.

#4 Avokado

Azteki so avokado zaradi njegove oblike opisovali kot moda. In imeli so prav! Avokado je afrodiziak, bogat z nenasičenimi maščobami, in ima nizko vsebnost nasičenih maščob, kar je blagodejno za vaše srce in arterije. Vse, kar utrjuje moč srca, pomaga, da se kri prenaša v vse prave kraje. Si vedel, da so moški z boleznimi srca dvakrat bolj podvrženi erektilni disfunkciji?

#5 Pikantni čili

Naj bo vrste jalapeño ali habanero, čili je odličen vir kapsaicina, ki povzroča občutek vzburjenosti do te mere, da ta postane resničen. Pekoča paprika poveča libido in raven testosterona, zaradi česar boš vsekakor postal bolj aktiven. Pozor, ne pretiravaj s stopnjo pikantnosti, saj ta s seboj prinese tudi potenje in povečan srčni utrip.

#6 Oreščki in semena

Si vedel, da lahko oreščki prebudijo tvoje spolno življenje? Oreščki in semena, kot so mandlji, orehi, indijski oreščki, arašidi in lešniki, vsebujejo velike količine cinka in arginina. V lešnikih in mandljih je posebna aminokislina, ki je eno najboljših naravnih sredstev za boljšo spolno moč. Orehi bodo izboljšali plodnost in kakovost sperme nasploh.

#7 Temna čokolada

Košček temne čokolade bo sprostil tvoje arterije, izboljšal krni obtok, posledično pa tudi povečal tvoj libido. Gre za enega najstarejših znanih afrodiziakov, ki dokazano sproža enake občutke kot spolni odnos. A pazi, temna čokolada mora vsebovati vsaj 70 odstotkov kakava. Z mlečno čokolado bo spolnost pač bolj medla.

#8 Maca

Maca je znana kot naravna viagra iz južnoameriških Andov. Njen koren so za spolno in splošno fizično vzdržljivost uporabljali že Inki. Študije potrjujejo, da maca pomaga povečati libido in izboljšati erektilno funkcijo pri moških z blago erektilno disfunkcijo. Nutricionisti imajo maco za nekakšno superhrano. Vsebuje namreč snovi, ki uravnotežijo hormone, povečujejo moč obrambnega odziva telesa, krepijo imunski sistem, izboljšujejo spomin in koncentracijo.

#9 Rdeči ginseng

Prebudi svojo spolno energijo s starodavnim kitajskim receptom. Ginseng se v tradicionalni kitajski medicini uporablja že več kot 5.000 let in velja za eno najbolj zdravilnih azijskih rastlin. Njegove učinkovine stimulirajo libido, pa tudi krepijo seksualno vzdržljivost, in sicer tako, da povečajo koncentracijo testosterona v telesu in pospešijo tvorbo semenčic.

Dolgotrajno jemanje ginsenga izboljša razpoloženje, splošno počutje in vitalnost ter kakovost življenja. Korenina ginsenga spodbuja tudi imunski sistem in poveča odpornost telesa proti okužbam.

#10 Navadna zobačica (tribulus terrestri)

Če se pogosto pojavijo težave z vzburjenjem, ti lahko na pomoč priskoči majhna rastlina z močnim delovanjem. Plodovi in korenine zobačice so priljubljeni v tradicionalni kitajski in ajurvedski medicini. Ena izmed študij je pokazala, da njeno uživanje izboljšuje spolno željo pri moških ter vpliva na spolne organe in aktivnost hormonov.

Zdaj veš vse o živilih, ki povečujejo libido

Če je tvoja želja po seksu izginila, je to vsekakor alarm, da moraš spremeniti svoj način življenja. Na seznam dnevnih aktivnosti dodaj veliko gibanja in zdravo prehranjevanje.

Ključ do tvoje spolne energije je v hrani. Na jedilniku naj bodo tiste jedi, ki poženejo kri po žilah in vplivajo na dvig testosterona - najpomembnejši hormon, ki utrjuje in krepi tvojo moškost. Če pa nimaš časa za vsakodnevno iskanje stimulativnih živil, so naravna dopolnila odlična bližnjica do srečnega konca.

