Brez očal na daleč in blizu

S pomočjo multifokalnih intraokularnih oz. znotrajočesnih leč (IOL) (bifokalne, trifokalne leče s podaljšanim žariščem, bifokalne torične in trifokalne torične IOL) je danes možno odpraviti dioptrijo pri pacientih, ki potrebujejo očala tako na blizu kot na daleč ali samo na blizu. Operacija se izvede enkrat v življenju in ima trajen učinek. Dioptrija se po operaciji običajno ne spreminja več, umetna leča v očesu pa je trajen material, ki ga z leti ni treba menjati ali kako drugače spreminjati.

Operacija, ki traja običajno 15 do 20 minut, je neboleča, mogoče nekoliko neprijetna, saj je treba med operacijo sodelovati. Z izkušenim kirurgom je možnost zapleta manjša od enega odstotka. Po operaciji je treba en dan počivati, že naslednji dan pa se vid začne izboljševati. Večina pacientov že naslednji dan kar dobro vidi, polno stabilizacijo dioptrije pa pričakujemo tri tedne po operaciji.

Danes je tehnika izredno izpopolnjena tudi zaradi dr. Vladimirja Pfeiferja, ki je za svojo tehniko operacije prejel najvišje priznanje, tako ameriškega kot evropskega združenja za kataraktno in refraktivno kirurgijo. Njegova tehnika se uporablja po vsem svetu, dr. Vladimir Pfeifer pa jo uči na največjih oftalmoloških kongresih. Ker je Slovenec, je tako Slovenija z njim pridobila enega najboljših kirurgov za to področje.

Obstaja kar nekaj vrst multifokalnih intraokularnih oz. znotrajočesnih leč (IOL), ki nam omogočajo, da po operaciji ne potrebujemo očal niti za na daleč niti za na blizu oziroma se naša odvisnost od očal bistveno zmanjša, ne glede na to, ali imamo na očesu prisoten tudi roženični astigmatizem ali ne.

S pomočjo trifokalne intraokularne oz. znotrajočesne leče (IOL) se očal lahko tako rekoč popolnoma znebimo, saj ima leča tri žarišča, kar nam omogoča branje, gledanje računalnika ali armature v avtu, ki je bolj oddaljena, kot na primer knjiga ali časopis, in gledanje v daljavo, vse brez očal.

Za tiste, ki imajo prisoten še roženični astigmatizem, pa so na voljo bi- ali trifokalne torične intraokularne oz. znotrajočesne leče (IOL), ki omogočajo večjo neodvisnost od očal po operaciji pri pacientih z astigmatizmom, ki bi sicer potrebovali očala za na daleč in za na blizu že zaradi cilindra. Obstajajo tudi torične intraokularne oz. znotrajočesne leče (IOL), ki omogočajo gledanje tako rekoč brez očal na daljavo pri ljudeh z roženičnim astigmatizmom. Za torično intraokularno oz. znotrajočesno lečo (IOL) je primeren vsak pacient, ki ima roženični cilinder višji od 1. dioptrije. Roženični cilinder je drug kot cilinder, ki ga nosimo na očalih in se s posebnimi meritvami določi na predoperativnih pregledih. Vsi pacienti s takšnim cilindrom bodo s torično intraokularno oz. znotrajočesno lečo (IOL) po operaciji brez očal za na daleč.

Ta operacija je smiselna za vsakega, ki se je naveličal iskati očala za branje ali stalno menjati očala enkrat za na daleč in drugič za na blizu. Operacija se svetuje kot korekcija dioptrije po 40. letu starosti pacienta, ko se laserska korekcija ali korekcija z ICL lečami (implatibilnimi lečami), ne svetuje več.

Operacija zamenjave leče z multifokalnimi intraokularnimi lečami ali IOL je najuspešnejša operacija, ki se na svetu opravlja. Sama tehnika operacije v Sloveniji je na zelo visoki ravni. Leta 1989, ko je dr. Vladimir Pfeifer lastnoročno iz ZDA prinesel prvo darovano aparaturo za fakoemulzifikacijo, se je v Sloveniji začel silovit razvoj operacije na področju intraokularne leče, ki je potekal hkrati z najrazvitejšimi državami na svetu. Implantacijo multifokalne intraokularne leče ali IOL je v Sloveniji prvi opravil dr. Vladimir Pfeifer, že pred več kot 20 leti, ko so bile multifokalne intraokularne oz. znotrajočesne leče (IOL) še velika posebnost.

Več: http://www.okc-pfeifer.si/brez-ocal-na-dalec-in-blizu-oz-odprava-dioptrije-z-implantacijo-multifokalnih-intraokularnih-oz-znotrajocesnih-lec-iol/

Za tehniko operacije, ki je prikazana na tem videu, je dr. Vladimir Pfeifer letos maja prejel "oskarja", najvišje priznanje - v svetovnem merilu - najštevilčnejšega ameriškega združenja za kataraktno in refraktivno kirurgijo.

