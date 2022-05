Brez diete in telovadbe je v treh tednih izgubila 25 kilogramov. Kako je to mogoče?

Oglasno sporočilo

Gospa Manja Kotnik (36 let) je odkrila naravno metodo , s katero je v manj kot mesecu dni brez odrekanja izgubila 25 kilogramov. Zahvaljujoč temu se je znova zaljubila v moža. Poglejte, kako!

Poročila sem se zelo mlada, potem sva bila zaljubljena drug v drugega kot dva golobčka − se spominja Manja. Po enem letu se nama je rodila prva hči Katarina, nato pa dva sinova − Damjan in Andrej. Ko sem bila noseča, se ničemur nisem odpovedovala. "Vse to je za malčke. Jesti moram za dva," sem se prepričevala. Čutila pa sem, da mi potem ne bo tako enostavno shujšati.

Žal sem se po treh nosečnostih skupaj zredila za več kot 20 kilogramov. Nosila sem ohlapna oblačila in se prepričevala, da povečanje moje teže ni tako opazno. Tašča mi je kmalu dala vedeti, kako sem se motila. Na Andrejevem krstu je pristopila k meni in brez oklevanja izstrelila: "Manja, si spet noseča? Ni prezgodaj za to?"

Zardela sem in rekla, da nisem noseča. Potem pa sem spoznala, kako je moje salo vidno drugim.

Vedela sem, da je to moja zadnja rešilna bilka. Sledila sem navodilom. Bila je potrebna le ena preprosta stvar vsak dan, da bi shujšala. In to kakšna!

Prvi dan sem izgubila en kilogram. Mislila sem, da je morda naključje, a sem nadaljevala tretma. Drugi dan je bilo že tri kilograme manj, pet kilogramov petega dne ... Po 20 dneh tretmaja sem se spravila v hlače še iz časov pred prvo nosečnostjo. Po manj kot mesecu dni sem imela 25 kilogramov manj!

Moje razpoloženje se je takoj izboljšalo. Ne samo zaradi videza, ampak tudi zato, ker nisem bila nenehno zaspana in nisem postala utrujena pri najpreprostejših dejavnostih.

Po mesecu dni sem naredila vse teste in izkazalo se je, da so idealni! Normalen holesterol, normalen sladkor, normalen krvni tlak. Zdravnik se je pošalil, da si rezultate lahko obesim na steno.

Končno sem lahko zdrava, energična in vitalna mama, ki si jo moji otroci zaslužijo!

Moj mož se je spet zaljubil vame.

Tudi moj mož je opazil mojo metamorfozo. Smeje se, da so mu v bolnišnici zamenjali ženo. Vendar vem, da mu je ta sprememba všeč. Več časa preživimo s celotno družino, kolesarimo in hodimo na dolge sprehode.

Ob 15. obletnici poroke me je mož povabil v čudovito restavracijo. Kupil je šopek vrtnic in rekel, da lahko izberem, kar hočem. Super občutek je bil, da sem lahko naročila juho, glavno jed in sladico, ne da bi razmišljala o tem, koliko se bom zredila.

Po večerji mi je mož izročil prstan z gravuro na notranji strani: "Za najboljšo ženo na svetu." Ne bom skrivala, da sem se razjokala.

Čudovito je, da lahko zdaj vsaka ženska tako enostavno izgubi 10, 15 ali 30 kilogramov in se spet počuti privlačna in polna življenja!

Naročnik oglasne vsebine je Grobally LLC