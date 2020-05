Bolezen sodobnega časa prisotna pri kar 30 tisoč Slovencih

Vsak peti odrasli se sooča z boleznijo srčnega popuščanja, ko srce ne zmore dovolj učinkovito prečrpati vse krvi, ki jo potrebuje telo. Srce postane prešibko ali neprožno.

Število bolnikov s srčnim popuščanjem narašča, ozaveščenost o srčnem popuščanju pa je v svetu in tudi pri nas še vedno preslaba. V Sloveniji ocenjujejo, da se s to boleznijo sooča okrog 30 tisoč ljudi. V Evropi se s to boleznijo spopada najmanj 15 milijonov odraslih.

Pet let od diagnoze umre polovica bolnikov

Srčno popuščanje nastane pri vsakem petem, starejšem od 40 let. To je bolezen sodobnega časa in povzroča številne omejitve, zato izrazito poslabša kvaliteto življenja bolnikov, močno pa vpliva tudi na njihove svojce in ima zelo slabo prognozo.

Čeprav se je preživetje bolnikov s srčnim popuščanjem v zadnjih letih bistveno izboljšalo, ostaja smrtnost še vedno zelo visoka. V petih letih od postavitve diagnoze srčnega popuščanja umre približno polovica bolnikov.

Foto: Getty Images Srce je mišični organ, velikosti pesti, s štirimi zaklopkami, ki utripne približno 100.000-krat na dan in poganja kri po vsem telesu. Vse, kar vpliva na črpalno sposobnost srca, vpliva na telo in počutje. Srce lahko prizadenejo številne bolezni, ki zmanjšajo njegovo črpalno zmogljivost in sposobnost prilagajanja glede na potrebe organizma. V današnjem svetu sta najpogostejši: bolezen srčnih žil (koronarna bolezen) in zvišan krvni tlak.

Znaki, ki jim morate prisluhniti

Simptomi srčnega popuščanja so pri ljudeh različni. Številne simptome srčnega popuščanja lahko pripišemo tudi drugim vzrokom, torej se ne pojavljajo izključno pri srčnem popuščanju. Če ste opazili, ali opažate v zadnjih treh mesecih katerega izmed navedenih simptomov, se posvetujte z zdravnikom. Foto: Getty Images

Bolniki ob prvem stiku z zdravnikom najpogosteje povedo, da imajo občutek pomanjkanja zraka, da so utrujeni in da se jim v telesu nabira voda, ki je telo zaradi slabše funkcije srca ne more izločiti preko ledvic.

Pri srčnem popuščanju se v telesu namreč nabira tekočina večinoma v stopalih, gležnjih, nogah, trebuhu in tudi v pljučih, kar povzroča zadihanost in druge simptome srčnega popuščanja:

- zadihanost,

- zatekanje gležnjev, stopal ali trebuha,

- izguba teka,

- velika utrujenost ali nobene energije,

- zadihanost med počivanjem,

- hitro utripanje ali razbijanje srca,

- kašljanje ali sopenje,

- pogostejše uriniranje, zlasti ponoči,

- povečanje telesne teže v kratkem času (več kot dva kilograma v dveh dneh).

Če smo opazili simptome srčnega popuščanja, mora zdravnik narediti diagnostične preiskave, ki obsegajo elektrokardiogram, rentgenogram pljuč in srca ter osnovne laboratorijske preiskave, preveriti srčni utrip, krvni tlak in telesno težo.

Redni pregledi, tudi ob odsotnosti simptomov, pa so pri srčnem popuščanju ključni za nadzor in upočasnjevanje napredovanja bolezni.

Levo ali desno? Ključno za pojav srčnega popuščanja je zmanjšanje črpalne sposobnosti srca in omejitev količine krvi, ki napolni levi prekat srca ob vsakem srčnem utripu. Med najpogostejšimi znaki levostranskega srčnega popuščanja so bledica, hladen znoj, oteženo dihanje, hitrejši srčni utrip, visok arterijski krvni tlak in izkašljevanje krvi. Znaki desnostranskega srčnega popuščanja pa so motnje v izločanju urina, nabrekle vratne vene, zatekanje gležnjev, trupa in okončin in nabiranje vode v trebušni votlini.

Številni vzroki za šibko srce

Nastanek srčnega popuščanja je lahko dolgoletni proces, včasih pa se pojavi na hitro in tako moške kot ženske lahko prizadene na enak način. Foto: Getty Images

Do srčnega popuščanja lahko pride zaradi poškodbe srčne mišice, ki jo najpogosteje povzročita srčni infarkt ali vnetje srčne mišice. Srce tako ne zmore več črpati dovolj velike količine krvi skozi telo za presnovne potrebe. Zato so organi slabo preskrbljeni s kisikom in hranilnimi snovmi.

Med dejavniki tveganja za zgodnji nastanek srčnega popuščanja so tudi nezdrave življenjske navade.

Srce lahko izgubi svojo funkcijo in postane neučinkovito zaradi:

- sladkorne bolezni,

- srčnega infarkta,

- koronarne srčne bolezni,

- uživanja drog/alkohola,

- bolezni srčne zaklopke,

- visokega krvnega tlaka,

- neenakomernega srčnega utripa,

- nekaterih okužb srca ali

- prirojenih težav s srcem.

Zgodnja diagnoza in upoštevanje nasvetov

Zgodnje odkritje in ustrezno zdravljenje srčnega popuščanja lahko močno izboljšata počutje in kakovost življenja. Foto: Getty Images

Srčno popuščanje ni ozdravljivo, vendar lahko napredovanje bolezni upočasnimo z zgodnjo diagnozo, uvedbo najboljše možne terapije in spremembo načina življenja ter se tako še naprej ukvarjamo s stvarmi, ki so nam pri srcu.

#ZDRAVILA

Bolniki morajo prejeti ustrezno zdravniško oskrbo in dosledno upoštevati zdravnika pri jemanju zdravil.

Večina bolnikov s srčnim popuščanjem jemlje vsaj tri ali štiri vrste zdravil, ki jih je treba jemati tudi takrat, ko se počutijo dobro, saj so zdravila namenjena predvsem dolgoročnemu razbremenjevanju srčne mišice.

#ŽIVLJENJSKI SLOG

Foto: Getty Images

Temeljno zdravljenje srčnega popuščanja vključuje prilagojen življenjski slog in jemanje predpisanih zdravil. Zelo pomemben je tudi nadzor ravnovesja zaužite in izločene tekočine, kar bolnik spremlja z rednim tehtanjem.

Treba je redno spremljati telesno težo in se posvetovati z zdravnikom, če pride do hitre spremembe, saj gre takrat za nabiranje odvečne vode v telesu ali pa za pretirano izsušenost.

Omejiti je treba količino zaužite soli v prehrani, in sicer z izogibanjem konzervirani hrani in dodatnemu dosoljevanju. Omejiti je treba vnos alkohola, se izogibati kajenju in zakajenim prostorom ter v okviru lastne zmogljivosti ostati telesno dejaven.

Že sprehodi ali lahkotno kolesarjenje sta blagodejni aktivnosti. Telesno nedejavni odrasli srednjih let imajo pogosto majhen in tog levi srčni prekat, v katerem polnilni tlak med telesno vadbo hitro naraste. To lahko vodi v diastolično srčno popuščanje, za katero dobrega zdravila ne poznamo. Dobro popustljivost levega prekata pa lahko ohranjamo s telesno vadbo.

#POSEGI

Srčno popuščanje lahko upočasnijo tudi z operativnimi posegi, kot so transplantacija srca ali vstavitev začasne pomožne črpalke. Eden od ukrepov je tudi namestitev naprav, ki se vstavijo pod kožo v prsnem košu za spremljanje in uravnavanje srčnega ritma, kot so spodbujevalniki in defibrilatorji.

#VROČINA

Pomembno je, da zdravila tudi v poletnih mesecih jemljemo redno. Pri tem smo pozorni na odvajanje vode in vrednosti krvnega tlaka, saj se zaradi prekomernega potenja in posledične izgube telesnih tekočin lahko zniža krvni tlak, vode pa odvajamo manj. V takem primeru se posvetujemo z osebnim zdravnikom. Foto: Getty Images

V prihajajočih mesecih nas čakajo visoke temperature, ki jih včasih težko prenašajo tudi povsem zdravi mladi ljudje, starejši, s prekomerno telesno težo in srčno-žilni bolniki pa so na vročino še posebej občutljivi. Poveča se znojenje, razširijo se tudi krvne žile. Srce je zaradi tega bolj obremenjeno, kar lahko povzroči zdravstvene težave. Zato redno hladimo prostore, smo oblečeni v lahkotna oblačila in skrbimo za lahko prehrano. Izogibamo se alkoholnim in kofeinskim napitkom, saj le-ti še dodatno odvajajo vodo iz telesa. Zaradi prekomernega potenja je priporočljivo spiti več tekočine kot običajno, kar velja tudi za bolnike s srčnim popuščanjem, ki imajo sicer zaradi narave svoje bolezni omejen vnos tekočin.

Ob upoštevanju zdravniških nasvetov, rednem jemanju zdravil in spremenjenem življenjskem slogu mnogo ljudi s srčnim popuščanjem lahko še naprej živi aktivno življenje.