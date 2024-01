Bolečine v kolenu pri hoji – tveganja in pravilno zdravljenje

Oglasno sporočilo

Ali doživljate neznosne bolečine v kolenih? Morda ste opazili, da je bolečina pri aktivnostih še hujša? Brezhibno delujoča kolena so ključna za naše gibanje in življenjsko kakovost. A vse prevečkrat se srečujemo z bolečinami v kolenu, ki lahko omejijo našo sposobnost opravljanja vsakodnevnih dejavnosti.

Bolečine v kolenu so kompleksna težava, ki se lahko pojavi zaradi različnih vzrokov, kot so poškodbe, obraba sklepnega hrustanca, sklepno vnetje ali degenerativne bolezni.

Njihov vpliv sega dlje od zgolj fizičnega nelagodja, saj lahko bolečina v kolenu negativno vpliva na splošno kakovost življenja, omejuje naše gibanje in vodi do zmanjšane telesne aktivnosti.

V nadaljevanju vam bomo predstavili, kaj povzroča bolečine pri hoji, poudarili pomen pravočasnega prepoznavanja simptomov ter se osredotočili na terapevtske pristope.

Razumevanje in pravilno obravnavanje bolečin v kolenu sta ključni za ohranjanje funkcionalnosti sklepa in kakovosti vašega življenja. Kako vas do brezskrbnega življenja brez bolečin vodimo v kliniki Medicofit, vam predstavljamo v nadaljevanju.

Foto: Medicofit

Kaj povzroča bolečino pri hoji?

Bolečine v kolenu se lahko pojavijo kot posledica akutne poškodbe ali kroničnega stanja, kot so obrabne spremembe ali preobremenitveni sindromi. V nadaljevanju vam predstavljamo pogoste vzroke bolečine v kolenu, ki se poslabša pri hoji.

Osteoartritis

Osteoartritis je najpogostejša degenerativna bolezen sklepov, ki predstavlja enega glavnih vzrokov za bolečine v kolenu med hojo. Gre za stanje, ki prizadene sklepni hrustanec, kar vodi v bolečino in omejeno gibljivost.

Najpogosteje se razvije s starostjo, in sicer kot posledica obrabnih sprememb. Velik vpliv na nastanek imajo genetska predispozicija, prekomerna obremenitev sklepa ter visoka telesna teža.

Ali ste vedeli, da se artritis najpogosteje pojavi prav v kolenskem sklepu? Spremembe sklepnega hrustanca vidimo pri kar 40 odstotkih ljudi nad 50. letom starosti.

Simptomi osteoartritisa vključujejo bolečino, omejeno gibljivost in oteklino v sklepu. Pri hoji se lahko bolečina stopnjuje, kar posamezniku povzroča nelagodje in pogosto vodi v zmanjšano telesno aktivnost. Pomembno je opozoriti, da se simptomi lahko razlikujejo glede na stopnjo bolezni.

Zdravljenje osteoartritisa in s tem povezanih bolečin v kolenu pri hoji je večplastno. Ključna sta zgodnje odkrivanje in natančna diagnoza, ki jo postavimo na podlagi klinične slike in slikovnih preiskav. Pomembno je, da posamezniki takoj po postavljeni diagnozi začnejo aktivno fizioterapijo, saj lahko s sodobnimi fizioterapevtskimi metodami znatno zmanjšamo potrebo po operativnem posegu.

Tekaško koleno

Tek je priljubljena oblika vadbe, ki prinaša številne zdravstvene koristi, vendar pa se pri nekaterih posameznikih lahko pojavijo težave, kot je tekaško koleno oz. sindrom iliotibialnega trakta, ki povzroča bolečine na zunanji strani kolena.

Tekaško koleno se pojavi zaradi vnetja ali draženja iliotibialnega trakta (dolgega traka vezivnega tkiva), ki poteka od zunanje strani kolka do spodnjega dela golenice. Ta sindrom pogosto prizadene tekače, kolesarje in druge športnike, ki se ukvarjajo s ponavljajočimi se gibi kolena.

Glavni simptom tekaškega kolena je bolečina na zunanji strani kolena, ki se pogosto poslabša pri hoji ali teku. Pri tekačih je to lahko posledica stalnega upogibanja in iztegovanja kolena, kar povzroči trenje med iliotibialnim traktom in stegnenico. Prav tako k razvoju sindroma prispevata nepravilna tehnika teka ali neustrezna obutev.

Za obvladovanje tekaškega kolena je ključno celostno pristopanje k tej težavi. Prvi korak je počitek in zmanjšanje intenzivnosti vadbe, da se zmanjša akutno vnetje in omogoči celjenje tkiva. Fizioterapija, vaje za krepitev mišic okoli kolena ter raztezne vaje za iliotibialni trakt so pomembni elementi rehabilitacije.

Foto: Medicofit

Burzitis

Burzitis se pojavi zaradi vnetja sinovialne vrečke, ki deluje kot "mehka blazinica" med kostmi, mišicami in tetivami v kolenu. Simptomi burzitisa vključujejo bolečino, oteklino ter občutljivost na prizadetem območju. Pri hoji naši bolniki pogosto opazijo poslabšanje bolečin in nelagodja.

Nenadne obremenitve, prekomerno trenje in poškodbe so pogosti vzroki za razvoj burzitisa. Pri nekaterih ljudeh se lahko burzitis pojavi tudi kot posledica kroničnih stanj, kot je revmatoidni artritis.

Zdravljenje burzitisa vključuje počitek, hlajenje prizadetega območja in specialno fizioterapijo. Redno izvajanje terapevtskih vaj za krepitev mišic okoli kolena in izogibanje prekomernim obremenitvam vam lahko pomagata zmanjšati bolečine in vnetje.

Bakerjeva cista

Bakerjeva cista (poplitealna cista) se oblikuje zaradi kopičenja sinovialne tekočine v sinovialni vrečki na zadnji strani kolena. To lahko povzroči izboklino, ki jo pacienti občutijo kot oteklino za kolenskim sklepom.

Najpogosteje se Bakerjeva cista pojavi kot posledica druge osnovne težave, kot je poškodba meniskusa, osteoartritis ali revmatoidni artritis. Vnetje v kolenskem sklepu namreč povzroči povečano proizvodnjo sinovialne tekočine, ki lahko privede do nastanka ciste.

Poleg otekline lahko Bakerjeva cista povzroča tudi bolečino. Pri hoji se bolečina običajno stopnjuje, saj med aktivacijo sklepa preostale strukture pritisnejo na cisto.

Za posameznike, ki se spopadajo z bolečinami v kolenu pri hoji zaradi Bakerjeve ciste, so lahko koristni določeni pristopi. Ključna komponenta fizioterapevtskega zdravljenja vključuje prilagojeno vadbo, med katero izvajate specifične vaje za okrepitev mišic okoli kolenskega sklepa. To je namenjeno povečanju stabilnosti in podpore sklepu.

Kako vam pri bolečinah v kolenu pomagajo v kliniki Medicofit?

V kliniki Medicofit verjamejo v celostno zdravljenje, ki vodi pacienta od diagnoze do popolne fizioterapevtske rehabilitacije. Strokovna ekipa vam zagotavlja dolgoročno učinkovite rezultate z izvajanjem aktivne fizioterapije in individualne obravnave.

Prvi korak je diagnostična terapija, kjer njihovi fizioterapevti pridobijo vpogled v vzroke vaših težav ter proučijo simptome in omejitve vašega telesa. S poglobljenim pogovorom in fizičnim pregledom pridobijo celostno sliko vašega stanja.

Kako se diagnostična terapija razlikuje od običajnega pregleda? V kliniki Medicofit želijo svojim pacientom že ob prvem obisku zagotoviti protibolečinsko in protivnetno terapijo, zato so v diagnostični pregled že vključili prve elemente zdravljenja!

Foto: Medicofit

Na podlagi diagnostičnih ugotovitev pripravijo program zdravljenja, ki je sestavljen iz akutne fizioterapije, postakutne kineziologije in preventivne vadbe.

V akutni fazi fizioterapevtskega zdravljenja se osredotočajo na hitro zmanjšanje bolečine, vnetja ter povečanje gibljivosti in mišične moči. Strokovnjaki fizioterapevtske ekipe izvajajo vrsto terapij, vključno z manualno terapijo, sklepno mobilizacijo, terapijo prožilnih točk, miofascialnim sproščanjem ter najsodobnejšo instrumentalno terapijo, kot so diamagnetoterapija, terapija TECAR, laser SUMMUS, globinski udarni valovi ter visokotonska elektrostimulacija.

Nato pacienta vodijo skozi kineziološko fazo, kjer se osredotočajo na specialno terapevtsko vadbo, prilagojeno posameznikovim potrebam. Posebna pozornost je namenjena progresivni pliometrični vadbi, ki pripomore k izboljšanju obremenilne kapacitete kolena.

Foto: Medicofit

Kaj lahko pričakujete v preventivnem programu? S preventivno kinezioterapijo pacienti pridobijo izjemno moč, gibljivost in odpornost – ključno je, da po uspešnem zdravljenju ohranjate optimalno stane svojega telesa.

Celoten postopek se konča z biomehansko analizo in testiranjem, ki prikažeta gibalno učinkovitost in napredek vaše terapije.

V kliniki Medicofit ne ponujajo le zdravljenja, ampak vam nudijo popolno rešitev bolečin v kolenu. Njihov cilj je, da se vrnete k aktivnemu in brezskrbnemu življenju. Obrnite se nanje in dovolite, da vam pomagajo na poti do optimalnega zdravja in dobrega počutja! VAŠA POT DO NOVEGA ŽIVLJENJA! >>

