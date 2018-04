Bo arašidovo mleko novi hit?

Vse več posameznikov tako zaradi zdravstvenih razlogov kot zaradi osebnih prepričanj namesto po mleku posega po rastlinskih napitkih. Sojini, kokosovi, riževi, lešnikovi, ovseni in mandljevi napitki so danes že ustaljeni nadomestki za živalsko mleko, manj znan pa je arašidov napitek oziroma mleko, ki se ga pri nas ne da kupiti, lahko pa si ga pripravimo doma.

Najbolj priljubljen izdelek iz arašidov je zagotovo arašidovo maslo, ki je skoraj vsem dobro poznana dobrota, saj je zaradi svoje vsestranskosti zelo uporabna. Arašidovo mleko oziroma napitek je medtem manj znan izdelek, saj se ga pri nas sploh ne da dobiti, v ZDA pa ga izdelujeta le dve podjetji.

Direktor ameriškega Državnega odbora za arašide Bob Parker je na spletni strani odbora pojasnil, da arašidov napitek vsebuje osem gramov beljakovin na porcijo (250 ml), kar je primerljivo s kravjim mlekom. "Prav tako ima gladko in kremasto teksturo, ki spet daje občutek pravega mleka," trdi.

Napovedi kažejo, da naj bi svetovni trg mlečnih alternativ letos dosegel vrednost 13 milijard evrov. Kralj med napitki je danes še vedno mandljev, ampak mandlji potrebujejo veliko vode, kar po mnenju nekaterih ni idealno za okolje. Mogoče je to dobra priložnost za arašide, ki je potrebujejo manj in imajo od omenjenih alternativ tudi najvišjo vrednost beljakovin.

Danes je na trgu ogromno rastlinskih alternativ kravjemu mleku. Foto: Thinkstock

Kravje mleko na primer vsebuje približno 8,5 grama beljakovin na porcijo, sojin napitek sedem, mandljev pa le en gram na porcijo. Arašidov napitek se tako z osmimi grami beljakovin na porcijo najbolj približa kravjemu.

Je to sploh mleko?

Ko govorimo o alternativah živalskemu mleku, te pogosto poimenujemo rastlinsko mleko. Dejstvo pa je, da izraz mleko ni pravilen, saj je ta po definiciji iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika "bela tekočina, ki se izloča pri samicah sesalcev določen čas po porodu kot hrana za mladiče". V angleščini so za rešitev te semantične težave začeli uporabljati izraz "mylk" namesto "milk", v slovenščini pa se najpogosteje uporablja kar beseda napitek.

Kako pripraviti domač arašidov napitek?

Sestavine: Foto: Thinkstock



- 150 g nesoljenih praženih arašidov

- 1 l vode



- 2 razkoščičena dateljna (po želji)

Postopek:



Arašide prelijte z vodo in pustite, da se namakajo čez noč oziroma vsaj šest ur. Nato arašide poberite ven in jih zmeljite. Dodajte vodo in mešajte približno eno minuto. Hranite v hladilniku in servirajte le hladno.