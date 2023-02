Ali je zobni vsadek vedno najboljša rešitev za izgubljeni zob?

Če imate težave z zobmi, dobro veste, kako pomembna je izbira dobrega zobozdravnika. Pri njegovi izbiri je treba biti pozoren na veliko stvari, od tega, da ima ustrezno izobrazbo in dovolj delovnih izkušenj, do tega, da je pri samem delu ves čas profesionalen. Ko se odločate za vstavitev zobnih implantatov, je izbira strokovnjaka s področja implantologije še toliko pomembnejša, da je sam postopek implantacije uspešen. Zobozdravniki, ki so vključeni v stalna izobraževanja in imajo ustrezne certifikate, poznajo vse najnovejše tehnike in materiale na področju svojega dela.

Pogovarjali smo se z Igorjem Smojverjem, dr. dent. med., iz Centra dentalne medicine Sv. Katarine, ki je specialist oralne kirurgije z dolgoletnimi izkušnjami v implantologiji. Pri svojem vsakodnevnem delu namenja poseben poudarek mikrokirurškim operativnim tehnikam in posegom na mehkih tkivih ter implanto-protetični rehabilitaciji. V pogovoru je razložil, kdaj je zobni vsadek najustreznejša rešitev in kaj je najpomembnejše, ko se odločate za njegovo vgraditev.

Foto: Specialistična bolnišnica Sv. Katarina

V katerih primerih se zamenjava zoba z zobnim vsadkom izkaže za najboljšo izbiro? Kako sam postopek poteka?

Danes so zobni vsadki najboljši način za nadomestilo vsakega izgubljenega zoba. Od pet do deset let spremljamo vstavljene zobne vsadke, njihova uspešnost je od 85- do 90-odstotna, kar je veliko bolje od klasičnega zobnega mostička. Najpomembnejše je postaviti pravo diagnozo za posameznega pacienta, ekskluzivnega priporočila torej ni, pač pa sta pomembna izključno individualen pristop k vsakemu bolniku posebej in obravnava njegove težave.

V poplavi zobnih vsadkov na trgu se prepogosto "vsiljuje" njihova vgradnja, kar lahko vodi do najrazličnejših zapletov, kot je vnetja okoli zobnih vsadkov, t. i. periimplantitis. Zato še enkrat poudarjam, da se je treba pri zdravljenju ustne votline lotiti celostno, z natančno diagnostiko in ustrezno implanto-protetično terapijo. Glede na izkušnje menim, da so zobni vsadki rešitev za nadomeščanje izgubljenih zob v primerih, ko so izpolnjeni vsi klinični parametri, ki zagotavljajo njihovo zdravje v obdobju približno desetih let. To so zdrave dlesni, kosti in preostali zobje ter ustrezne higienske navade pacienta. Še kako je pomembno, kdo in katere zobne vsadke vgrajujemo, saj je sama vgradnja najmanjši delček v mozaiku dolgoročne uspešnosti implanto-protetične rehabilitacije celotne ustne votline.

Foto: Specialistična bolnišnica Sv. Katarina

Postopek standardne vgradnje zobnega vsadka je preprost kirurški poseg. Po lokalni anesteziji odstranimo dlesen, dostopimo do brezzobega dela kosti in s posebnimi svedri pripravimo kostno ležišče za zobni vsadek. Po tem se vsadek namesti in rana zapre. Celoten postopek traja približno 15 minut in je popolnoma neboleč. Po klasični vgradnji zobnega vsadka ni potrebno jemanje antibiotikov, po potrebi le analgetike. Šivi se odstranijo v sedmih dneh, krona na vsadku pa največkrat v od šestih do dvanajstih tednih.

V Centru dentalne medicine Sv. Katarina v Zagrebu ponujajo vse zobozdravstvene storitve na enem mestu, brez čakanja in z vrhunsko ekipo strokovnjakov. S popolnoma individualiziranim pristopom izvajajo napredne zobozdravstvene posege s področja implantologije, mikrokirurgije, oralne rehabilitacije, estetskega zobozdravstva in ortodontije. S pomočjo sofisticiranih naprav, kot so mikroskopi, laserji in CBCT-naprave, pacientom zagotavljajo visoke higienske standarde. Z uporabo "premium" materialov, kot so zobni vsadki Straumann in materiali drugih priznanih blagovnih znamk s področja zobozdravstva, pacientom zagotavljajo vrhunsko storitev z najboljšimi rezultati. V želji, da bi pacientom zagotovili vrhunsko storitev, ki temelji na najvišjih standardih sodobnega zobozdravstva v segmentu dentalne implantologije, se zaradi bogate zgodovine in znanstvene dokumentacije izdelkov uporablja samo sistem zobnih vsadkov Straumann. Zaradi širokega nabora izdelkov tak "premium" sistem zobozdravniku in pacientu ponuja široko paleto možnosti, ki so potrebne za kakovostno ustno rehabilitacijo. Sistem zobnih vsadkov Straumann® ponuja posebne tehnologije in materiale, kot sta Roxolid® in SLActive®, ter je vodilni v svetu na področju implantologije.

Foto: Specialistična bolnišnica Sv. Katarina

Iz katerih materialov so zobni vsadki in kateri je najboljši?

Zlitine za zobne vsadke so različne, najbolj znane pa so titan, cirkonijev oksid, tantal in njihove kombinacije. Najpogosteje se uporabljajo vsadki iz čistega titana (trdotna razreda IV in V). Moje izkušnje z zlitino Straumann Roxolid, ki je kombinacija titanovega in cirkonijevega oksida, so izjemno dobre predvsem zato, ker je pacientom omogočila poenostavitev kirurških in protetičnih protokolov.

Katere so najpomembnejše prednosti zobnih vsadkov Straumann?

Delam izključno s sistemom zobnih vsadkov Straumann, ker je to znanstveno dokumentiran sistem, ponuja rešitve za vse klinične primere, še posebej pa me navdušuje, ker zmanjšuje potrebo po invazivnih kirurških posegih, kar na koncu pripelje do zmanjšanja zapletov in skrajšanja časa od vgradnje do končne oskrbe zobnih vsadkov.

SLActive® je Straumannova visoko zmogljiva ploskev z velikim potencialom celjenja, to je povezovanja s kostjo (oseointegracija), in se do izdelave krone na zobnem vsadku skrajša s treh mesecev na samo en mesec. Klinične raziskave so pokazale, da je stopnja preživetja Straumannovih vsadkov pri neposredni obremenitvi po desetih letih 98,2-odstotna. Poleg tega Straumann Group zagotavlja dosmrtno garancijo za svoje vsadke.

Foto: Specialistična bolnišnica Sv. Katarina

Pogosto vprašanje pacientov je, zakaj so nekateri vsadki dražji od drugih? Kakšna je razlika med njimi?

Žal je trg preplavljen z različnimi vsadki vprašljive kakovosti in cene. Pri izbiri zobnega vsadka je pomembnih več dejavnikov, od katerih je na koncu odvisna tudi cena.

Pri izbiri zobnih vsadkov je najpomembnejše: Blagovna znamka zobnih vsadkov: svetujem izbiro zobnih vsadkov iz "premium" segmenta, saj gre za sisteme, ki imajo poleg proizvodne tradicije (standardizacija in faktor kontrole kakovosti) tudi neodvisno znanstveno dokumentacijo svojih izdelkov, kjer spremljajo njihovo kakovost in delovanje oz. morebitne neželene reakcije skozi 20 let. Pri teh so natančno poznane njihove prednosti in tudi morebitne slabosti. Izbira implantologa: tako kot je pomembna blagovna znamka, je pomembno tudi, kdo vam vgradi zobni vsadek. Pomembno je izbirati izkušenega specialista s certifikati za delo z izbranimi sistemi. Materiali za protetično delo na vsadkih: materialov za izdelavo dokončne protetike na vsadkih je malo, najboljši, to sta cirkonij in titan, so tudi dražji. Za vse vezne dele pri vgradnji zobnih vsadkov je pomembno izbrati takšne z garancijo proizvajalca. Če želite kakovosten zobni vsadek z vsemi originalnimi komponentami in vrhunskimi materiali ter izkušenega in usposobljenega strokovnjaka, morate biti pripravljeni plačati višjo ceno za zobni vsadek.

Ko se pacienti pozanimajo o ceni za zobni vsadek, pogosto opustijo misel, da bi ga imeli sami. Kaj bi sporočili svojim potencialnim pacientom?

Kot sem omenil, če opazite, da se vsadki oglašujejo po nižjih cenah, gre običajno za sistem, ki ni znanstveno raziskan, je vprašljive kakovosti in proizvodnje, komponente samega sistema največkrat nimajo garancije. Lahko je tudi zobozdravnik začetnik ali ima vprašljive kvalifikacije, zato je sama cena dela precej nižja oz. je omogočeno plačilo brez računa.

Vsakemu pacientu priporočam, da se pred izbiro in odločitvijo za implanto-protetično zdravljenje podrobno seznani s tem, kateri zobni vsadek bo vgrajen, kateri materiali so bili uporabljeni pri delu z implantatom in kakšne so kvalifikacije izbranega implantologa.

