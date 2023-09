Horoskop za september 2023: Škorpijone čaka pomembna odločitev, tehtnice pa srečanje s preteklostjo

Prvi jesenski mesec prinaša potrebo po rasti in preobrazbi v osebnem in poslovnem življenju. V tem čarobnem jesenskem obdobju se bomo osredotočali na družinske vrednote in ljubezen, obeta pa se nam tudi uresničenje dolgo želenih sanj.

September prinaša obdobje rasti in dinamike, ki se bo odražal v prehodni energiji jeseni. Tako kot bodo listi začeli spreminjati barve, bomo tudi mi začutili potrebo po trdem delu in odločnosti za doseg poslovne in finančne stabilnosti. Sonce v devici, ki se bo prepletalo z melanholijo jesenskega časa, bo poudarjalo kritičnost in nam pomagalo prepoznati lastne pomanjkljivosti, kar bo priložnost za odpravo slabih navad.

Med septembrskim luninim mrkom, ko se bo narava pripravljala na svoj počitek, se bo marsikdo izmed nas srečal z večjo osebno preobrazbo. Jesenski vetrič bo prinesel sveže spremembe, kjer bo intuicija igrala ključno vlogo. Ljubezensko življenje bo obarvano s toplimi in romantičnimi jesenskimi toni, fokus pa bo na družinskih vrednotah. Samski bodo morda spoznali nekoga posebnega v tem čarobnem letnem času, vezani pa bodo v hladnejših dneh iskali toplino v objemu partnerja.

Preberite si svoj mesečni horoskop in odkrijte, kakšne estetske in čustvene užitke vam prinaša prvi jesenski mesec.

September 2023, OVEN (21. marec–20. april) Septembra boste morali paziti na svoje besede in dejanja. Raje dvakrat premislite, preden se boste odločili za naslednji korak, da vam kasneje ne bo … Preberite več.

September 2023, BIK (21. april–21. maj)

S hitrimi, a premišljenimi, odločitvami boste v septembru lahko naredili velik korak naprej v poslu in okolico opozorili na svoje kompetence … Preberite več.

September 2023, DVOJČKA (22. maj–21. junij) V septembru si boste morali večkrat vzeti čas zase in počitek, da ne boste izgoreli – četudi to ni v vaši naravi, bosta vaše telo in duša to še kako … Preberite več.

September 2023, RAK (22. junij–22. julij)

Z drugačnim pristopom boste v ljubezni dosegli spremembe, o katerih že dlje časa sanjate. Samskim bo to prineslo nekaj vročih trenutkov in … Preberite več.

September 2023, LEV (23. julij–23. avgust) Stvari se bodo na začetku jeseni odvijale dokaj počasi, kar lahko vodi v impulzivne odločitve, ki jih bo gnala želja po takojšnjih rezultatih … Preberite več.

September 2023, DEVICA (24. avgust–22. september)

Na poslovnem področju se boste srečali z zlato priložnostjo, vendar odločitve ne sprejmite takoj, da se ne boste opekli in … Preberite več.

September 2023, TEHTNICA (23. september–23. oktober) Če boste poskušali spreminjati druge, sami pa ostali isti, se lahko znajdete na točki, ko bodo ljudje začeli odhajati in … Preberite več.

September 2023, ŠKORPIJON (24. oktober–22. november)

Na ljubezenskem področju se prepustite jesenskim, počasnim energijam, saj vas bosta impulzivnost in nepremišljenost vodila k ... Preberite več.

September 2023, STRELEC (23. november–21. december) Vztrajajte, vztrajajte in vztrajajte. Vaše poslovne ideje bodo dosegle plodna tla, če jih boste preoblikovali in spremenili svoj ... Preberite več.

September 2023, KOZOROG (22. december–20. januar)

Če boste septembra prisluhnili svojemu telesu, si boste naredili veliko uslugo. Z obnovljenimi zalogami energije boste tako v ljubezni kot … Preberite več.

September 2023, VODNAR (21. januar–18. februar) Vaše ideje bodo neverjetne in to bodo opazili tudi drugi, zato se pripravite na plodno jesen. Vsega, česar se boste … Preberite več.

September 2023, RIBI (19. februar–20. marec)

Z redno telesno vadbo boste svoje telo pripravili na preobrat, ki se bo odražal na štirih glavnih področjih ter … Preberite več.

