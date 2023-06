Horoskop za julij 2023: rake čaka presenečenje v ljubezni, vodnarje finančni pretres, leve pa …

Oglasno sporočilo

Julij je eden od najbolj pričakovanih mesecev v letu. Dolgi, sončni dnevi ponujajo veliko priložnosti za različne dejavnosti na prostem. To je čas, ko se lahko povežemo z naravo in ljubljenimi osebami ter ustvarimo zares edinstvene in neponovljive trenutke.

Julij prinaša dolge dni, svetle noči ter priložnosti za sprostitev in uživanje na prostem. Foto: Dreamstime

Na začetku meseca se bomo srečali z intenzivnimi čustvi in globokimi notranjimi občutki, krivca zanje pa bomo našli v polni luni. Julij bo mesec opuščanja starega, preobrazbe in novih ciljev. Skorajda nič nas ne bo moglo ustaviti, saj nas bo sončna energija polnila z elanom, motivacijo in vitalnostjo. Naše notranje zadovoljstvo bodo opazili tudi drugi, zato ne bo manjkalo sladkih in čutnih pogledov, nežnih dotikov in nasmehov. Če bomo le znali ohraniti ravnovesje, bo to mesec velikega preboja.

Zabavno bo, zato si hitro preberite mesečni horoskop in odkrijte, kaj vas čaka.

Julij 2023, OVEN (21. marec-20. april)



Julija bo v ospredju močna želja po druženju in zabavi s prijatelji, vendar pazite, da to ne bo negativno vplivalo na vaše finančno stanje ... Preberi več.

Julij 2023, BIK (21. april-21. maj)



Mirna komunikacija bo julija ključna, saj boste tako zmanjšali možnost sporov. Raje dvakrat premislite, preden spregovorite, da ne bo … Preberi več.

Julij 2023, DVOJČKA (22. maj-21. junij)



V finančnem in poslovnem svetu ne bo večjih pretresov, bo pa zato ljubezensko področje zaživelo. Tako vezani kot samski lahko pričakujete nekaj čarobnega … Preberi več. V finančnem in poslovnem svetu ne bo večjih pretresov, bo pa zato ljubezensko področje zaživelo. Tako vezani kot samski lahko pričakujete nekaj čarobnega …

Julij 2023, RAK (22. junij-22. julij)



Julija bo glavno vlogo igral vaš šarm. V ljubezni se boste srečali s prijetnimi neznanimi elementi, v poslovnem svetu pa s priložnostmi, ki si jih … Preberi več.

Julij 2023, LEV (23. julij-23. avgust)



Razmišljate, da bi naredili prvi korak? Le dajte! Tako na romantičnem kot poslovnem področju vas bodo v tem primeru čakale zelo obetavne … Preberi več. Razmišljate, da bi naredili prvi korak? Le dajte! Tako na romantičnem kot poslovnem področju vas bodo v tem primeru čakale zelo obetavne …

Julij 2023, DEVICA (24. avgust-22. september)



Julij bo postregel s kopico izzivov, ki vas bodo postavili na realna tla in prisilili, da stopite iz cone udobja ter končno … Preberi več.

Julij 2023, TEHTNICA (23. september-23. oktober)



Pripravite se, saj bo to mesec, ko se bodo vaše želje uresničile. Zasebno se boste znašli v objemu prav posebne osebe, na področju kariere pa … Preberi več. Pripravite se, saj bo to mesec, ko se bodo vaše želje uresničile. Zasebno se boste znašli v objemu prav posebne osebe, na področju kariere pa …

Julij 2023, ŠKORPIJON (24. oktober-22. november)



V ljubezni vas čaka prav posebno snidenje, o katerem boste razmišljali še dolgo časa. Pravzaprav vam to ves mesec ne bo dalo miru, zato ... Preberi več.

Julij 2023, STRELEC (23. november-21. december)



Pazite, da ne boste preveč kritični do sebe in drugih, saj to lahko vodi do poslovnega padca in ne nazadnje do finančnih skrbi, ki ... Preberi več. Pazite, da ne boste preveč kritični do sebe in drugih, saj to lahko vodi do poslovnega padca in ne nazadnje do finančnih skrbi, ki ...

Julij 2023, KOZOROG (22. december-20. januar)



V juliju boste morali umiriti svoj korak, sicer vas bosta stres in prenatrpan urnik vodila v spiralo negativnosti. Še je čas, da … Preberi več.

Julij 2023, VODNAR (21. januar-18. februar)



S pravo komunikacijo se boste v ljubezni izognili začaranemu krogu, zato kar pogumno. Zaupajte svojemu srcu, saj se tako … Preberi več. S pravo komunikacijo se boste v ljubezni izognili začaranemu krogu, zato kar pogumno. Zaupajte svojemu srcu, saj se tako …

Julij 2023, RIBI (19. februar-20. marec)



Julija boste neustavljivi. Za vse težave boste imeli rešitev in na vsa vprašanja odgovore. Pazite le, da zaradi tega ne boste izgubili … Preberi več.

