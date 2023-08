Bila sem operaterka na vedeževalski liniji. To se v resnici dogaja v zakulisju.

Oglasno sporočilo

Vpogled v vedeževalski svet iz prve roke! Kar šest let sem delala na liniji za vedeževanje kot telefonistka. In če se sprašujete, ne, nisem vedeževalka (čeprav to ni pomembno).

Na Astrolife.si se vedno trudimo prisluhniti vsakemu posamezniku in zanj najti pravega vedeževalca. Foto: Dreamstime

Zazvonil je telefon. Odgovorila sem.

"Pozdravljeni na Astrolife. Tukaj Milena," sem rekla v slušalko. "Kako vam lahko pomagam?"

"Pozdravljeni, tukaj Tatjana," je odgovoril ihteči ženski glas. "Potrebujem pomoč, mislim, da me bo partner zapustil."

"Pomirite se, vse bo v redu, takoj bova preverili," sem jo poskušala potolažiti.

Čeprav se mnogim verjetno to delo zdi nepomembno, zanemarljivo, nenaporno, je daleč od tega. Sicer je tako kot vsaka druga, tudi to plačana služba, a nikakor ni nepomembna, nesmiselna ali celo nepotrebna. Mnogi govorijo o vedeževanju zaničevalno, a iz izkušenj lahko povem, da ko nekdo zabrede in potrebuje pomoč sočloveka, pa utehe ne najde v svoji bližini, se ta hitro obrne po nasvet k vedeževalcem.

Čeprav je večina ljudi, ki delajo tam, pravih "vernikov", so seveda tudi takšni, ki ne slavijo vedeževanja. Vedno me je zanimalo okultno, še bolj pa je pomembno to, da sem v življenju vedno želela pomagati ljudem, a do takrat nisem nikoli našla primerne službe, v kateri bi lahko dejansko delala dobro.

Ko sem začela delati, nisem vedela ničesar o astrologiji, numerologiji, tarologiji ... Vedela sem le, da Astrolife zaposluje. Sčasoma pa sem spoznala, kako velik vpliv imajo te vede na življenja ljudi in kako zelo lahko določeni segmenti vplivajo na človeško usodo in jo usmerjajo. Moja prijateljica je imela službo tam in rekla je, da dobro plačajo, zraven pa lahko naredim še nekaj za soljudi. Tega sem se veselila.

Da bi dobila službo, sem morala opraviti avdicijo in dokazati svojo sposobnost pogovora z ljudmi o njihovih težavah. Nisem mislila, da je to tako pomembna zadeva, a prepričalo jih je, da sem se znala s stranko pogovarjati, kot bi se s prijateljico. Moj namen je bil biti v veliko pomoč vsem klicateljem, ki so potrebovali moje vodstvo in modrost, večina jih je želela vedeti: "Ali me ljubi?"

No, na koncu se je izkazalo, da želi "večina" vedeti svoje loto številke.

Pa vendar so bili tudi taki klici, ki so resnično potrebovali nasvete, oporo, tolažbo, upanje, spodbudo, zatočišče, navdih in rešilno bilko.

Prijazni operaterji smo se vedno povsem posvetili vsakemu klicu posebej, večkrat smo z osebo na drugi strani govorili celo več minut, kot je potem govorila s samim vedeževalcem. Z vso resnostjo in spoštovanjem smo pomagali ljudem v stiski. Nikoli nam ni bilo vseeno, kaj se z nekom dogaja, in veliko nam je pomenilo, da smo vzpostavili pristen stik, zaupanje, kredibilnost in občasno sklenili tudi kakšno novo prijateljstvo. In kolikor vem, je tako še zdaj.

Sklenem lahko, da to delo nikakor ni lahko, zna biti tudi izčrpavajoče, saj je težko vsakodnevno poslušati težave ljudi, ne da bi jih skušal prevzeti na svoja pleča. Gre za neverjetno močne psihične vrtince, ki poberejo veliko energije. A hkrati je to delo nadvse navdihujoče in nagrajujoče, ko dobiš klic, ko se ti človek iz srca zahvali, ker si mu stal ob strani z empatijo, spoštljivostjo, strpnostjo in obzirnostjo. Brez obsojanja ali preziranja do popolnih neznancev, velikokrat tudi za popolne anonimneže. In takrat se zaveš, koliko v resnici pomeni beseda hvala.

